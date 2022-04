Uwe Hochgeschurtz, CEO mundial de Opel: "No hay alternativa a la electrificación, no hay un Plan B"

Uwe Hochgeschurtz (Colonia, Alemania, 1963) es el CEO de Opel Automobile a nivel mundial desde el 1 de septiembre de 2021. Fue un fichaje estrella, pues hasta ese momento era el CEO de Renault en Alemania, Austria y Suiza. Hochgeschurtz es también miembro del consejo ejecutivo de Stellantis, y reporta directamente a Carlos Tavares. Con más de 30 años de experiencia en el sector de la automoción, este entusiasta ciclista ha ocupado diversos cargos en Ford, Volkswagen y Renault.

Uwe Hochgeschurtz, junto al nuevo Opel Astra, la gran apuesta de la firma alemana para este año.

¿Cuáles van a ser los principales lanzamientos de Opel en 2022?

Para nosotros, 2022 es el "año del Astra". Ahora mismo estamos en pleno proceso de producción de las variantes de cinco puertas, con motores de combustión eficientes, además de una versión híbrida enchufable. Estos modelos llegarán a los concesionarios europeos en los próximos meses. En España se prevé que llegarán a primeros de junio. Más adelante, les seguirán los Astra Sports Tourer, también con versión híbrida. El 'feedback' que hemos recibido tras el lanzamiento ha sido excelente, y estamos convencidos de que el nuevo Opel Astra nos va a dar muchas alegrías.

Se estrenó como CEO de Opel el 1 de septiembre de 2021. ¿Cómo han sido esos primeros ocho meses?

En dos palabras, excitantes y desafiantes. Excitantes porque desde el primer día he tenido el honor de presentar el nuevo Opel Astra y conocer al equipo detrás de su lanzamiento. Y estoy muy orgulloso de liderarlo. Y constituye todo un desafío por culpa de la pandemia, la crisis de los semiconductores y la situación política internacional. Ha sido difícil dirimir todas estas circunstancias de forma individual, pero las tres a la vez representan un nivel superior de desafío.

¿Puede decirnos cómo serán los futuros modelos de Opel?

En 2024 Opel tendrá como mínimo una versión electrificada de cada modelo de su gama, y en 2028 solo venderemos vehículos eléctricos. Esto demuestra nuestro decidido compromiso por la sostenibilidad. Esto por supuesto se aplica a nuestro nuevo Opel Manta, una nueva interpretación de esta leyenda. Sin revelar demasiado, ya puedo decir que el nuevo Manta llegará con soluciones que serán una sorpresa para muchos. Será más espacioso y mostrará un nuevo concepto. Seguiremos teniendo presencia en los principales segmentos. Y lo digo muy claro: Esto no hubiera sido posible sin Stellantis. Sin nuestro grupo matriz no tendríamos las mismas posibilidades ni las mismas brillantes perspectivas de futuro.

Los últimos tres años no han sido positivos para el sector de la automoción por culpa de la pandemia, los semiconductores, la guerra ¿Cuándo cree que se recuperará el sector?

Una pregunta difícil de responder. No depende de nosotros ni la situación geopolítica ni el progreso de la pandemia ni la escasez de semiconductores. Necesitamos continuar haciendo nuestro trabajo, concentrarnos en lo que sí depende de nosotros, como ofrecer una movilidad de gran calidad a nuestros clientes, y por supuesto estar muy preparados para cuando el sector se recupere. De todas formas, soy muy optimista de que nos recuperaremos, pues Opel ya ha probado antes que es capaz de adaptarse a cualquier situación difícil.

¿Cómo se ve a Opel dentro de Stellantis? ¿Qué hace a Opel diferente a las otras marcas del grupo?

Opel es la única marca alemana de Stellantis, y continúa utilizando ingeniería alemana, lo que nos hace únicos. Cada nuevo modelo o versión de Opel se sigue desarrollando en la sede de Russelheim. Y, por supuesto, le damos una gran importancia a las típicas virtudes alemanas y así diferenciarnos de las otras marcas. Empezando por los asientos, siguiendo por los grandes diseños y terminando con las enormes virtudes de movilidad que siempre han distinguido a Opel. La garantía de Opel es que democratizamos las innovaciones, que dotamos a nuestros vehículos de ingeniería alemana, y que disfrutamos de altos niveles de calidad. Tenemos una gran confianza en nosotros mismos. Nos estamos convirtiendo en una marca global y eléctrica. Estamos invirtiendo en nuestras plantas. Seguimos caminando por la misma senda del éxito. Nuestra intención es ser en un futuro una marca dinámica, verde y global, como dice nuestro nuevo lema: "Green is the new cool". Nos hemos defendido bien los últimos años. Y ahora nos toca atacar e incrementar volumen y cuota de mercado.

Hochgeschurtz junto al nuevo Mokka, otro de los modelos de la estrategia eléctrica de Opel.

¿Cuál es la estrategia de electrificación de Opel?

