Hyundai y Endesa lanzan un 'todo incluido' para facilitar el acceso a la movilidad eléctrica

Hyundai ha firmado un acuerdo de colaboración con Endesa X, empresa líder en servicios energéticos y soluciones de movilidad eléctrica, para facilitar el acceso a la movilidad eléctrica a los ciudadanos.

Juntos han desarrollado un TODO INCLUIDO para que los clientes que entren en el concesionario pensando en dar el salto a la movilidad cero emisiones, salgan tanto con su vehículo eléctrico o híbrido enchufable elegido como con una solución de recarga completa que no supondrá un coste adicional. Y todo con la tecnología más avanzada.

"Este acuerdo entre dos compañías líderes en la sostenibilidad refleja nuestro compromiso con los clientes y, por tanto, con la sociedad, de facilitar el acceso a las tecnologías más limpias. Es un orgullo que Endesa X, empresa líder en el sector de la electrificación lleve a cabo este acuerdo con Hyundai, compañía líder en el desarrollo de vehículos sostenibles y única marca del mercado con las cinco tecnologías electrificadas" explica Leopoldo Satrústegui, director general de Hyundai Motor España.

Para Davide Ciciliato, director general de Endesa X, "necesitamos como país transitar hacia una movilidad más sostenible y es algo que no podemos hacer solos. Contar con un socio como Hyundai, con el que compartimos compromisos y objetivos, es todo un orgullo y nos ayuda a democratizar el vehículo eléctrico, a hacerlo cada vez más accesible y fácil; a llevarlo a la mente del consumidor con una opción de presente y no de futuro. El vehículo y su recarga es un tándem inseparable, por eso trabajamos por facilitar al cliente su salto a una movilidad más sostenible Pero nuestra capacidad de despliegue no es el fin, es el medio para poner en manos de los clientes las soluciones de electrificación que van a necesitar, como la que vamos a ofrecer con Hyundai".

Davide Ciciliato, director general de Endesa X, junto a Polo Satrústegui, director general de Hyundai España.

Pack sostenible: vehículo electrificado + nuevo JuiceBox

El cargador incorporado en el pack sostenible es el nuevo JuiceBox, con el que accederán a una experiencia de carga conectada, con todas las características de seguridad, y que ayudará a que la recarga sea una experiencia completa, sencilla y sin contratiempos:

Mayor conectividad: El JuiceBox está conectado a la app de recarga de Endesa X (JuicePass) por lo que los clientes podrán gestionar las recargas de su vehículo desde su teléfono móvil, o en su defecto con la tarjeta RFID de Endesa X, y con la misma aplicación: tanto las que realicen en su hogar como las de la red de pública de Endesa X.

Más tecnológico: El cargador estará disponible en versión monofásica o trifásica, para adaptarse a las necesidades de carga del cliente y de la instalación eléctrica de la vivienda. Asimismo, está preparado para optimizar la recarga del vehículo, ya que se puede programar a la hora que el cliente quiera cargar o cuando sea más eficiente para su vivienda teniendo en cuenta el resto de los consumos eléctricos.

Mayor rapidez y comodidad: Puede llegar a cargar con hasta una potencia de 7,4kW (capaz de añadir unos 100km de autonomía en aproximadamente dos horas) y tiene el cable integrado para una mayor comodidad del usuario.

*El cargador trifásico y el balanceo de potencia no están incluidos en el pack y supondrían un coste adicional para el cliente

Kilómetros incluidos de recarga

Además del vehículo y el cargador con su instalación, Hyundai y Endesa X facilitan a los clientes el acceso a las tarifas más competitivas para recargar, tanto dentro como fuera de su domicilio:

En casa: los clientes pueden contratar la tarifa Tempo Zero Vehículo Eléctrico para su hogar, con la que podrán cargar por la noche (de 1h a 7h) a coste cero unos 10.000 km* al año y además disfrutar de energía con certificado de origen renovable. Gracias a la conectividad de los vehículos de Hyundai y la app de recarga, la carga nocturna es fácilmente programable.

Fuera de casa: el pack incluye además a los clientes de Hyundai unos 2.000 km* de recargas gratuitas en la infraestructura pública de Endesa X a consumir durante 1 año. Endesa X cuenta ya con más de 2.800 cargadores de acceso público en toda España y sigue trabajando para ampliar su red por todo el país. A través de JuicePass, se podrá acceder a información detallada de la red de recarga pública de Endesa X, así como reservar el punto de recarga, controlar, ajustar y programar sus sesiones desde cualquier lugar.

Además, contarán también con otras ventajas adicionales: tres años de garantía en su equipo de recarga doméstico y en la instalación y un servicio de atención telefónica 24/7 y multilingüe.

**Promoción exclusiva para vehículos nuevos vendidos a clientes particulares y autónomos o en operaciones renting a clientes particulares y autónomos por la red de concesionarios Hyundai Motor España.