Verstappen le enseña a Leclerc quién es el campeón... pero Ferrari sigue mandando

Como es lógico en cualquier circuito urbano, el G.P. de Arabia Saudí fue muy movidito. Al final, victoria de Verstappen, que adelantó a Leclerc a tres vueltas del final, y un tímido Carlos Sainz tercero. Con lo que los dos pilotos siguen líderes del Mundial.

Jeddah es uno de los circuitos más peligroso del Mundial, como comprobó Mick Schumacher con una monumental galleta el sábado. Y Latifi el domingo. En estos circuitos tan ratoneros, como el mítico Mónaco, la destreza del piloto influye mucho más que en otros circuitos donde aerodinámica y motor están muy por encima de las manos del piloto. Y eso es lo que debió pensar Charles Leclerc cuando, a tres vueltas del final, no pudo aguantar las acometidas del campeón del mundo, Max Verstappen, cuando le adelantó tras cuatro vueltas intentándolo, después del enésimo Safety Car del día.

El héroe del sábado, "Checo" Pérez, salió bien, y parecía encaminarse a la victoria, aunque aún quedaba mucha carrera por delante. Pero el Williams de Latifi, el peor coche y el peor piloto, arruinó la carrera del mexicano, pues se pegó la gran piña del día justo la vuelta después de que Pérez entrara a cambiar gomas, lo que relegó al de Red Bull a la tercera plaza, detrás de Leclerc y Verstappen.

Sainz, a ritmo de "diésel"

Sainz, por su parte, salió bien, pero su compañero Leclerc le encerró en la primera curva cuando estaba a punto de pasarle, y lo que consiguió es que la fiera Verstappen adelantara al madrileño. Sainz, un piloto muy "diésel", siguió ahí, en segunda fila, primero en cuarta posición y después en tercera, cuando logró adelantar a "Checo".

Con el segundo Safety Car del día, tras los abandonos de Ricciardo y Alonso, las posiciones volvieron a juntarse, y Leclerc le duró cuatro vueltas a Verstappen, que tras el rosco de Baréin vuelve a las posiciones de arriba, aunque sigue por detrás de los dos de Ferrari en la clasificación.

Horrible fin de semana de Hamilton

Hamilton no reaccionó tras su monumental fiasco del sábado, al no superar la Q1. Y aunque lo intentó, y llegó a estar quinto, tras salir decimoquinto, su táctica de estirar el neumático duro de salida solo le permitió ser décimo. Un solo punto que evidencia el gran fracaso del heptacampeón del mundo en Arabia, y en general en el inicio del Mundial, donde solo ha sido tercero y décimo. Su compañero, el debutante George Russell, acabó quinto y ya suma más puntos que su "jefe de filas".

Impresentable compañero de Alonso

Y en cuanto a Fernando Alonso, día de clarinegros más que claroscuros, pues se las vio tiesas con el impresentable de Esteban Ocon, su compañero en Alpine. El francés no tiene ninguna intención de devolver al asturiano el favor que le hizo en Hungría 2021, cuando su defensa ante los ataques de Hamilton le permitió ganar el primer Gran Premio de su carrera. En Arabia, Ocon se mostró extremadamente agresivo con Alonso durante varias vueltas, saltándose dos curvas en su desesperación por no quedar detrás del bicampeón, y generando muy mal rollo en el equipo Alpine. Al final, el abandono de Alonso a diez vueltas del final por avería en su monoplaza le otorgó al francés una sexta plaza que no mereció en absoluto.

McLaren sigue en caída libre

Por lo demás, los que empezaron mal... siguen peor. McLaren, ese equipo que el año pasado le disputaba los puntos a Ferrari, sigue de mal en peor. Ricciardo tuvo que abandonar, y Lando Norris, décimo, sumó el primer punto para la histórica escudería papaya.

Tampoco le fue bien a AlphaTauri, que no pudo contar con Tsunoda tras la avería sufrida el sábado, y con Gasly que no pasó de la duodécima plaza. Haas, por su parte, solo compitió con un coche, tras la piña de Mick Schumacher el sábado, y Kevin Magnussen siguió demostrando que el monoplaza norteamericano, a pesar de todos los problemas de inicio de temporada, tiene fuelle, y consiguió una meritoria novena plaza.