El cambio climático es el gran desafío que tiene que afrontar nuestra generación. El cumplimiento de los objetivos de reducción del CO2 es nuestra obligación moral y tenemos que ofrecer soluciones para una movilidad cada vez más sostenible. No hay alternativa a la electrificación. No hay un plan B para nosotros porque no hay un plan B para nuestro planeta. Por eso, solo lanzamos productos que puedan ser competitivos en términos de emisiones. Tenemos una hoja de ruta muy clara en consonancia con los mandatos de la Unión Europea. Nuestra actual ofensiva eléctrica solo está siendo posible porque tenemos acceso a las múltiples plataformas de Stellantis. En estos momentos, Opel tiene 12 modelos electrificados en su gama, por lo que se cubren las necesidades del mercado de forma total. Los modelos electrificados de Opel en estos momentos son los Rocks-e, Corsa-e, Mokka-e, Combo-e Life, Astra plug-in hybrid, Astra Sports Tourer plug-in hybrid, Grandland plug-in hybrid, Zafira e-life, Combo-e, Vivaro-e, Vivaro-e HYDROGEN y Movano-e. Y para 2024 ofreceremos al menos una versión electrificada de cada modelo de nuestra gama. Y en 2028 solo produciremos vehículos eléctricos en Europa. Esto incluye modelos de batería y vehículos de pila de combustible.

Stellantis está construyendo una factoría de baterías en Kaiserslautern (Alemania). ¿Es este el punto de partida para que haya otras plantas de este tipo en Europa?

En septiembre de 2020 Opel fundó la joint-venture "Automotive Cells Company" (ACC) junto a otras empresas para la fabricación de baterías en Europa. Al poco tiempo, entró en el proyecto un partner tan potente como Mercedes-Benz. Los gobiernos francés, alemán y de la UE apoyan a ACC para que Europa sea un referente mundial en la fabricación de baterías para vehículos eléctricos. El propósito de ACC es desarrollar y producir células de batería así como módulos para vehículos eléctricos basados en seguridad, prestaciones y competitividad, al tiempo que aseguren un alto nivel de calidad y sostenibilidad. Tras el anuncio de la incorporación de Mercedes-Benz a ACC, se incrementará la capacidad industrial de 48 GWh hasta como mínimo 120 GWh hacia el fin de la década. Este incremento en la capacidad movilizará inversiones de más de siete mil millones de euros. Cuando la producción de baterías esté en niveles máximos, al menos 800.000 vehículos se podrán equipar al año con baterías producidas en la factoría de Kaiserslautern.

En 2022, el Opel Corsa cumple 40 años, a la vez que la planta que lo produce (Figueruelas, en Zaragoza). ¿Qué relevancia tienen las factorías españolas para Opel?

El Opel Corsa es un modelo de una importancia vital y que ha tenido un éxito histórico. Ha sido el vehículo más vendido en el Reino Unido y el utilitario más vendido en Alemania en 2021. Y no hubiéramos sido capaces de alcanzar estas magnificas cifras sin el impresionante trabajo de nuestros colegas en Zaragoza. Gracias a ellos, cada Corsa que llega al cliente cumple con la calidad que se espera de un Opel. La planta de Zaragoza produce el Corsa y el Crossland, dos de nuestros modelos de más éxito, lo que demuestra a las claras la importancia de Figueruelas para Opel.

¿Qué significan para usted los 160 años de Opel?

Opel ha facilitado la movilidad de la gente durante 160 años. Y hoy nos mueve la misma filosofía del fundador de la compañía, Adam Opel: la tecnología y la innovación tiene que estar al alcance de todos, ya sean máquinas de coser, bicicletas o coches. Y todo esto con una clara visión de futuro, siempre preparados para afrontar nuevos retos. Muchos de los vehículos de más éxito en la historia de Opel hablan por sí mismos, como nuestros modelos actuales, que muchos de ellos ya están electrificados. En 2028 Opel será ya una marca exclusivamente eléctrica en Europa. Por lo tanto, estamos preparados para los 160 próximos años.

¿Cuál será el futuro de los modelos eléctricos de Opel en la planta de Zaragoza?

Entienda que no comentamos nada sobre futuros productos o la localización de la producción de futuros modelos. Sin embargo, como puede ver con el Corsa y el eléctrico Corsa-e, Zaragoza está a la cabeza de la producción de vehículos eléctricos.

¿Puede hablarnos sobre la recuperación financiera de Opel?

En los últimos años, la familia de Opel ha hecho los deberes, y muy bien. Los empleados de Opel han propiciado una recuperación sin comparación en la industria del automóvil. Todo esto ha salvado miles de puestos de trabajo, no solo en Opel, sino en la industria auxiliar y en los concesionarios. Opel ha sido rentable durante varios años, y ahora está creciendo de nuevo. En 2021, Opel fue uno de los valores que más ganó en el mercado alemán, y mejoró su cuota de mercado significativamente. Por ello, los empleados recibirán por tercer año consecutivo un bono por ganancias. La gama está hoy más que actualizada. Durante la reciente presentación de los resultados de Stellantis, su CEO, Carlos Tavares, enfatizó que todas las marcas del grupo, incluida Opel, han contribuido a conseguir unos resultados tan espectaculares.

Hasta ahora, Stellantis se ha caracterizado por tener plataformas para múltiples energías en lugar de plataformas específicas para vehículos eléctricos. ¿Se mantendrá esta dinámica o vamos a ver en un futuro que todas las plataformas serán eléctricas?

No se puede imponer una tecnología al consumidor, necesita ser mostrada. Por eso decidimos desarrollar plataformas para múltiples energías como fase de salida para la electrificación. Esto permitió elegir a nuestros clientes entre diésel, gasolina o variantes eléctricas. Creo que nuestro gran acierto en los últimos años en el mercado alemán demuestra que la estrategia era la correcta. Stellantis ya ha anunciado que su objetivo es ofrecer vehículos eléctricos que cumplan con los requisitos demandados por los clientes: autonomías de 500 a 800 kilómetros y una capacidad de carga rápida de 32 kilómetros por minuto.