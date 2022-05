Estas son las mejores y peores sillitas infantiles para el coche, según el RACE

Como cada año, el Real Automóvil Club de España (RACE) ha presentado el Primer Informe Europeo de Sistemas de Retención Infantil (SRI) de 2022. En él, se han puesto de manifiesto los resultados del análisis de 32 modelos de sillitas infantiles del mercado.

El test, realizado por un consorcio de automóviles club y consumidores europeos, en el que participa el RACE, mide cuatro parámetros fundamentales en sillas que están homologadas para su venta: seguridad, facilidad de uso, ergonomía y sustancias perjudiciales.

"Las pruebas han arrojado, en general, unos resultados satisfactorios, alcanzando la máxima puntuación de '5 estrellas' una de ellas. Asimismo, 21 han alcanzado la segunda mejor puntuación general, y seis modelos la tercera categoría del exigente test", describe el informe.

En concreto, el mejor valorado por el informe es el modelo Cyber Anoris T i-Size, el cual ha obtenido 'muy buenas' puntuaciones en seguridad y en sustancias nocivas, además de 'buenas' en facilidad de uso y ergonomía.

Las peores sillas

Por el contrario, cuatro modelos han obtenido la calificación de una estrella (la peor). Dos de ellas, Lionelo Antoon RWF y Walser Kids Experts Noemi, suspenden debido a la composición textil de la silla. Las otras dos sillas con baja calificación, Urban Kanga Uptown Model TV107 y Kinderkraft Comfort Up, han recibido su baja calificación al no superar las pruebas de seguridad, debido especialmente a la falta de ajuste con firmeza al asiento del vehículo no protegiendo frente al impacto lateral.

Para no fallar en la compra de este tipo de dispositivos, desde RACE recomiendan informarse sobre la calidad de los productos disponibles a través de los informes de este año y del año anterior.