Only You de DS: experiencia premium más allá de la compra de un automóvil

Las marcas premium tienen cada día más claro que su 'trabajo' no termina al entregar las llaves de un coche recién vendido. Aparte de los servicios de postventa de toda la vida, DS Automobiles ofrece una gama de servicios, denominados Only You, que convierten la posesión un DS 3, 4, 7 o 9 en toda una experiencia más allá del automóvil con un universo de prestaciones premium personalizadas accesibles desde la app MyDS.

DS es la marca premium que más servicios y experiencias ofrece tras la compra de uno de sus modelos.

Como para casi todo en esta vida de hoy, el cliente debe registrarse a través de la aplicación MyDS, conseguir un ID único que le identificará como miembro del programa y así establecer con la marca una comunicación fluida y una vía de contacto única. Y a partir de ahí, empezar a disfrutar de los distintos recursos que DS ofrece en el Universo Only You.

DS Valet

El servicio DS Valet permite evitar desplazamientos al concesionario o al taller DS para entregar o recibir un vehículo. DS Service Valet dispone de las modalidades Pick Up (recogida del vehículo y, en su caso, entrega del coche de sustitución en el lugar que indique el cliente), Delivery (entrega del automóvil una vez reparado) y Pick Up & Delivery, que combina las ventajas de ambas modalidades.

Todos los servicios que ofrece Only You Privilege.

Only You Privilege

Only you Privilege brinda a los clientes una especie de 'Sala VIP virtual' de experiencias, con catas de vinos excepcionales y visitas privadas a bodegas; menús degustación de los chefs más prestigiosos y cenas en restaurante Estrellas Michelin; visitas privadas a museos; momentos de relajación en los mejores spas; y eventos relacionados con el automóvil. Este círculo exclusivo firmado por DS Automobiles. Los clientes de DS Automobiles pueden acceder además a condiciones especiales en firmas de lujo de moda, tecnología o artículos de viaje. Para activar estos exclusivos servicios de Only You Privilege los clientes deben estar inscritos en el programa Only You y contar con su ID único de miembro.

DS At Your Service

Al mismo tiempo, DS At Your Service, que también forma parte de Only You, ofrece un servicio de atención al cliente personalizado y exclusivo, con especialistas expertos en la marca y sus productos. Tanto en el número de teléfono 91 585 19 55 como en la app MyDS o la web de la marca, un equipo de profesionales responde, de un modo personalizado y en tiempo real, ante cualquier pregunta sobre productos y servicios de la marca o ante cualquier incidencia con vehículos DS.

DS Assistance

Si surge cualquier tipo de problema, DS Automobiles ofrece el programa DS Assistance, del que pueden beneficiarse gratuitamente, y de por vida, en toda Europa, los propietarios de vehículos de la marca que realicen sus operaciones de mantenimiento en algún Servicio Oficial DS. Si lo que ha interrumpido el viaje es una avería, DS Assistance envía un técnico para intentar solucionar el problema in situ. Si no fuera posible, se remolca el vehículo al Servicio Oficial DS más próximo.

En ambos casos, se garantiza una solución para que el conductor y sus acompañantes puedan proseguir su viaje. Y si el vehículo sigue inmovilizado más de tres horas, podrá disponer de un vehículo de sustitución.

Rent a DS

Con su servicio Rent a DS, la marca ofrece a los amantes del refinamiento y las altas prestaciones, un automóvil de lujo dónde y cuándo se necesitan. Rent a DS, en colaboración con Free2Move Rent, hace posible alquilar un vehículo de la marca durante un fin de semana, un puente, unas vacaciones o, incluso, algunas horas, para hacer frente a cualquier imprevisto.

La aplicación de DS con la que se puede acceder al programa Only You.

App MyDS

Todos los servicios del exclusivo programa Only You están centralizados en la app MyDS, que ofrece un servicio a medida antes, durante y después de ponerse al volante de un vehículo de la marca francesa. Desde recordar dónde se ha aparcado el coche hasta prever operaciones de mantenimiento, esta aplicación, disponible para iPhone y Android, se convierte en un asistente personal que gestiona todo lo relacionado con el automóvil.