Este es el 'truco horario' para coger el volante del coche de forma correcta

El correcto ajuste del asiento influye en las condiciones de la conducción, ya que contribuye a que la fatiga no aparezca de forma repentina y ayuda a la maniobrabilidad del piloto. En definitiva, mejora la seguridad del conductor y de los ocupantes.

Una vez colocados el respaldo, el reposacabezas, el asiento, los espejos retrovisores y el cinturón, toca centrarse en el siguiente aspecto: ¿cómo se debe coger correctamente el volante?

Según detalla el comparador de ofertas de coches nuevos Carwow, el primer paso es comprender que el volante está diseñado para emplear las dos manos. No obstante, se debe agarrar de una forma adecuada, ya que, de lo contrario, los brazos pueden cruzarse y obstaculizar la trazada. Además, dos manos permiten girar más rápido y con más precisión que si únicamente se utiliza una mano.

Solamente existen unas pocas salvedades en las que se permite utilizarlo a una sola mano, como el momento de cambiar de marcha, de ajustar las ventanillas o de accionar alguna función del sistema de ventilación o del sistema multimedia.

De hecho, el Código de Circulación establece la prohibición de cogerlo con una sola mano. Aunque no suele ser habitual, un agente de movilidad puede multar con hasta 80 euros al conductor que no sujete el volante de forma adecuada. Ya sea por agarrarlo con una mano, con las manos juntas por arriba o por debajo, por tenerlas apoyadas en los radios del volante o cualquier otra práctica que no sea la correcta.

Las diez y diez o las nueve y cuarto

En cuanto a cómo colocar las manos, la Dirección General de Tráfico (DGT) aconseja mediante una analogía horaria que la mejor posición es ubicarlas a las diez y diez. Es decir, si el volante es el reloj, que la mano izquierda se sitúe a modo de la aguja de las horas y la mano derecha como minutero; la izquierda a las diez horas y la derecha a los diez minutos.

Sin embargo, tal y como recoge el comparador, "los grandes expertos en la materia consideran más oportuno colocarlas a las nueve y cuarto". Es decir, que las manos estén separadas por un diámetro horizontal imaginario en el volante. "En realidad, los fabricantes desarrollan esta herramienta para la dirección pensando en que se emplee de tal manera", argumentan.