Mercedes EQB: todocamino, eléctrico y de siete plazas, todo un modelo "transversal"

Mercedes lanza al mercado el siguiente modelo de su gama 100% eléctrica, el EQB, que se encuadra como un modelo de tipo SUV de siete plazas y con potencias de entre 190 y 292 caballos. En cuanto a sus precios, parten de los 52.225 euros con impuestos pero esta versión de acceso si puede acogerse al Plan Moves III, todavía en vigor.

Mercedes lleva años apostando por la electrificación, con una amplia gama de modelos híbridos enchufables y con su familia EQ de vehículos eléctricos creciendo. Tras los EQA, EQC y EQV, ahora llega la opción de estilo todocamino y con siete plazas, el EQB. Es un modelo compacto, pero bastante grande, y 100 % eléctrico que completa aún más esta nueva familia EQ, ya muy amplia. Con el nuevo EQB hemos podido hacer una primera toma de contacto por las calles de Madrid. Un coche que cubre un interesante hueco de mercado, el de personas con una familia amplia que se mueve por la ciudad, pero que no renuncia a hacerlo por carretera. Y quiere hacerlo con un vehículo del segmento premium.

Mercedes lleva dos años haciendo una clara apuesta por electrificar su gama con tres tipos de modelos: híbridos, híbridos enchufables y eléctricos puros, en una ofensiva sin precedentes. Primero fue el EQC, un todocamino medio y luego su monovolumen de ocho plazas el EQV, tras el que llegó el más importante por su volumen de ventas, el EQA. Ahora llega el EQB, un modelo basado en el concepto del GLB, pero con mecánica 100% eléctrica.

El punto de partida es el EQB 250, un vehículo que emplea un solo motor, de 190 caballos, que acciona las ruedas delanteras. Con esta configuración tenemos un vehículo de tracción delantera con una potencia de 190 caballos y con una batería de 66,5 kWh. En este modelo la velocidad máxima se sitúa en los 160 km/h y su capacidad de aceleración permite pasar de 0 a 100 km/h en 9,2 segundos. Aunque lo más importante, sin duda, es su autonomía, de 469 km según los valores homologados WLTP.

Variantes de 190, 228 y 292 CV

Y por encima de esta variante de acceso hay otras dos opciones, el EQB 300 y el EQB 350, en ambos casos con tracción a las cuatro ruedas 4 Matic al emplear dos motores, uno para mover las ruedas delanteras y otro para las traseras. Respectivamente, ambas versiones tienen 228 y 292 caballos y emplean la misma batería de 66,5 kWh. Su aceleración mejora hasta los 6,2 segundos para cubrir el 0 a 100 km/h en la variante más potente, mientras que su autonomía se sitúa en los 395 Km en la versión más potente y de 420 km en la opción intermedia.

El EQB tiene una estética diferente pero está basado en el estilo del GLB, el todocamino compacto de Mercedes de 7 plazas. Su frontal es completamente nuevo, ya que ahora no necesita una parrilla agujereada para ventilar el motor térmico, inexistente. También sus llantas son nuevas y su parte trasera es algo diferente. Y por supuesto no tiene tubos de escape, lo que le da un toque diferenciador.

En su salpicadero, las dos grandes pantallas empleadas en el resto de modelos Mercedes.

En su interior encontramos un puesto de conducción muy similar al de cualquier otro modelo de la gama actual de Mercedes, con el cuadro de instrumentos y la pantalla de la consola central unidas en una misma pieza. Esta instrumentación puede contar opcionalmente con una o las dos pantallas de 10,25". Resulta muy fácil hacerse con los mandos de este vehículo y poder gestionar los principales sistemas del vehículo. Emplea la última generación del sistema MBUX, lo que facilita notablemente su utilización. El sistema de control por voz es perfecto y facilita mucho la gestión de los principales sistemas del vehículo haciendo la vida más fácil a sus ocupantes.

En cuanto a sus sistema de asientos, las variantes normales incorporan cinco asientos y un gran maletero de 495 litros, mientras que opcionalmente se pueden pedir las dos plazas adicionales en todas las versiones. Son asientos limitados para personas de menos de 1,60 metros. Son más para salir de una situación complicada que para contar con tener un vehículo de siete plazas.

