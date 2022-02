Volkswagen Taigo, el primer SUV cupé de carácter urbano, la primera gran novedad del año

Llega el su tercer SUV urbano a la familia Volkswagen, ahora en innovador formato cupé y mecánicas exclusivamente de gasolina, con potencias comprendidas entre 95 y 150 CV.

Volkswagen apuesta por el segmento de mayor crecimiento en Europa, el de los SUV urbanos, en el que ya contaba con dos importantes representantes como son el T-Roc y el T-Cross. Entre los dos modelos sumaron cerca de 30.000 unidades matriculadas en 2021, registrando crecimientos por encima del 20% respecto al ejercicio anterior. En concreto, el año pasado se vendieron cerca de 16.000 T-Roc (+23,2%) y unos 13.750 T-Cross (+22,8%).

Ahora, con el Taigo, la marca apuesta por un novedoso formato SUV cupé, que aporta un diseño más deportivo y mayor exclusividad. Los SUV han transformado los segmentos tradicionales del mercado en España y, en general, en toda Europa, donde tradicionalmente los modelos urbanos y compactos han tenido mayor protagonismo.

El segmento de los SUV ha alcanzado una cuota de mercado en España del 55% en 2021, una tendencia que se ve reflejada también entre los SUV urbanos, que se han multiplicado casi por diez en el mercado durante los últimos diez años, pasando de una cuota del 2,6% en 2012 a cerca del 22% en 2021.

Carácter urbano

Volkswagen ya cuenta en su lista de modelos con tres SUV de tamaño pequeño y orientación urbana: T-Cross, T-Roc y Taigo, con unas dimensiones comprendidas entre 4,11 y 4,26 m de largo, siendo el nuevo modelo el más largo de todos ellos (+3 cm respecto a un T-Roc).

El T-Cross comparte con el Taigo la plataforma A0 a la que recurren los Seat Arona y Skoda Kamiq, y motores, así como el centro de fabricación de Landaben (Navarra), donde también se produce el Polo. El T-Roc, por su parte, tiene la misma base que el Golf: plataforma MQB y alguno de los motores como el 1.0 TSI de 110 CV, que también se utiliza en este SUV de 4,23 m de longitud.

En el apartado de motores Volkswagen ha apostado por mecánicas muy convencionales, todas en gasolina y ninguna hibridada. La oferta incluye tres variantes de gasolina sin ningún tipo de electrificación, lo que no permite disfrutar de la cotizada etiqueta Eco. Así, la oferta queda simplificada por dos variantes de tres cilindros 1.0 TSI con 95 y 110 CV y el cuatro cilindros 1.5 TSI de 150 CV.

El panel del nuevo volkswagen Taigo.

Manual o automático

La variante 1.0 TSI de 95 CV, solo se ofrece con cambio manual de cinco marchas, mientras que el de 110 CV está disponible con una manual de seis velocidades, o una caja automática DSG de siete marchas –con un sobrecoste de 1.300 euros-. Por su parte, la versión más potente 1.5 TSI de 150 CV se ofrece única y exclusivamente con el cambio automático de siete marchas DSG7.

Para mejorar las cifras de consumo, las versiones dotadas de caja automática ofrecen sistema de desplazamiento inercial, que permite desacoplar el motor del cambio cuando no existe carga en el motor, dejando el giro de éste al ralentí. No obstante, en la variante de cuatro cilindros 1.5 TSI no se ha incorporado la función de desactivación de cilindros.

Buenas prestaciones

Lógicamente, la diferencia de prestaciones entre las versiones de 110 y 150 CV, es clara. También la diferencia de precio -2.020 euros- si bien las cifras de consumo homologado son prácticamente las mismas, con unos 6 l/100 km.

Respecto al comportamiento dinámico no hay una diferencia muy apreciable: el 110 CV monta llantas de 17 pulgadas y el 150 recurre a las de 18" al estar disponible exclusivamente en acabado R-Line.

