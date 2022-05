Llega el nuevo smart#1, un urbano moderno, 'cool' y eléctrico

La nueva marca smart lanzará este otoño su primer modelo, el smart#1, un vehículo moderno, de enfoque urbano pero que gracias a sus 280 CV y 440 km de autonomía es mucho más que un coche para la ciudad. Las primeras entregas en España serán en enero.

Llega al mercado una nueva marca, smart, centrada en hacer vehículos eléctricos de batería, con un lógico enfoque más urbano, pero más grandes que lo que eran hasta ahora. El primero será el smart#1, un cinco plazas con 440 km de autonomía WLTP homologada. El nuevo modelo se pondrá a la venta el próximo mes de septiembre, cuando se anunciarán los precios oficiales, mientras que las primeras entregas serán en enero próximo. Será por ello el próximo mes de septiembre cuando comenzará a operar comercialmente la nueva compañía.

La nueva smart, una "joint-venture" entre Geely y Mercedes Benz, es una empresa totalmente nueva, con sede en China pero que tendrá una filial en Europa. Y también es una compañía con una nueva forma de entender la distribución de vehículos, basada en agentes comerciales y no, como era hasta ahora, con concesionarios. Son muchas novedades, a las que hay que añadir otra también muy importante, como es el nuevo producto, el Smart#1 que será también el comienzo de esta nueva marca.

Presentado en Madrid

Ayer, en la sede de Mercedes en Madrid, tuvimos la oportunidad de asistir a la presentación oficial de este nuevo modelo. Y ver en directo una de las primeras unidades fabricadas del vehículo. En concreto, se trataba de una unidad "launch edition", del que solo se harán 1.000 unidades para Europa. Y de ellas 70 se han reservado para el mercado español. Eso sí, para poder hacerse con una de estas unidades habrá que ponerse en contacto previamente con un agente comercial. Aún no están firmados los contratos de la marca con los mencionados agentes, pero estos deberán estarlo en un plazo de 10 o 15 días máximo. Las reservas de estos vehículos de la serie de lanzamiento solo se podrán hacer hasta el 1 de septiembre, pero aún no hay precio oficial.

Será a partir de esa fecha cuando se pondrá a la venta en España el nuevo modelo de serie que se ofrecerá con sus dos acabados. En cuanto a las entregas, comenzarán a partir de enero para las versiones de lanzamiento, mientras que en febrero ya llegarán las unidades del modelo normal.

El Smart#1 es el primero de una nueva marca que en los próximos años tiene previsto lanzar una verdadera ofensiva de producto. No se descarta una versión de tipo biplaza y enfoque muy urbano, como el smart fortwo, pero esa decisión no llegaría hasta que Mercedes no deje de producir el actual fortwo. Este último aún se fabrica en las instalaciones de Hambach, ahora compartidas con Ineos y su todoterreno Grenadier.

Moderno SUV urbano

El nuevo modelo, el Smart#1, se encuadra en un segmento que crece mucho, con un estilo todocamino, ligeramente más alto, pero con un amplio habitáculo de cinco plazas. Un modelo 100% eléctrico que se debe mover muy bien en la ciudad, pero que gracias a su buena autonomía homologada, de 440 km en el ciclo WLTP, permite mucho más que un simple uso urbano.

En el vano motor dispone de un hueco perfecto para llevar los cables de recarga.

Con el lanzamiento oficial de este modelo, previsto para septiembre, llegará una nueva marca al mercado. En cuanto a sus rivales, desde la marca no se ha querido comentar nada todavía, pero todo parece señalar a un posible Mini Countryman 100% eléctrico, o un DS3 Crossback. Es decir, vehículos de estilo todocamino integrados en el segmento B+, en versión 100% eléctrica y con un enfoque más premium.

El exterior es pionero y vanguardista, con elementos como las manillas eléctricas ocultas, las puertas sin marco y un techo panorámico, de tipo flotante, que los usuarios no esperarían en un coche de esta categoría. En cada ángulo hay siempre un nuevo detalle que descubrir. También su frontal es llamativo o sus formas redondeadas. El nuevo smart #1, con sus 4270 mm de longitud, su distancia entre ejes de 2750mm y las llantas de 19", crean un impresionante espacio interior con una panorámica mejorada de 360°.

Es un vehículo que ofrece una muy buen amplitud en las plazas traseras, como pudimos comprobar en la presentación estática del modelo en Madrid. La fila trasera de asientos se puede deslizar hasta 13 cm en sentido longitudinal, lo que permite adaptar el espacio en dichas plazas y el maletero en función de las necesidades. En función de esa posición, el volumen de maletero puede oscilar entre 411 y 273 litros. A esta cantidad hay que sumar un espacio en el vano motor delantero, ideal para llevar los cables de recarga.

En su interior llama la atención el diseño muy ligero y flotante que ayuda a ofrecer esa sensación de gran espacio interior. Lleva dos pantallas, una de 9,2" estrecha y de formato panorámico, que es el cuadro de instrumentos y otra pantalla en el centro del salpicadero de 12,8 pulgadas, con la que se manejan todos los sistemas del vehículo.

La consola central con iluminación ambiental se integra perfectamente en el salpicadero.

También destaca por su consola flotante, en la que en una sola pieza el salpicadero tiene su continuidad en la consola central, entre ambos asientos con unas formas redondeadas y muy elegantes. El vehículo ofrece iluminación ambiental personalizable con hasta 64 colores y 20 niveles de intensidad. Una manera de ofrecer esa sensación de calidad en un interior moderno y acogedor.

Marca joven

Una marca joven, caracterizada por hacer vehículos solo eléctricos y con un gran diseño, la responsabilidad de Mercedes en la empresa. También será una compañía con la máxima conectividad, gracias a la interconexión permanente entre el coche y el usuario a través del móvil y con la máxima tecnología. La gestión de los diferentes sistemas del vehículo se podrá hacer desde la pantalla de 12,8 pulgadas, o desde el móvil y mediante comandos de voz, a través del comando "hello smart".

En cuanto a su aspecto mecánico, importante, tendrá un motor de hasta 280 caballos con propulsión trasera y una batería de 66 kWh. Con ello, su autonomía homologada es de 440 km según el ciclo de homologación WLTP.

El smart #1 está marcado por un nuevo diseño, una nueva tecnología y un nuevo enfoque, tres aspectos que dan como resultado un nuevo compañero urbano. Al igual que la propia marca smart, los valores de su diseño son una invitación a conectar con el coche a un nivel absolutamente personal. Un vehículo pionero y vanguardista.