El EQB se puede comprar con cinco o siete plazas, esta última más versátil.

Conducción muy ágil

Lo que me ha gustado mucho del nuevo EQB ha sido la gestión de la conducción. En la posición que habitualmente iría la caja de cambios encontramos el selector de modos de conducción. Ofrece las opciones habituales, Eco, Comfort y Sport, además de una variante individual en la que podemos gestionar suspensiones, dirección o gestión del acelerador de forma independiente. Es muy fácil de gestionar, cosa que no ocurre con la mayor parte de los coches modernos.

El EQB es un modelo realmente equilibrado, en el que desde mi punto de vista lo más destacable es la sencillez de manejo, la facilidad con la que se activan los diferentes modos de conducción en función de lo que queramos del vehículo y también las diversas posibilidades de regeneración de energía. En este caso se seleccionan de manera muy ágil mediante las levas en el volante. En este caso no hay cambio de marchas y estas levas se usan para gestionar el grado de regeneración. Con la leva de la derecha reducimos el porcentaje de regeneración mientras que con la de la izquierda lo aumentamos.

Contrariamente a lo que ocurre con otros modelos EQ, en este caso solo hay tres opciones de retención, D+, D y D-. Con D+ estamos usando el coche en modo a vela, con una retención cero. El modo D tiene retención pero bastante escasa, en torno a un 25%, según mis cálculos. Y por encima el modo D- en el que la retención sube hasta al menos un 60%. No llega a ser la opción "one pedal" en la que no hace falta frenar casi nunca, pero si es una buena alternativa.

Nuestra prueba transcurrió por un recorrido urbano con velocidad limitada a 50 km/h en el mejor de los casos. Hicimos una conducción muy tranquila y llegamos a ver nuestro consumo en 17 kWh a los 100 km, pero al final de nuestro recorrido el vehículo estaba muy cerca de los 18 kWh de consumo real. Creo que es una cifra muy razonable para un coche con 226 caballos y bastante grande como nuestro EQB 300 de la prueba.

También me ha sorprendido positivamente la calidad de rodadura que tiene este EQB 300. Las suspensiones no son especialmente firmes, es muy confortable, pero el hecho de llevar la batería en el piso del vehículo hace que su centro de gravedad sea más bajo y su comportamiento dinámico muy bueno. Apenas hay balanceos y la precisión de guiado es excelente.

Recarga a 11 kW

El Mercedes EQB puede cargar hasta 11 kW con corriente alterna mientras que en corriente continua su carga está limitada a 100 kW, lo que permite recargar el 80 % de su batería en unos 30 minutos. Hay que hablar de su autonomía, un dato clave en cualquier eléctrico. En este caso su autonomía homologada WLTP parte de los 395 km con la peor configuración de llantas y equipamiento y que llega hasta los 469 km para el tracción delantera.

Este es el Mercedes EQB, un SUV de 7 plazas que viene a sumarse a la oferta de las variantes del EQA con las mismas tres versiones 250, 300 y 350 que ya están a la venta en el mercado español. El EQB 250 cuenta con una potencia de 190 caballos que suben a los 228 CV en el EQB 300 4 Matic y hasta los 292 caballos en el tope de gama, el EQB 350 4 Matic.

En cuanto a sus precios, el valor de partida para el EQB 250 es de 55.110 euros. Pero este vehículo si se puede acoger al plan Moves III puesto que su precio sin impuestos es de 45.000 euros. Por supuesto, cuenta con la etiqueta "0 emisiones" y representa una opción muy equilibrada para pasarse a la electrificación dentro del segmento premium para los que necesiten un coche amplio.

Estos son los precios recomendados para el nuevo EQB en el mercado español y tan solo la variante más pequeña se puede sumar al Plan Moves III al ser su precio sin impuestos inferior o igual a 45.000 euros:

Mercedes EQB 250, 55.109 euros

Mercedes EQB 300 4 Matic, 58.464 euros

Mercedes EQB 350 4 Matic, 60.706 euros