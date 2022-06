José Vicente de los Mozos: "El 18% de ingresos de Ifema no son de ferias; son de digitalizar y diversificar"

Ifema acogerá la próxima semana el Global Mobility Call, la primera feria de movilidad en España que pretende convertirse en un referente para toda Europa. En este contexto, elEconomista.es ha hablado con José Vicente de los Mozos, presidente de Ifema, para conocer cómo afrontan y qué esperan de esta feria y poner negro sobre blanco en la recuperación de la actividad tras el Covid-19.

¿Cómo surge la idea de crear el Global Mobility Call?

Cuando llegué hace dos años a Ifema, me pidieron un salón del automóvil. Tras cuatro años como presidente de Anfac, veo que el automóvil está sufriendo una gran transformación y con él, la movilidad. En Anfac hicimos el Plan 2040, donde hablábamos de los diferentes sectores y de conectividad. En ese momento pensamos en hacer algo sobre movilidad sostenible porque en Europa no había ningún evento integral que, además de congreso, fuese una feria de negocios de movilidad sostenible. Visto esto, vimos que necesitábamos gente que supiese de movilidad e hicimos el acuerdo con Smobhub y preparamos toda la infraestructura.

Va a participar el Ministerio de Movilidad...

Sí, fuimos a ver al Ministerio de Transportes y Movilidad y no dudaron. Es un buen momento para este evento por tres razones: es el momento de la postpandemia, los países necesitan proyectos que generen actividad económica, llegan los fondos Next Generation, muy enfocados en el tema de la sostenibilidad; y el tercero, el European Green Deal, la hoja de ruta para hacer Europa neutra en carbono en 2050. Este contexto favorece a lanzarnos a este proyecto integral.

¿Cómo se estructura este proyecto?

Tiene cinco foros importantes: tecnología, data e innovación; planificación urbana, desarrollo económico y regulación, transporte sostenible y la sociedad del futuro. Estamos viendo cómo se interconexionan y hemos trabajado en tres ejes paralelos, el New Generation Congress, uno centrado en las zonas rurales y otro de nueva economía, enfocado en las startups y las scaleups sobre el negocio de la movilidad sostenible. En el siglo pasado, el coche dio la movilidad a los ciudadanos. En el siglo XXI el ciudadano quiere moverse, pero de una forma diferente. Es importante trabajar con todos los agentes de la movilidad. El ciudadano quiere estar conectado y usar diferentes infraestructuras, por lo que es clave que este evento integre a público y privado.

¿Qué tipo de empresas estarán presentes?

Habrá 33 empresas privadas, de todo tipo. Desde transporte a movilidad, consultoría estratégica, financiero, asegurador, e-sharing... No hablamos solo de un sector, interactúan los diferentes sectores. El fin último es que el ciudadano pueda elegir su movilidad.

"La idea es hacer espectáculos que Madrid no puede hacer, no competir con teatros"

¿Fue fácil convencer a estas empresas?

Todo el trabajo necesita su tiempo, pero lo importante de esto es que las empresas participan porque ven un business detrás. Hemos dedicado tiempo a centrar el proyecto y por eso esta edición está dedicada solo a la parte profesional, no queríamos que se dispersase el mensaje. La segunda queremos que se abra al público. Se habla mucho de movilidad sostenible, pero el ciudadano de a pie no sabe de qué se habla.

¿Qué objetivos tiene el Global Mobility Call?

El principal es mostrar esta nueva dinámica y que la parte de las administraciones y privada trabajen juntos con las asociaciones. Tenemos más de 200 oradores y más de 100 mesas de debate. No hemos querido pagar para traer políticos de renombre, queremos gente que sepa de la movilidad. España se puede posicionar, hemos visto que este terreno no estaba utilizado y por eso decidimos tomar el liderazgo.

¿Por qué Ifema?

Ifema tiene reputación, hacemos Fitur, hacemos negocio, turismo... y por eso nos hemos metido en este proyecto. Cuando algo es serio, todo el mundo se adhiere. Vicepresidenta del Gobierno, alcalde de Madrid, ministros... es porque es serio, compacto y de calidad.

¿Y qué expectativas tienen?

Si estaré satisfecho o no lo sabré el 17, cuando termine. A mí lo que me gustaría es que se refleje en la prensa internacional que España y Madrid durante tres días se convierten en el eje del negocio de movilidad.

"El año pasado, en un año muy difícil, fuimos los únicos en España con resultado positivo"

¿Cree que esta feria puede ser el nuevo Fitur para Ifema?

¿Por qué no? Fitur lleva 40 años. En la casa me dicen que para una primera edición está muy bien, pero yo soy un industrial y prefiero verlo primero. No existía en nuestro país ni en Europa. Han sido dos años de trabajo y no va a ser solamente un congreso donde va a haber ideas de futuro, va a haber proyectos tangibles que podamos ver en las ciudades. He querido que se presenten acciones concretas intersectoriales.

Cambiando de tema... ¿Cómo está viendo la recuperación de las ferias?

Arrancamos en enero en una situación complicada, fuimos valientes con todos los protocolos, pero vamos a acabar el primer semestre con muy buenas cifras. En el mes de julio estamos acabando ya el nuevo plan estratégico, con la nueva organización, y aprovecharemos para presentar los resultados y cuál es el Ifema del futuro.

Puede avanzar algo de este plan estratégico...

Hasta julio no podemos, pero habrá una nueva Ifema.

Últimamente se están enfocando en espectáculos, ¿es uno de los ejes de este plan?

Evidentemente. Cuando hicimos la imagen de marca, lo primero que hice fue asociar Ifema a Madrid. Hablamos de tres ejes: diversificación, internacionalización y digitalización. El año pasado, en un año muy difícil, fuimos los únicos en España con resultado positivo. Nadie más lo ha hecho. Y fue gracias a la gestión y el apoyo de todos los stakeholders. En estos resultados, el 18% ya era de otras cosas que no eran ferias: 11% la digitalización y 7% la diversificación. Con la pandemia aprendimos que Ifema debía evolucionar y lo hemos hecho en un tiempo récord. La idea es hacer espectáculos que Madrid hoy no puede hacer. No vamos a hacer la competencia a los teatros.