Ida y vuelta a la Luna: Lamborghini presenta la exclusiva 'Space Key', su primer proyecto de NFT

Automobili Lamborghini presenta el primer proyecto de NFT ('tokens no fungibles') de la historia de la compañía. Las publicaciones en redes sociales sobre el tema 'To the Moon' han estado dando pistas sobre ello, y ahora la obra de arte espacial –la llamada Lamborghini Space Key–, que será subastada pronto, ha sido desvelada oficialmente.

En el corazón de este exclusivo proyecto, limitado a cinco unidades y desarrollado junto con un artista cuya identidad no ha sido desvelada, se encuentra una pieza de fibra de carbono que Lamborghini envió a la Estación Espacial Internacional (ISS) en 2019 como parte de un proyecto de investigación. Tras su regreso del espacio, y después de la realización de pruebas de investigación, la pieza de fibra de carbono ha pasado a formar parte de la Space Key. El uso de estos materiales supone otro hito para la empresa, esta vez como puerta de entrada al mundo de los NFT. Cada una de las cinco Space Keys están vinculadas a una obra de arte exclusiva y puramente digital del mismo artista, a través del código QR situado en su parte trasera.

"La innovación forma parte del ADN de Lamborghini", explica Stephan Winkelmann, presidente y CEO de Automobili Lamborghini. "Como empresa líder en el uso de materiales de fibra de carbono dentro del sector de la automoción superamos los límites hace dos años y medio con el proyecto conjunto de investigación que realizamos en el espacio. Entrar ahora en el metaverso es una prueba más de que Lamborghini siempre navega hacia nuevos horizontes. El mundo de los NFT ha llamado a nuestra puerta, y estamos entusiasmados por involucrarnos en esta comunidad tan apasionada e innovadora".

Lamborghini entra en el mundo de los NFT en colaboración con NFT PRO. En las próximas semanas se darán más detalles sobre el proyecto, como el nombre del artista que está detrás del Space Key y de la obra digital, la naturaleza de esta pieza de arte única y la casa de subastas, así como su fecha y hora, con enlace de registro.

¿Qué son los NFT?

Los NFT ('tokens no fungibles') son identificadores únicos registrados en un directorio que se conoce como Blockchain y que se encuentran vinculados a un activo digital como imágenes, vídeos, música u otros registros (por ejemplo, números de bastidor de vehículos). Cada token es único, lo que permite a sus propietarios garantizar la autenticidad del activo, su escasez, programabilidad y trazabilidad a través e internet.

¿Qué es NFT PRO?

NFTPro es la solución de NFT para empresas globales de marca blanca, lo que hace que las campañas de NFT sean fluidas, fáciles de ejecutar y estén enfocadas a la marca. Gracias a su plataforma de grado empresarial, su metodología propia y su soporte de nivel empresarial, ayudan a las empresas globales a elaborar estrategias, crear, vender y distribuir activos digitales auténticos basados en NFT para atraer a las comunidades, impulsar nuevas fuentes de ingresos y potenciar las ventas cruzadas de productos físicos, al tiempo que garantizan el pleno control de la empresa, la sostenibilidad y el cumplimiento de la normativa mundial.