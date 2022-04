Montse Zamarra (Michelin): "El que se duerma en la tecnología no tiene futuro"

Charlamos con Montse Zamarra, directora general para España y Portugal, que cuenta con 25 años de experiencia en multinacionales de sectores tan diversos como el farmacéutico, la televisión, el de bienes y servicios o el de la automoción. Es una europeísta acostumbrada a trabajar en equipos multiculturales, convencida de la necesidad de potenciar a las personas y de aunar esfuerzos.

Lleva diez años trabajando en Masternaut, división telemática del grupo Michelin para la gestión de flotas, implementando soluciones junto a importantes empresas de telecomunicaciones, seguros y de producto en el sector de la automoción en toda Europa.

¿Qué es Michelin Connected Fleet?

El proyecto Michelin Connected Fleet se ha gestionado en España, mediante la unión de diversas empresas del Grupo, con la implementación de las mejores soluciones. Nació hace diez años, dentro del grupo Michelin, como complemento al ecosistema de la movilidad en el mundo. Dentro de la movilidad ligada al sector de automoción hay muchos más aspectos importantes que el neumático, aunque éste es una gran parte. Con este fin, Michelin ha ido adquiriendo diferentes empresas en Latinoamérica, Estados Unidos y en Europa para reforzar la línea de negocio de Servicios y Soluciones, focalizada en ayudar al cliente, a través de tecnología y el neumático –como servicio, no como producto- para que el cliente tenga todos los parámetros de control sobre la flota de vehículos. Dada la importancia dentro del grupo y de la estrategia, está previsto que, en 2050, esta línea de negocio alcance un 30% de los ingresos del grupo Michelin. Habrá algún país en el que la línea de neumáticos no sea muy conocida, pero sí se conocerá la marca por las soluciones.

¿Por qué el Grupo Michelin, dedicado fundamentalmente al neumático, ha decidido introducirse en el sector de la gestión de flotas? ¿Se dirige al vehículo pesado, comerciales, empresas, autocares?

No cerramos la puerta a ningún sector, pero nos dirigimos a cualquier empresa que disponga de una flota de vehículos, no tienen por qué ser camiones o vehículos comerciales. Nos enfocamos más en segmentos, como la construcción, trabajos en el campo, ingeniería civil, reparto cualquier empresa que tenga una flota puede contar con nosotros. El tamaño del vehículo es algo secundario, cada segmento de mercado tiene unas especificaciones diferentes. En autobuses aún no lo hemos implantado, pero está previsto hacerlo en 2023, lo mismo que en agricultura o minería, que están dentro del plan de desarrollo y crecimiento.

¿Cuáles son los principales servicios ofrecidos para flotas?

Nos centramos en las necesidades que tienen nuestros clientes, dependiendo del momento de maduración en el que se encuentre su empresa o la tensión del mercado, como la que actualmente estamos viviendo, pero nos focalizamos principalmente en:

- Control de los costes y análisis. Una empresa sin control de gastos e ingresos, independientemente del sector en el que se encuentre, es una empresa sin management.

- Seguridad del conductor y de la carga. Es importante conocer el estado del vehículo y su mantenimiento. Ofrecemos soporte para saber que el estado de los neumáticos y otras partes se encuentran en perfecto funcionamiento para circular.

- Productividad. Sabemos cuántas cargas puede hacer un vehículo y con qué frecuencia, cuántas visitas puede hacer un profesional con su furgoneta de reparto o de servicio técnico, etc.

- Control de la carga. Necesidades de la carga en sí misma, el pesaje en frío, la temperatura de la carga, etc., ya que se transportan muchos productos perecederos que requieren un cuidado especial. España es "la huerta de Europa" y se transportan miles de toneladas hacia distintos mercados por rutas muy diferentes. Para estos transportes buscamos una solución que resuelva las necesidades específicas de nuestros clientes.

Son soluciones estándar, hay clientes que se preocupan más por el consumo de combustible, por la temperatura de la carga o por la seguridad, pero sobre sus necesidades ofrecemos soluciones.

¿Qué porcentaje de ahorro se puede conseguir con la gestión de la flota adecuada?

