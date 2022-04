Toyota abrirá los pedidos de su primer eléctrico, el bZ4X, este mes de abril

Toyota se prepara para el lanzamiento de su modelo más importante de cara al futuro, el bZ4X que representa no solo su primer modelo 100% eléctrico sino, sobre todo, el comienzo de una nueva familia de vehículos cero emisiones, y de ahí sus siglas iniciales de bZ (beyond zero).

Dentro de esta familia de modelos, en los próximos años habrá versiones de todo tipo: urbanos, familiares, todoterreno, muy deportivos y hasta descapotables. bZ representa, por ello, el futuro de Toyota con la electrificación.

Ya les hemos hablado en algún momento de este modelo, del bZ4X pero ahora ya están las cifras oficiales de homologación, lo que supone el primer paso hacia su lanzamiento definitivo. El vehículo se podrá reservar en España desde finales de este mismo mes de abril, mientras que las primeras entregas, que serán por orden de reserva, comenzarán a final de este mismo año. Aunque sin duda el gran despliegue del primer modelo bZ llegará en 2023.

Este nuevo vehículo ha sido desarrollado sobre una plataforma específica para vehículos eléctricos de batería, la denominada eTNGA. Gracias al empleo de esta plataforma, desarrollada específicamente para el coche eléctrico, el bZ4X ofrece un diseño muy audaz. Aunque la clave es que ofrece una gran habitabilidad interior, a lo que se une en este modelo concreto unas posibilidades reales de uso fuera de la carretera.

Y es que este modelo estrena también un nuevo sistema de tracción total que funciona mediante el empleo de dos motores eléctricos independientes, uno en el eje delantero y otro en el trasero. Esta combinación permite un rendimiento excepcional, sin necesidad de recurrir a un sofisticado y costoso sistema de transmisión. El resultado es que el nuevo modelo es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 6,9 segundos en las versiones de tracción total o de 7,5 segundos en las variantes de acceso con tracción delantera.

516 kilómetros de autonomía

Sin duda el dato fundamental de este modelo con el que Toyota se estrena en el mercado del coche eléctrico es su autonomía. En este caso la versión de tracción delantera alcanza los 516 kilómetros. Esta magnífica cifra se consigue gracias al nivel de eficiencia del vehículo realmente bueno. El consumo homologado es 14,3 kWh cada 100 kilómetros, siempre en el caso de la versión de tracción delantera. Por lo que se refiere a la variante de tracción 4x4, la cifra oficial de autonomía es de 470 kilómetros mientras que su consumo homologado es de 15,8 kWh cada 100 kilómetros.

Tanto uno como otro consiguen un excepcional nivel de rendimiento, logrado en base a la gran experiencia de Toyota en el mundo del vehículo electrificado en el que en los últimos 25 años ha superado la barrera de los 20 millones de vehículos híbridos producidos.

Como una demostración de la confianza que la marca pone en el nuevo modelo y en su nueva familia de vehículos bZ, la batería, de 71,4 kWh, ofrecerá una garantía de 10 años o 1 millón de kilómetros a todos los clientes que cumplan con el programa de mantenimiento en cualquier taller oficial de la marca.

Sin duda este es el lanzamiento más importante de la marca japonesa desde que allá por el año 1995 Toyota hizo una gran apuesta por una tecnología que en su momento nadie llegó a entender, pero que ahora se está demostrando como la más eficaz, la hibridación.