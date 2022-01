Los 40 Principales de los anuncios de coches: del 'Geropa' a Queen pasando por Shakira

El reciente estreno de un spot televisivo del Lexus NX con el fondo musical de la mítica 'I feel love' de Donna Summer nos da pie para recordar en esta galería a los '40 Principales' de éxitos de la música que ilustraron anuncios de coches, muchos de ellos en el olimpo de la publicidad de vehículos.

Todos los palos, todos los estilos, grupos míticos como los Rolling Stones -los Beatles siempre han sido muy cuidadosos a la hora de prestar su música para actividades comerciales-, Queen o Coldplay, y nombres propios como Frank Sinatra o David Bowie, todos ellos han prestado en alguna ocasión su arte y su trabajo a la campaña de algún coche que, dicho sea de paso, no habrán pagado poco por esta 'colaboración'.

Audi A4 Avant & The Foundations

'BUILD ME UP BUTTERCUP'. Comenzamos por un 'One Hit Group', los Foundations, una banda británica y efímera, activa entre 1968 y 1971, y su mayor éxito, una canción muy alegre y fiestera que ilustra uno de los mejores anuncios de la historia de la automoción, a finales de los 90, en la que el sueño de un chaval de comprarse una Harley... termina en el momento en que ve un Audi A4 Avant. La canción, muy conocida, se utilizó en el cierre y las tomas falsas de la gran comedia de los hermanos Farrelly 'Algo pasa con Mary' (1998), con Cameron Díaz y Ben Stiller.

Audi A4 Avant & Frank y Nancy Sinatra

'SOMETHING STUPID'. Y seguimos con la misma marca y el mismo modelo. Y con fondo musical de calidad, el número uno en EE. UU. que cantó a dúo Frank Sinatra con su hija Nancy en 1967. Y que Robbie Williams, junto a Nicole Kidman, llevó también al 'number one' en las listas británicas en 2001.

Youtube Video

Audi R8 V10 Plus & David Bowie

'STARMAN'. En la televisión norteamericana el momento estelar de todo el año para airear anuncios es sin duda en el descanso de la Superbowl, el final de la Liga de Fútbol Americano a finales de enero. En el año 2016, Audi lo dio todo y sorprendió al mundo con un maravilloso anuncio en el que un antiguo astronauta de la NASA revive el mejor momento de su vida, cuando viajó al espacio, cuando se sube a un R8. Y la música no podia ser otra que la mítica 'Starman', de David Bowie, una canción metida a última hora en su álbum de 1972 'The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars', y que supuso su definitivo 'viaje a la galaxia musical' de los años 70, y unos de sus temas más recordados.

BMW iX & Coldplay

'HIGHER POWER'. A pesar de que es un grupo muy denostado en muchos foros, no cabe duda de que Coldplay es una de las bandas más importantes de los últimos años. Y el sencillo de su último álbum, 'Music of the Spheres' (2021) sin duda es perfecto para el lanzamiento de la nueva generación de coches eléctricos de BMW.

Citroën & Supertramp

'TAKE THE LONG WAY HOME'. Palabras mayores. El grupo británico Supertramp, fundado en 1969, es la máxima expresión del llamado 'rock progresivo', y fue uno de los dominadores de la escena musical de los 70 y primeros 80 con maravillosos álbumes como 'Crime of the century', 'Crisis? What crisis?', 'Even in the quietest moments' y, sobre todo, con 'Breakfast in America'. Podemos decir que sus líderes, Rick Davis y Roger Hodgson, salvando las distancias, fueron los 'Lennon y McCartney' de los 70. 'Take the long way home', cuarto sencillo del 'Breakfast', fue ese 'largo camino' con que Citroën ilustró su historia cuando cumplió un siglo de vida.

Citroën C3 & Gene Kelly

'SINGIN' IN THE RAIN'. Otro pedazo de clásico en un anuncio de coches. En 2004, el Citroën C3 era una de las puntas de lanza de la firma francesa, y qué mejor forma que mostrar la felicidad de su conductor que abrir el techo corredizo del utilitario para seguir 'cantando bajo la lluvia'. Si decimos que 'Singin' in the rain' está compuesta por Arthur Freed y Nacio Herb Brown. Introduced by Doris Eaton Travis en 1929... decimos poco. Pero si nos referimos a ella como la inspiración para una de las películas más famosas de Hollywood, dirigida en 1952 por Stanley Donen y Gene Kelly, la cosa cambia. Y qué decir del momento justo en que Kelly -que por cierto tenía 39 de fiebre en el momento de rodar la escena- interpreta la canción, en ese icónico momento en que, bajo la más intensa lluvia, se sube a una farola para dejar bien claro lo feliz que se siente con su recién estrenada relación con Debbie Reynolds (la madre de la Princesa Leia, Carrie Fisher).