No solo depende de nosotros, también depende de cómo quiere el cliente comprometerse a mejorar los procesos dentro de la empresa, es decir, ofrecemos una solución y un equipo que ayudará a que el cliente transforme tanto el comportamiento del conductor, como los hábitos de trabajo. En la actualidad tenemos flotas que han logrado una reducción entre un 4 y un 6% del combustible, pero no nos gusta fijar una cifra, pues cada caso es diferente y requiere distintos procesos. Los datos de vehículos pesados no son extrapolables a los comerciales ligeros, pues no recorren el mismo número de kilómetros, sus consumos son muy diferentes, también el tipo de recorrido, el mantenimiento, cuántos trabajos al día puede hacer, etc. No porque se trate de un vehículo ligero sino porque su cometido es muy diferente al de transporte de larga distancia.

Flotas de camiones

¿Cuáles son los valores diferenciales de vuestra empresa frente a otros competidores?

La telemática es la base de la tecnología; muchos clientes buscan ese servicio, pero nosotros proponemos planes de trabajo específicos para lograr soluciones reales, por eso somos una empresa de servicios. Conocemos al cliente a la perfección, trabajamos con los diferentes departamentos de sus empresas y estamos muy cerca de ellos. Además, conocemos casi todo el ecosistema que rodea a la conducción, toda la información que nos proporciona el sistema de datos del propio vehículo a través del canbus de datos, presión y temperatura de los neumáticos, la carga y su temperatura, la forma de conducción, excesos de velocidad, cuántos trabajos realiza diariamente y dónde los hace, las paradas que realiza, alertas de mantenimiento Incluso si existe un accidente, dónde se ha producido, a qué velocidad circulaba, deceleración en el momento de producirse, etc. Son soluciones que nunca paran de evolucionar; sabemos que cada Euro6, cada vehículo nuevo, cada eléctrico cambia, por lo que tenemos que avanzar con los clientes, que evolucionan sus flotas a lo largo del tiempo. Nuestra tecnología también va muy deprisa y nos tenemos que adaptar.

¿Vuestros sistemas son compatibles con cualquier tipo de combustible, GNL, diésel, eléctrico?

Ahora estamos todos con el tema de la electrificación, por eso ayudamos al cliente a que transforme su flota hacia las nuevas tecnologías, estudiando el momento óptimo de hacerlo, facilitando puntos de recarga efectiva con la máxima productividad. La lectura de los sistemas es la misma, siempre viene del ordenador de a bordo, tenemos que aprender esa información y estudiarla para transformarla en soluciones.

¿Qué información útil se proporciona al cliente?

Proporcionamos herramientas muy potentes para los clientes, tanto en el ordenador como en el teléfono móvil -en tiempo real- para que pueda ver toda la información que arroja la flota. La información ayuda a planificar, conociendo el estado de la flota, estado, presión de neumáticos, etc., previo al transporte. También durante el recorrido, con informes sobre el comportamiento del conductor, alertas de presión y temperatura, carga, tacógrafo, horas de descanso y, a posteriori, análisis de datos. Esta información también la puede ver el gestor de la flota y el propio conductor del camión. Sin la ayuda del conductor, poco podemos hacer. Él es el único que puede cambiar las palancas de consumo de la empresa. Sabemos lo que hace bien y en qué puede mejorar, de forma que se le puede premiar por su trabajo. El que puede mejorar la productividad es el gestor.

¿Cuántos clientes están adheridos al programa de Michelin Connected Fleet?

Actualmente tenemos 4.000 vehículos y esperamos alcanzar los 8.000 a fin de 2022 en España y Portugal. En Europa tenemos 250.000 vehículos conectados y 600.000 en todo el mundo. Acabamos de abrir delegación en Sudáfrica y añadiremos también Australia, pero los mercados principales son: Norteamérica, Latinoamérica y Europa.

¿Cuánto tiempo es necesario para amortizar la inversión?

Ahora se da más importancia al servicio que al "hardware", de manera que trabajamos en modo de renta. El cliente paga por uso todos los meses una cuota, así todos los meses se beneficia de ahorros. Normalmente ofrecemos el importe neto del ahorro para que el cliente pueda ver que se trata de una inversión y no de un coste. La instalación en los vehículos es algo compleja y requiere tiempo. Es necesario parar la flota 1,5 horas aproximadamente, pero se puede instalar a cualquier hora del día, ya que nuestros instaladores están disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana.