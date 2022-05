La gama electrificada Peugeot, disponible para pruebas en Madrid

Peugeot ofrece este fin de semana la posibilidad de probar en Madrid su gama de modelos con etiqueta "0 emisiones" tanto los eléctricos 208 y 2008 como los híbridos enchufables de sus gamas 308 y 508. Una buena manera de familiarizarse con la nueva movilidad.

Hay que acostumbrarse a la nueva movilidad, la más sostenible y de cero emisiones en su utilización que es el único futuro para Europa. Al menos según la restrictiva normativa que ha impuesto la Unión Europea, que cada día acorta los plazos para prohibir la venta de los coches con motor de gasolina o diesel. Por ello, Peugeot organiza una interesante experiencia para que los usuarios puedan ponerse al volante de estos vehículos enchufables.

Lo hace tanto con su gama de modelos eléctricos puros como con los híbridos enchufables de sus gamas grandes, los 308 y 508. La experiencia, o Peugeot e-Xperience como se denomina el evento, está centrado en la Ciudad Universitaria de Madrid. Los coches estarán disponibles para la realización de estas pruebas los días 20 a 22 de mayo. Por ello, este puede ser un buen plan para acceder a un fin de semana electrizante.

España se sitúa a la cola en cuanto a electrificación, estamos entre los que menos cuota de mercado alcanza en estos vehículos con etiqueta "0 emisiones". También por infraestructura de recarga estamos muy retrasados frente a la media europea. Sin embargo, es una realidad a la que hay que acostumbrarse. He hablado con varios directivos del sector y al preguntarles por este tema todos me han dicho lo mismo, que ellos van a dejar de fabricar coches que no sean eléctricos en unos años y los clientes solo podrán comprar esos vehículos. Los países que no tengan la infraestructura se quedarán fuera de esa nueva movilidad. Y de ahí la importancia de este tipo de eventos, por que el coche eléctrico es ya una realidad y debemos acostumbrarnos a ello.

Los vehículos para probar son los eléctricos 208 y 2008 y los híbridos enchufables de 308 y 508

En el caso de Peugeot tiene una completa gama de vehículos con esta etiqueta "0 emisiones" pero con las dos opciones tecnológicas disponibles actualmente. Entre los modelos pequeños, el 208 y el 2008 de tipo SUV ofrecen versiones gasolina, diesel y una variante 100% eléctrica que permite hasta 360 km de autonomía con su batería de 50 kWh.

Coches 0 emisiones

Por su parte, los modelos más grandes de la gama, los 308 y su variante de tipo SUV, lo mismo que el 508 con las variantes de carrocería berlina y familiar también se ofrecen con versiones diesel y gasolina además de variantes híbridas enchufables. Todos estos modelos proporcionan más de 50 km de autonomía en modo solo eléctrico. Y por ello son una opción intermedia ideal por la escasa infraestructura de recarga actual. Se pueden usar en el día a día en modo siempre eléctrico y cuando hay que hacer un desplazamiento más largo siempre tendremos el depósito de gasolina para asegurar los viajes.

Al volante, estas versiones híbridas enchufables ofrecen hasta cuatro modos diferentes de conducción. El modo eléctrico destaca por su nivel de confort y el placer al volante, mientras que el modo híbrido selecciona, en cada momento, el tipo de energía óptimo para lograr un mínimo consumo. Por su parte, el modo deportivo saca el máximo partido a sus prestaciones, al añadir a éstas un impulso eléctrico. En cuanto al modo 4WD, disponible en el nuevo 3008 Hybrid4, destaca por brindar un alto nivel de seguridad y motricidad sobre terrenos difíciles, con la posibilidad adicional de poder circular con propulsión eléctrica a baja velocidad.

A ellos se suma una gama completa de variantes eléctricas de sus modelos comerciales. En este sentido las tres gamas de Peugeot en este mercado del vehículos industrial, los Partner y Rifter más pequeños, la gama intermedia Expert y el Boxer más grandes, todos están disponibles con versiones 100% eléctricas.

Sin duda una completa oferta para que los clientes puedan abordar esta nueva etapa de la movilidad individual. Unos modelos que se podrán probar, en el caso de los turismos en esta Peugeot e-Xperience que tendrá lugar este fin de semana en Madrid. El lugar del encuentro, la avenida Complutense de la Ciudad Universitaria de Madrid, junto a la carretera N-VI.