Dacia Duster & Queen

'ANOTHER ONE BITES THE DUST'. En el anuncio de Dacia se canta 'Another one drives the duster', en un ocurrente juego de palabras con una de las canciones, otra, más conocidas de Queen, un grupo muy recurrente en la publicidad de coches, como podremos ver más adelante. La potente y repetitiva melodía del bajo, desde el inicio de la canción, hace fácil comprender que el compositor fue John Deacon, el bajista de Queen. 'Another one bites the dust', incluida en el álbum 'The Game' (1980) supuso un giro, uno más, a la trayectoria de la banda, con una fuerte carga rockera, y a día de hoy sigue siendo el single más vendido por los chicos de Freddie Mercury, con más de siete millones de copias.

Fiat Seicento & Slade & Quiet Riot

'CUM ON FEEL THE NOIZE'. La promoción del fallido Seicento de Fiat venía ilustrada con una de esas canciones que se oyen con mucha frecuencia, que nos encantan... pero que la mayoría de las veces no sabemos de qué grupo o cantante son. Y más en este caso, porque esta pegadiza canción, muy coreada en los campos de fútbol ingleses, tuvo 'dos vidas': la primera, en 1973, de la mano de sus creadores, la banda británica de glam rock Slade, que la llevó al número uno en las listas británicas. Pero el éxito de 'Cum on feel the noize' (Slade solía escribir los nombres de sus canciones con faltas ortográficas deliberadas) no llegó hasta Estados Unidos... hasta diez años después, gracias a la versión que hizo en 1983 la banda norteamericana de heavy metal Quiet Riot.

Youtube Video

Ford Cougar & Steppenwolf

'BORN TO BE WILD'. Uno de los mejores anuncios sobre coches jamás producido, y el favorito de quien esto escribe. El creativo de turno tuvo la genial idea de juntar al Dennis Hopper de 'Easy rider' (1969), en su Harley Davidson 'Billy Bike', con el Dennis Hopper de 1999 en el lanzamiento del Ford Cougar. Las primeras técnicas cinematográficas digitales nos hacen disfrutar con el antes y el después de una de las 'road-movies' más influyentes en la historia del cine. 'Born to be wild', lanzada en 1968 por la banda canadiense Steppenwolf, ha quedado para la historia de la música como una de las precursoras del heavy metal, y para la historia de la automoción como el himno extraoficial de cualquier motero que se precie.

Fiat Grande Punto & Marilyn Manson & Eurythmics

'SWEET DREAMS (ARE MADE OF THIS)'. Otro modelo ya fenecido, el Fiat Grande Punto, arengaba a sus posibles compradores con que su posesión será cumplir un 'dulce sueño'. ¿El problema? Que para la promoción eligieron la canción con la que Eurythmics (el inglés Dave Stewart y la escocesa Annie Lennox) se dio a conocer a nivel internacional en 1983. Pero la versión que eligieron es la del ¿músico? norteamericano Marilyn Manson en 1995, del que todos sabemos que 'dulce' tiene poco.

Youtube Video

Ford Fiesta & The Cardigans

Jaguar X-Type & Chris Isaak

'WICKED GAME'. El Jaguar X-Type, que llegó con el cambio de siglo y que duró una década en el mercado, eligió el mayor éxito del cantautor norteamericano Chris Isaak, que nos habla en 'Juego perverso' del malestar que produce enamorarse de alguien y no ser correspondido. Quizá no es el mensaje más apropiado para una campaña publicitaria.

Lexus NX & Donna Summer

'I FEEL LOVE'. En palabras de la propia promoción de la marca: "Lexus anuncia el lanzamiento del nuevo NX con una campaña que viaja en el tiempo para captar las emociones, y abre un nuevo capítulo para uno de los modelos más importantes de la marca. Trazando un paralelismo entre el vehículo y el concepto" Vitality x Tech", se seleccionó I Feel Love que ya en su momento fue un gran éxito, ya que usó la tecnología más moderna para despertar emociones en los oyentes. Su composición electrónica redefinió todo un género, y hoy Lexus la ha hecho evolucionar mediante técnicas innovadoras de producción de sonido para recrear una de las mejores canciones de amor de la historia". 'I feel love', de Donna Summer, supuso toda una revolución en su lanzamiento en 1977, pues se puede considerar como una transición de la música disco más setentera a la música electrónica que tanto influyó en la siguiente década. Su machacón ritmo electrónico fue también la música de la cabecera del programa más veterano de televisión española, 'Informe Semanal' (1973), que utilizó 'I feel love' en su intro durante más de 15 años entre ambas décadas.

Mercedes Clase E & The Bee Gees

'STAYIN' ALIVE'. Y si en el anuncio anterior hablamos de música disco, la Clase E de Mercedes ha utilizado uno de los himnos discotequeros de referencia: el 'Stayin' alive' de los Bee Gees. Escrito para la banda sonora de 'Fiebre del Sábado Noche' (1978), este tema, que glosa el difícil trabajo de 'estar vivo' en una gran ciudad, sigue siendo a día de hoy una de las canciones más reproducidas, y sobre todo más bailadas, en cualquier pista del mundo.

Nissan 300ZX & The Kinks

'YOU REALLY GOT ME'. Al más puro estilo 'Toy Story', estrenada un año antes, Nissan promocionó su 300ZX conviertiendo a los juguetes en protagonistas de una historia aderezada por la canción que, en plena efervescencia del 'british pop' de los 60 gracias a los Beatles, los Kinks llevaron al número uno de las listas.

Nissan Primera & Roxy Music

'MORE THAN THIS'. Aunque los 70 fueron unos años muy intensos en lo que a música se refiere, los 80 supusieron una revolución a todos los niveles. Aquí tuvimos nuestra tan cacareada Movida, mientras en el Olimpo de la música europea, Gran Bretaña, triunfaban, entre otros, los llamados New Romantics. Y uno de esos nuevos románticos fueron sin duda Roxy Music, el grupo liderado por el dandy Brian Ferry que firmó, como mayor éxito, este 'More than this' (1982), de su afamado álbum 'Avalon'. Este icónico tema fue elegido por Nissan para ilustrar la campaña del Primera, en cuyo videoclip aparecía otro icono de la década, la bellísima actriz norteamericana Daryl Hannah ('¡Un dos tres Splash!').

Opel Astra & The Verve

'BITTER SWEET SYMPHONY'. El Opel Astra, como seguiremos viendo, ha tenido muy buenas campañas publicitarias en su extensa vida. Una de ellas está aderezada con uno de los himnos de la música de los años 90, la 'sinfonía agridulce' del grupo británico The Verve. Lanzada en 1997, sus notas iniciales ya nos recuerdan que estamos ante todo un himno de la música pop.

Opel Astra & Queen

'DON'T STOP ME NOW'. Como hemos dicho antes, el Astra siempre ha sabido elegir muy bien las bandas sonoras de sus anuncios. Aunque la gran mayoría de los millones de personas emoradas de la música de Queen siempre dirán que su mejor tema es 'Bohemian Rhapsody', muchos de ellos, en la intimidad, disfrutan más oyendo en bucle una de las canciones más redondas, más marchosas y más rotundas de Fredddy Mercury, Brian May, John Deacon y Roger Taylor. Perteneciente al álbum 'Jazz' (1978), el afamado programa británico 'Top Gear', el más famoso de coches de la televisión mundial, calificó a 'Don't stop me now' como "la mejor canción de la historia para conducir".

Opel Tigra & The Knack

'MY SHARONA'. Otro 'one hit group' (al menos en estos lares), los norteamericanos The Knack, firmaron otro de los grandes himnos de los años 70, 'My Sharona', compuesta en honor al primer amor de uno de los integrantes del grupo californiano, de 17 años. Este tema fue el elegido para la campa

Youtube Video Opel Vectra & Lighthouse Family Youtube Video

'LIFTED'. Otro modelo que descansa en paz, el Opel Vectra, eligió a mediados de los 90 el mayor éxito del dúo británico Lighthouse Family, 'Lifted' (1995) para su promoción. El videoclip de la canción está rodado en Death Valley, en California, el mayor desierto de Norteamérica.

Youtube Video Renault & Kiss Youtube Video

'I WAS MADE FOR LOVIN' YOU'. Kiss es una banda, nunca lo suficientemente popular en España, conocida principalmente por los exagerados maquillajes, en blanco y negro, de sus componentes en escena. Pero detrás de la fachada tenemos uno de los grupos más rockeros, más intensos, y que mejores directos tuvieron en el panorama musical de los 70 y los 80. Renault eligió para un anuncio de su gama 'I was made for lovin' you' (1979), el mayor éxito de la banda junto a 'Rock and roll all nite' (1975).

Youtube Video Renault Clio & James Brown Youtube Video 'GET UP (I FEEL LIKE BEING A) SEX MACHINE'. Si hablamos de anuncios televisivos de coches, quizá el más popular en los últimos años fue el del Renault Clio II en 1996, en el que veíamos a un camarero de un bar al que no se le caía la expresión 'Geropa' de la boca. Hasta que entraba el siempre excesivo James Brown cantando casi a voz en grito su mayor éxito, 'Get Up (I Feel Like Being a) Sex Machine' con un dominio del inglés más bien escaso, convirtiendo el 'Get up' del estribillo en un mucho más español 'Geropa', y consiguiendo que todo un país pasara meses con el 'Geropa' en la boca. La canción, grabada por James Brown en 1970, es hoy una de las mejores 500 canciones de la histórica para la revista 'Rolling Stone'. Renault Koleos & The Rolling Stones Youtube Video

'I'M FREE'. Unos de los éxitos menos conocidos de los Rolling Stone, 'I'm free' (1965), perteneciente al álbum 'Out of Our Heads' ilustró el lanzamiento del Renault Koleos. Como ya hemos escrito antes, ni los Stones ni los Beatles han prestado muchas canciones al mundo de la publicidad.

Youtube Video Renault Mégane GT & Limahl Youtube Video

RENAULT MÉGANE GT. Nadie puede negar que el Renault Mégane es uno de los 'coches de nuestras vidas'. Y como tal, ha disfrutado de muchas versiones. Una de las más deportivas, la GT, contó en su lanzamiento con uno de los grandes éxitos de los años 80, muy ligado además al mundo de los libros. Limahl, ex vocalista británico del grupo Kajagoogoo, logró su mayor éxito en su carrera en solitario con el tema que ilustró la adaptación cinematográfica de 'La historia interminable' (1984), la mítica obra de Michael Ende.

Youtube Video Renault Vel Satis & Harry Nilsson Youtube Video

'EVERYBODY'S TALKIN''. Una de las mejores películas de finales de los 60 fue 'Midnight Cowboy' (1969), protagonizada por Jon Voight (padre de Angelina Jolie) y Dustin Hoffman. En su banda sonora brilló especialmente 'Everybody's talkin'', interpretada por el cantante norteamericano Harry Nilsson, que ganó incluso un Grammy gracias a ella. Lo que no entendemos muy bien es por qué esta canción fue elegida para el comercial del Renault Vel Satis, ya que no fue este un modelo... del que se hablase mucho.

Youtube Video Rover 200 & Joe Cocker y Jennifer Warnes Youtube Video

'UP WHERE BE BELONG'. Y seguimos con éxitos del cine llevados a anuncios de coches. En este caso, la extinta Rover eligió una de las canciones más de moda a mediados de los 80. 'Up where we belong' (1982), grabada por el inglés Joe Cocker y la norteamericana Jennifer Warnes, que ganó el Óscar a la mejor canción por estar incluida en la banda sonora de 'Oficial y caballero', otro de los grandes hits de los 80, y que catapultó a la fama a Richard Gere.

Youtube Video Seat Córdoba & Richard Wagner Youtube Video

'LA CABALGATA DE LAS VALQUIRIAS'. Si quieres dar a tu spot un tono épico -como querían dar los publicistas de Seat al anuncio de su berlina media, el Córdoba, en 2003- qué mejor que meter a tope la música quizá más reconocible de Richard Wagner, la 'Cabalgata de las Valquirias', el comienzo del tercer acto de 'La Valquiria' (1870), la segunda ópera de la tetralogía 'El anillo del Nibelungo'. Justo lo mismo que debió pensar Francis Ford Coppola para la impactante escena del ataque con helicópteros de una de sus obras maestras, 'Apocalypse Now' (1979).

Youtube Video Seat Ibiza & Supertramp Youtube Video

'GIVE A LITTLE BIT'. Y volvemos a Supertramp, cuyo rock progresivo es muy adaptable a cualquier campaña publicitaria. Hablamos ahora de 'Give little bit' (1977), de su álbum 'Even in the quietest moments', canción que en 2015 protagonizó un spot del Seat Ibiza, un modelo que, según los responsables de la firma española, "siempre da un poco más".

Youtube Video Seat Ibiza & Shakira Youtube Video

'PURE INTUITION'. La sempiterna Shakira no solo prestó su tema 'Pure intuition' ('Las de la intuición, 2005), perteneciente a su álbum 'Fijación oral Vol. 1', sino que también apareció en un anuncio del sempiterno modelo de la firma española del Grupo Volkswagen.

