Mercedes S580e, una de las berlinas de lujo más interesantes del mercado

Con este S580e híbrido enchufable, la marca Mercedes propone la berlina de lujo más interesante en estos tiempos de transición del vehículo con motor térmico al modelo 100 % eléctrico. En este sentido, la marca de la estrella ya tiene la berlina de lujo del futuro, el EQS, un modelo que por el momento tiene muchas limitaciones por la falta de infraestructura. Y por ello ofrece en su gama este modelo, con etiqueta "0 emisiones", que proporciona la mayor autonomía en modo eléctrico del mercado, hasta 110 km, según los valores homologados WLTP.

Mercedes lleva años dominando el segmento de las berlinas de lujo y de representación, con su Clase S, que se ha posicionado en lo más alto del mercado. No es que el Audi A8 o el BMW Serie 7 no sean muy buenas berlinas de lujo, pero la referencia sigue siendo el modelo de Mercedes.

La marca alemana lleva años dominando este segmento del mercado con sus variantes diesel o de gasolina y ahora ya tiene preparado el futuro con el espectacular EQS, un vehículo igual de lujoso y confortable que sus antecesores, también igual de carismático, pero al mismo tiempo con la tecnología más avanzada, con un puesto de conducción que parece el de un avión, con su gran pantalla que va de una puerta a la otra.Y por supuesto su mecánica 100% eléctrica.

Pero lo que la mayor parte de los clientes necesitan en este momento, y más los de este tipo de vehículos, es una gran berlina que se pueda mover con tranquilidad en el centro de las ciudades donde las limitaciones son máximas, pero que al mismo tiempo pueda rodar rápido por carretera. Y sobre todo que no tenga la dependencia de encontrar un punto de recarga.

110 km de autonomía

Y para ello es para lo que se ha creado este nuevo S580e. No es el primer Clase S híbrido enchufable pero si el mejor de la saga. Lo es por su potencia, con 510 caballos de potencia combinada si sumamos el motor de gasolina de seis cilindros con 367 caballos y, sobre todo, por su autonomía que alcanza los 110 kilómetros. Es el único coche del mercado con esta tecnología que supera la barrera psicológica de los 100 km.

Dice el refranero popular que la vida es cara pero buena, que la hay más barata pero que no es vida. Conducir este S580e de verdad impresiona, porque su capacidad de aceleración es realmente impresionante. Y se circula con un confort, un silencio y una seguridad absoluta. Por todo ello representa, como ningún otro coche el confort y la calidad, además de la seguridad en todos los desplazamientos.

Es una mecánica híbrida enchufable de última generación que combina un potente motor de gasolina de 367 con otro motor eléctrico. Ambos van unidos antes de la caja de cambios, que es automática de nueve marchas. Con ello, el conductor no tiene que hacer nada especial para manejar el vehículo y es el propio sistema el que va jugando con ambos motores.

El objetivo es conseguir la máxima eficiencia pero sin renunciar a una respuesta inmediata al acelerador sea cual sea la situación. Ya sea en ciudad, en carretera o en una gran autopista, da igual la situación solo hay que acelerar o frenar y el coche lo hará. Este Mercedes S580e tiene levas en el volante que permiten aumentar o reducir el grado de regeneración de energía en base a su nivel de retención.

Pero por supuesto, también incorpora la tecnología más avanzada de sistemas de ayuda a la conducción y de conexión entre el conductor y el vehículo. Para ello, cuenta con el MBUX de última generación que funciona a las mil maravillas. Ya todos los coches ofrecen control por voz para muchas de sus funciones, pero en el caso de esta última versión del MBUX de Mercedes es máximo. Cuando vamos circulando con el coche siempre tenemos nuestro asistente personal pendiente de nosotros. Solo hay que decir Hey Mercedes y rápidamente nos responderá este sistema.

Bienvenido al futuro

Con él, y de una manera muy sencilla, se gestiona la radio, el teléfono el sistema de climatización, el navegador, la búsqueda de un restaurante o de una gasolinera. Casi cualquier cosa que queramos pedirle a nuestro coche, el sistema nos lo soluciona y lo mejor es que se entabla una relación entre el propio usuario del vehículo y el coche.

A lo largo de nuestra prueba hice muchas peticiones distintas y solo en una ocasión me respondió no te he entendido. El resto de las veces siempre actuaba con eficacia en función de mis peticiones. Es más, si cuando le dices que suba la radio o que tienes frío y lo gestiona, le das las gracias y rápidamente te responde "de nada". Es como llevar, de verdad, un acompañante en el coche, aunque viajemos solos.

Además, este vehículo incorpora realidad aumentada que permite facilitar mucho las cosas al conductor. Cuando se llega a un cruce complicado, si tenemos programado el destino con el navegador, en el propio head up display aparecen las informaciones necesarias para facilitar el trabajo del conductor. Nos indica hacia dónde hay que circular, donde hay que girar.

Incluso si circulamos por una carretera y al llegar a una curva pisamos la raya del centro el vehículo nos marcará en rojo en el sitio por donde vamos viendo la raya de la carretera una indicación en rojo para indicarnos esa desviación de la trayectoria. Pero por supuesto, también actuará sobre la dirección para meternos nuevamente en nuestro carril.

Este coche tiene muchas limitaciones, lógicamente, de cara al tráfico diario y sobre todo para una persona normal. Una fundamental es su precio, 131.000 euros de partida que incluso se puede completar con un montón de equipamiento opcional. Pero sobre todo no hay que olvidar que tenemos un coche de casi 5,30 metros que para moverse en el día el día es inviable si no se tiene un chofer.

Pero sin duda es el coche el definitivo para los grandes directivos y empresarios que necesitan un coche amplio y confortable, muy seguro y que pueden permitirse pagar ese dinero. Este cliente que ahora compre un S580e, con su etiqueta "·0 emisiones" `para moverse sin limitaciones por el centro de las grandes ciudades, en solo dos o tres años tendrá un Mercedes EQS. Es la electrificación que llega con muchas prisas, también a las berlinas de lujo.