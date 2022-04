Lexus RZ450e, un SUV de lujo y 100% eléctrico que llega este mismo año

Lexus lanzará al mercado antes de finalizar este mismo año un nuevo vehículo 100% eléctrico, el RZ450e, con más de 400 km de autonomía, 313 CV de potencia y la tecnología más avanzada. Las primeras entregas se harán en España antes de final de año y se posicionará entre los modelos NX y RX, pero con una mecánica 100% eléctrica y siempre con tracción a las cuatro ruedas.

Lexus lleva años apostando por la electrificación, con más de 2.2 millones de unidades híbridas vendidas hasta la fecha. En 2021, el 96% de sus ventas en Europa fueron coches con esta tecnología híbrida. Pero ahora da un gran paso hacia la electrificación con el anuncio del nuevo RZ450e con el que estrena una nueva generación de vehículos eléctricos con plataforma exclusiva para vehículos eléctricos.

De esta forma, el nuevo RZ450e emplea una nueva plataforma e-TNAG desarrollada en exclusiva para vehículos 100% eléctricos de batería. Este vehículo se sitúa a mitad de camino entre dos modelos de la gama actual, entre el NX y el RX, pero más cerca de este último y solo disponible con una mecánica 100 % eléctrica de batería.

Es un modelo que se integra en el segmento del SUV premium y por ello es rival de modelos como el BMW iX3, el Mercedes EQC, el Audi e-tron y otros similares. Pero aporta la máxima tecnología, como la tracción a las cuatro ruedas con el rompedor sistema Direct4. Gracias a él permite transmitir la potencia de forma inmediata a las ruedas delanteras o traseras. Hasta el 100% sobre un eje cuando se hace necesario. Y gracias a los dos eAxle, uno en cada eje, permite enviar el 100% del par a una sola rueda, lo que le hace un sistema muy eficiente y eficaz, al menos sobre el papel....

Presentación estática

De momento sólo hemos podido ver el coche, en una primera presentación estática en Barcelona de un vehículo que supone, tras el Ux300e el primer vehículo de la nueva generación eléctrica de Lexus y del grupo Toyota. En 2030, todos los modelos nuevos de Lexus serán eléctricos. Y se integrarán en los diferentes segmentos del mercado, desde el compacto, al descapotable de altas prestaciones o una amplia gama de modelos todocamino.

Interior del RZ450e con el volante de la dirección por cable tan innovadora.

Este modelo es muy importante para el futuro de la marca, es un vehículo 100% eléctrico con una batería de 71,4 kWh, lo que permitirá una autonomía superior a los 400 km, según las estimaciones de la marca. Unas medidas que suponen un buen compromiso entre autonomía por un lado y peso y coste de las baterías por el otro. La clave de este modelo es su buena eficiencia, ya que la marca habla de un consumo homologado de 18 kWh a los 100 km. Un buen valor para un coche eléctrico grande y pesado como este.

Sin duda dos son las claves del modelo nuevo de Lexus, la tracción Direct 4 que ya les comentábamos anteriormente. Este innovador sistema, que ha sido desarrollado con Subaru, otra marca integrada en el grupo Toyota, permite ofrecer de forma inmediata el 100% del par en una de las ruedas. Eso debe proporcionar una seguridad máxima y la posibilidad de usar el vehículo como un todocamino de verdad, con opciones reales fuera del asfalto.

Dirección por cable

La otra novedad importante es la dirección de tipo by-wire. Este término inglés significa que la conexión entre el volante y la dirección de las ruedas no se hace mediante una columna de dirección, como en todos los coches, sino que se realiza mediante cable. Es decir, que no hay una columna de la dirección para conectar el volante con las ruedas, sino que es un cable.

Este innovador sistema de dirección se denomina One Motion Grip, y es el primero en el mundo que combina con el nuevo volante con un diseño Steering Yoke. Y es que este tipo de dirección tan innovador permite un volante no menos novedoso. Ya no es redondo, sino completamente achatado con sus zonas para las manos y el resto de una forma más plana. Y tiene una novedad aún mucho más importante, y a la que habrá que adaptarse a su uso. La dirección es muy rápida, es casi como el volante de un coche de carrereas, ya que solo tiene 150 grados hacia cada lado. es decir, que el volante no llega a dar una vuelta completa, lo que hará las delicias de los conductores más deportivos.

Sus 313 caballos y su tracción 4x4 le permitirán una gran agilidad de marcha.

Se ha hablado mucho de este tipo de dirección "by-wire" en muchos prototipos, desde hace años, pero este será el primer coche que lo montará de serie en las versiones tiope d egama y como opción en el resto. También se ofrecerá la opción de un volante convencional con una menor desmultiplicación que permitirá una conducción más tradicional.

Mide 4,80 metros

Un detalle en el que no hemos mencionado es el de sus dimensiones. El coche ofrece un diseño espectacular, con un frontal llamativo y una parte trasera en la que destacan sus dos pequeños spoiler en forma de ala a ambos lados de la parte superior del portón. Tiene una estética moderna y muy rompedora. Además, su aspecto exterior se verá potenciado por la oferta de versiones de acabado bicolor, con una parte central en color negro que incluye el capó delantero, el techo y el portón trasero, pero con los laterales en el color de la carrocería.

Es un todocamino elegante y moderno con una longitud de 4,80 metros. y una anchura de 1,90 m. Con una altura de 1,63 metros, es decir un todocamino bastante grande y alto, se sitúa como les decíamos al comienzo de este artículo a mitad de cambio entre el nuevo NX y el RX, aunque más cerca de este último.

Un coche sin duda muy importante que marca el futuro para la marca de lujo de Toyota. La división abrirá la fase de reservas este mismo mes de abril, aunque aún sin precios oficiales. Este se anunciará hacia el mes de junio, mientras que la presentación oficial del modelo para la prensa internacional será en octubre y se hará en España. Las primeras entregas a los clientes para el mercado español llegarán antes de final de este mismo año, aunque el lanzamiento real del modelo será a principios del próximo año.