Youtube Video Seat León & Moby Youtube Video 'FLOWER'. Moby es el nombre artístico del cantante de música electrónica Richard Melville, que decidió bautizarse de esa forma por la mítica novela escrita por su tío tatarabuelo, Herman Melville, 'Moby-Dick' (1851). Uno de sus éxitos, 'Flower', perteneciente al álbum 'Hotel' (2005), fue el elegido para un spot del Seat León en 2017. Youtube Video Seat Toledo & Queen Youtube Video

'I WANT IT ALL'. Y terminamos con Queen, el grupo más representado en este reportaje. Uno de los últimos éxitos de la banda británica, antes de la muerte de Freddy Mercury, fue esta canción, pertenecidnte al álbum 'The Miracle' (1989). Y no es difícil comprender que una canción que se titule 'Lo quiero todo' es ya de por sí un eslogan publicitario, en este caso para el extinto Seat Toledo.

Youtube Video smart & Robbie Williams Youtube Video

'FEEL'. Robbie Williams, a quien ya hemos y oído aquí junto a Nicole Kidman, fue una de las voces de referencia de los años 90 y primeros 00 tras romper con su banda, Take That. Y en su exitosa carrera en solitario, su mayor éxito sin duda fue 'Feel', empleada por smart para 'sentir' sus pequeños modelos.

Youtube Video Toyota Auris Hybrid & Freddie Mercury Youtube Video

'I WAS BORN TO LOVE YOU'. ¿Creíais que habíamos terminado de hablar de Queen? Pues no. Aunque en este caso el foco se centra en su líder absoluto, Freddie Mercury, y en su mayor éxito en su corta carrera en solitario, a principio de los años 80, antes de volver como un corderito al redil de Queen, como nos cuenta la película 'Bohemian Rhapsody'. Perteneciente a su primer álbum en solitario, 'Mr. Bad Guy' (1985). Tras la muerte de Mercury en 1991, Queen retomó y regrabó la canción para su álbum 'Made in Heaven' (1995), en un homenaje más a su vocalista fallecido. Y como hemos escrito, qué mejor lema para un spot, en este caso del Yaris Híbrido, que 'Nací para amarte'.

Youtube Video Toyota Camry & Edith Piaf Youtube Video

'NON, JE NE REGRETTE RIEN'. De nuevo, palabras mayores. Aunque el mayor éxito de Edith Piaf es 'La vie en rose', para muchos, el firmante incluido, pocos temas arrancan tantas emociones como 'Non, je ne regrette rien' (1960). 'No me arrepiento de nada' es sin duda otro gran lema para un spot, y más con la voz rota y la emoción no contenida que imprime, como a todas sus canciones, la que sin duda es la cumbre de la música francesa de todos los tiempos. En el vídeo que podemos visionar bajo estas líneas, oímos la voz de Edith Piaf, pero vemos la fantástica recreación que de ella hizo Marion Cotillard en la película 'La vida en rosa' (2007), y que le valió un Óscar.

Youtube Video Toyota RAV4 & The Turtles Youtube Video

'HAPPY TOGETHER'. Otro de los grupos que acompañaron a los Beach Boys en la respuesta norteamericana a los Beatles, The Turtles, grabaron su mayor éxito en 1967. Y no hace falta repetir lo bien que le viene el 'Juntos felices' a una campaña, en este caso para el Toyota RAV4.

Youtube Video Toyota RAV4 Hybrid & David Bowie Youtube Video

'CHANGES'. Casi empezamos esta galería con Bowie... y casi terminamos con el mítico cantante británico. 'Changes', canción incluida en su álbum 'Hunky Dory' (1971), y aunque al principio pasó desapercibida, con el tiempo se ha convertido en uno de los iconos de David Bowie. En este caso, el coche que 'cambia' vuelve a ser el RAV4.

Youtube Video Volkswagen & Dúo Dinámico Youtube Video

'RESISTIRÉ'. No podía faltar el tema que más turra dio durante el confinamiento del Coronavirus, y que ha terminado de convertirse en un himno. 'Resistiré' (1988), perteneciente al álbum del Dúo Dinámico 'En forma', es el protagonista de una campaña de Volkswagen.

Youtube Video Volkswagen Golf & Iggy Pop Youtube Video

'THE PASSENGER'. Y terminamos con otro clásico de las últimas décadas del rock, el 'pasajero' de Iggy Pop, perteneciente a su álbum 'Lust for life' (1977), y basada en un poema escrito nada más y nada menos que por Jim Morrison. Volkswagen, con la calidad que le atesora en sus campañas publicitarias, incluyó este tema en una de sus promociones del Golf.