No obstante, es un coche ágil y estable, de reacciones predecibles y con una suspensión suficientemente firme, capaz de sujetar bien la carrocería cuando el ritmo y los apoyos son exigentes. Además, dispone de una dirección muy precisa que permite inscribir el coche en las curvas con precisión y realizar trayectorias muy limpias.

En cuanto al ruido aerodinámico sí hemos percibido un mayor nivel del deseable, especialmente cuando se supera el umbral de los 90-100 km/h, dando la sensación de existir una succión del viento o de una puerta mal cerrada. Por carreteras de montaña, a ritmos vivos, la electrónica ejerce su función en cuanto existe la más mínima posibilidad de pérdida de tracción y permite circular con la máxima confianza.

A pesar de su carrocería cupé, el Taigo ofrece buen espacio delante y detrás.

Buena capacidad

Como hemos comentado anteriormente, la carrocería cupé de este nuevo modelo permite unas dimensiones interiores muy interesantes. Es algo más baja que la del T-Cross, pero ofrece buen espacio en las plazas delanteras y traseras. Las banquetas de los asientos están bastante inclinadas en su parte posterior, permitiendo una conducción de estilo coupé clásica. De esta forma se consigue que la cota de altura en estas plazas sea de 95 cm, a costa de que las rodillas queden elevadas. La anchura es como la de cualquier otro SUV con esta plataforma o de este segmento de mercado, adecuada para cuatro ocupantes, insuficiente para cinco, excepto que sean niños.

Curiosamente, no se ha dotado al nuevo modelo de banquetas desplazables, si bien el maletero es el beneficiado del incremento de longitud respecto al T-Cross, pues los 15 cm adicionales del Taigo van a parar al voladizo trasero. Anuncia una capacidad de maletero de 440 litros, que no está nada mal para un modelo de esta categoría.

Dos niveles de acabado

La oferta de terminación es muy simple, únicamente con dos acabados. El básico es el Life, el único disponible para el motor menos potente en sus versiones de 95 y 110 CV; mientras que el más alto, el R-Line, Se ofrece en las variantes de 110 y 150 CV. En el primero de ellos, el incremento de precio por el acabado superior exige un desembolso de 3.020 euros, aunque Volkswagen anuncia que la diferencia de equipamiento entre ambos sería de unos 6.000 euros. Por su parte, la versión TSI 1.5 solo está disponible en acabado R-Line y asociado a la caja de cambios DSG7.

En la terminación básica Life la dotación de serie incluye siete airbags, hasta diez sistemas de ayuda a la conducción, entre los que está Travel Assist, que combina el control de velocidad de crucero y el asistente de guía lateral. También incluye faros led, llantas de 16" o instrumentación digital con pantalla de 8 pulgadas. La central para el sistema de infoentretenimiento es de 8 o 9,2".

En el R-Line el equipamiento se amplía con un paquete que incluye asientos más deportivos, sistema de acceso y arranque sin llave, faros LED Matrix, iluminación ambiental, instrumentación con pantalla de 10,25 pulgadas, bloqueo de diferencial XDS, cámara de marcha atrás o las llantas de 17 y 18", según el motor elegido.

En ambos casos, el climatizador tiene mandos sensibles al tacto y, en el frontal, se incorpora una tira de led semejante a la estrenada en los Volkswagen ID o en el Golf.

En opción existirá un techo panorámico, la posibilidad de que la carrocería tenga un techo en un color distinto o un paquete denominado Black Style que incorpora carcasas de los retrovisores, llantas, etc. en color negro.

Respecto a los precios, parten de los 22.600 euros con campañas, que es lo que cuesta la versión de acceso Life 1.0 TSI 95 CV. Con la misma configuración de equipamiento y cambio manual, de seis marchas y el motor de 110 CV, el Taigo costaría -sin esas ofertas- 25.450 euros, es decir, 760 euros más; mientras que, en caso de incorporar la caja automática habría que añadir 1.340 euros. En el caso de optar por la versión más potente, la de 150 CV, el precio sería de 31.830 euros.