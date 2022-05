José Miguel Aparicio, director de Audi España: "Audi es la marca más Premium del mercado"

Con motivo de la puesta en escena en el circuito de Los Arcos en Navarra de la más completa gama AUDI Sport de la historia, el director de Audi España, José Miguel Aparicio, hizo un repaso a los temas más calientes del momento, los resultados económicos de Audi en tiempos de crisis, la importancia del Motorsport para la marca alemana y el orgullo de ser la primera marca Premium del mercado.

"Los resultados del año pasado fueron francamente positivos y los resultados en este primer trimestre de 2022 han sido exageradamente positivos. Hemos bajado las ventas en un 17%, pero hemos subido la facturación en un 1% y los beneficios se han multiplicado por tres hasta un 24% de resultado operativo. Audi se planteaba tener un resultado operativo de entre el 9 y el 11%, por lo que el 24% no se explica solo desde las ventas de coches, sino como resultados también extraordinarios. En cualquier caso, nos da una imagen de que Audi se encuentra perfectamente ubicada para poder seguir haciendo inversiones en digitalización y electrificación".

Momento muy difícil, pandemia, semiconductores y la guerra en Ucrania.

"Llevamos dos años tremendamente duros. Tuvimos una pandemia y en 2020 hubo una caída de mercado del 32%. Pasamos de 1.200.000 coches que puede ser el mercado estabilizado para nuestro país, a 850.000 con dos meses sin fabricación, facturación ni ventas Después, en 2021 llegó la crisis de los semiconductores y la escasez de suministro. Esto no permitió que se produjera la recuperación que esperábamos. El mercado estuvo al mismo nivel que en 2020 y lo que nos hemos encontrado en 2022 es, de nuevo, tener que estar afrontando golpes externos impredecibles y de una intensidad fortísima como ahora la guerra de Ucrania".

El mercado ha caído, pero la bajada más importante ha sido en el canal de los alquiladores.

"El momento no es bueno. Hay altísimas inflaciones e inestabilidad y la confianza de los consumidores ha bajado. La movilidad en nuestro país se recupera y vamos a tener una temporada turística especialmente buena y hay aspectos positivos como la llegada de los fondos europeos. Pero el contexto global no nos permite augurar un mercado en 2022 muy superior al del año 2021. Esto no es bueno, deberíamos estar recuperando los niveles de 2019. El mercado ha caído un 12% pero se explica fundamentalmente por la bajada en el canal de alquiladores. El mercado neto está un poquito por debajo, pero casi en las cifras del año pasado".

La red de concesionarios de Audi se ha fortalecido en esta crisis.

"En España estamos satisfechos porque marcamos una dirección con un trabajo y ventas de calidad. Nuestra red de concesionarios se ha refortalecido en estos años de crisis. También trabajando en la transformación del automóvil, en el futuro de nuestro modelo de distribución, haciendo que nuestra marca sea una marca cada vez más fuerte y cada vez más Premium. Esto lo vemos en la satisfacción con el producto, en los valores residuales, en el model mix, es decir, el tipo de modelo que estamos vendiendo. Nos estamos centrando mucho más en personalizar los coches y en vender coches muy al gusto de los consumidores y no tanto a los coches que están ya fabricados y además, nos hemos encontrado con la sorpresa de que somos los primeros en el mercado Premium. Tenemos un 25% de Premium share a cierre de abril, lo cual nos ubica también en primera posición. Nuestro objetivo es mejorar nuestra imagen de marca, la experiencia de nuestros clientes y la calidad de nuestras ventas más allá de los volúmenes en sí mismos".

Audi Sport fabrica emociones y experiencias.

"Audi Sport es la parte de la gama de producto más preciada y la que define más cuál es nuestro carácter. Somos fabricantes de emociones y queremos ser fabricantes de experiencias fascinantes y si algo lo define, es Audi Sport. Audi Sport implica las prestaciones, piezas y elementos muy exclusivos e implica un perfil de cliente al que tenemos que mimar con una experiencia tremendamente cuidada".

Pasión por la competición, y de la competición a la calle.

"Los coches Audi Sport nacen de la competición. Audi ha tenido siempre un papel protagonista en Motorsport, que empezó con los Rallyes siempre a la vanguardia de la técnica. En el Mundial de Rallyes lanzamos quattro, que después pasó a ser una tecnología de producción en serie. En Le Mans competimos primero con motores diésel y luego con motores híbridos. En la Fórmula E se ha puesto de manifiesto que la electromovilidad no está competida con la competición. Y este año lo hemos hecho con el Rally Dakar siguiendo ese espíritu de pioneros y apasionados de la tecnología con el primer coche electrificado, el primer coche que ganó una etapa del Rally Dakar".

El Dakar y Carlos Sainz.

"Los problemas que hubo en el Rally para no ganarlo no fueron derivados de la tecnología ni del coche. Cuando se estabilizaron en la segunda semana fue el coche que más etapas ganó y ya es una referencia apenas con nueve meses de desarrollo. En España además lo hicimos con Carlos Sainz que para nosotros es un icono, una figura realmente querida por todos y con la que además hemos tenido la oportunidad de interactuar mucho. Carlos transmite su profunda pasión a los ingenieros de Audi, por el espíritu de Audi y por el proyecto, con lo cual estamos muy satisfechos".

La gama RS más completa de la historia.

"La nueva gama Audi Sport ha recibido nuevos elementos en los últimos años. Con la aparición del RSQ3 y el RSQ8 por primera vez tuvimos SUVs, y el año pasado llegó el RS3, que es el último miembro de una familia de 10 modelos diferentes con 14 carrocerías. Los modelos de altas prestaciones son un nicho en el mercado, pero en Audi en los últimos años se ha producido un incremento de nuestras ventas. En 2021 crecimos un 11% en un mercado que caía. Hasta 2021 no hemos tenido disponibilidad de toda la gama y tampoco se habían incorporado todos los modelos y al cierre de abril como, marca Premium, dominamos el segmento de altas prestaciones. Estamos con un 31% de cuota de mercado en lo más alto, aunque tampoco nos dice mucho en un contexto de cifras relativamente bajas".

En el futuro, y tras el Audi RS e-tron GT, Audi Sport traerá más coches eléctricos.

"Con el programa Audi Driving Experience pretendemos que no solamente los clientes que se pueden permitir un Audi Sport conduzcan un Audi Sport, queremos que esta experiencia se pueda sentir por muchos otros clientes. Audi Sport empezó en 1994 con el RS2 Avant, que debutó dentro del segmento B y estableció un camino. Desde entonces hasta hoy, muchas cosas han pasado. La más remarcable del año pasado, fue el lanzamiento del Audi RS e-tron GT. En aquel momento apuntamos que era el Audi mejor construido de la historia y además es el coche que liberó todos los complejos. Llegamos a ponerlo en pista con el R8 y cara a cara no había un predominio claro, lo cual, demuestra que la movilidad eléctrica no está competida con el motorsport y de hecho, en Audi vamos a seguir electrificando nuestros modelos de Audi Sport y haciendo coches eléctricos".