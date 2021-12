Martijn ten Brink, Presidente y CEO de Mazda Europe: "Todos los nuevos Mazda serán electrificados, híbridos o eléctricos"

"A partir de ahora, todos los nuevos modelos que Mazda lance al mercado estarán de una u otra forma electrificados, ya sea con tecnología de hibridación o con mecánica 100% eléctrica, incluida la opción de coche eléctrico de autonomía extendida", según explicó Martijn ten Brink, presidente y CEO de Mazda Motor Europa. En un encuentro con un reducido grupo de periodistas españoles, Martijn analizó la complicada situación actual del sector de automoción, con la electrificación, la pandemia o los problemas de la cadena de suministro, como una opción para poder tomar decisiones difíciles de una forma algo más sencilla.

Martijn trabaja en Mazda desde el año 1999, pero solo lleva seis meses al frente de Mazda Motor Europe. Un cambio que ha supuesto para el ejecutivo holandés un gran cambio en su trabajo respecto a los puestos anteriores. Supone, además, un gran desafío en estos tiempos. "Es una tarea excitante y laboriosa, por los grandes cambios en la industria del automóvil que se están produciendo, por encima de todo la electrificación".

"Pero también representa una transformación que se está produciendo en todo el sector, a lo que se han sumado los problemas con la cadena de suministradores, lo que supone la tormenta perfecta para el sector. Por ello, al mismo tiempo es una buena situación porque todos estos problemas nos permiten aplicar grandes cambios y tomar decisiones de una manera un poco más sencilla", según explica Martijn.

"En cualquier caso, Mazda está en la dirección de lograr cumplir sus previsiones para el año fiscal, que terminará el próximo 31 de marzo. En cuanto a las previsiones de ventas para el mercado europeo, cerraremos el año fiscal con unas 150.000/160.000 unidades. Esta cifra es consecuencia, en parte, de los problemas de retraso en la entrega de vehículos, provocada por los fallos de los suministradores de microchips. Sin embargo, una cifra de 200.000 unidades anuales sería el volumen normal de ventas para que Mazda pueda tener un negocio saludable en Europa con nuestra estructura actual". Si no se presentan nuevos problemas, tanto con los suministradores como con la logística, Martijn prevé unas ventas que podrían situarse en 200.000 o incluso 210.000 unidades de coches Mazda en Europa en 2022.

Mercado español

Por lo que se refiere al mercado español, en un contexto de estabilidad con respecto al año pasado, con una previsión de cierre de 860.000 unidades, las cifras de Mazda son ligeramente inferiores a las del año pasado. Esto se debe también a los problemas de suministro, lo que ha retrasado las entregas a los clientes finales. En este caso, si se analizan las ventas en el canal de clientes particulares, mientras que el mercado global español cae un 12 %, las de la marca Mazda crecen un 11 %. Según explica Chema Terol, máximo responsable de la filial española también presente en la reunión, "nos hemos centrado en las ventas al canal de particulares reduciendo las entregas de otros canales, de flotas, coches de demostración o de empresa. Nuestra prioridad siempre son los clientes".

Mazda tiene ahora un ambicioso plan de lanzamiento de nuevos modelos que comenzará a mediados de 2022 con el nuevo CX60, además de una variante del MX 30 100% eléctrica con autonomía extendida. El CX 60 llegará en el primer trimestre del año y será el primer vehículo que estrene la nueva plataforma grande de la marca, un vehículo que estará disponible con versiones gasolina y diesel, además de una variante híbrida enchufable.

Y en la segunda mitad del año será cuando llegue el coche eléctrico con autonomía extendida. En este caso se trata de un modelo eléctrico, el MX30, que contará con un motor rotativo adicional, una tecnología en la que Mazda lleva muchos años trabajando. Este motor se encarga de producir electricidad cuando se agota la carga de la batería. Pero en cualquier caso, el cliente siempre conduce su vehículo en modo eléctrico. Y por ello será una alternativa para los vehículos híbridos enchufables.

Hace solo unas semanas Mazda desveló un nuevo modelo, el Mazda 2 Hybrid, el primer vehículo con tecnología full hybrid de la marca japonesa. Martijn explica que "es un modelo basado en un Toyota -el Toyota Yaris-, pero que es un coche completamente diferente con un diseño interior y exterior distintos y supone una solución alternativa para los clientes de la marca".

Mazda 2 hybrid

Este es el primer paso del acuerdo con Toyota, un ambicioso plan de futuro que abre muchas puertas para la colaboración entre ambas compañías. "Por ejemplo permitirá compartir plataformas tecnológicas de conectividad o de electrificación y también la utilización de suministradores de componentes conjuntos para ambas marcas. Además, este acuerdo entre Toyota y Mazda permitirá poner en marcha nuevas sinergias en diferentes aspectos y también compartir otros servicios financieros.

En este sentido ya se están utilizando los servicios de financiación de Toyota en mercados como el de Estados Unidos o de Australia. Igualmente, aportará numerosas ventajas en aspectos logísticos. En este momento no hay ninguna puerta cerrada en cuanto a posibles colaboraciones entre ambas compañías de cara al futuro. Ahora hay que empezar a trabajar juntos y a ver las posibilidades de este acuerdo", según explica Martijn.

Algunos fabricantes ya han fijado una fecha para dejar de fabricar vehículos con motor térmico. Sin embargo Mazda no ha fijado una fecha concreta para el final de sus vehículos de gasolina. La razón es que Mazda es una compañía global, que no está centrada en ningún mercado y dadas las grandes diferencias en cuando a normativa en las diferentes regiones del mundo, no se puede comprometer a dejar de vender vehículos con motor térmico en todo el mundo. En cualquier caso, Martijn explica que "nuestra compañía sería capaz de vender el 100% de sus vehículos eléctricos en Europa en 2028, podríamos vender solo coches eléctricos tan pronto como el mercado esté preparado para ello".

Electrificación

Pero la apuesta de Mazda por la electrificación del automóvil es clara. A partir de ahora todos los vehículos nuevos de Mazda estarán electrificados. Ya sea con tecnología híbrida (que incluye las cuatro opciones mild hybrid, o medium hybrid, full hybrid o híbrida enchufable), pero también con vehículos eléctricos puros y de autonomía extendida. El primer vehículo híbrido enchufable de Mazda será el nuevo CX7, que se lanzará en 2022.

Mazda tiene un ambicioso plan de electrificación de su gama de vehículos. Está desarrollando una nueva plataforma solo para vehículos eléctricos que será la base de tres nuevos modelos que se lanzarán a partir de 2024. A lo largo de los próximos meses la compañía hará públicos sus planes concretos de electrificación. También podría anunciar más adelante la opción de desarrollar conjuntamente con Toyota un vehículo, como ha hecho Subaru con la propia Toyota al desarrollar el BZ4X. Pero esto, como los planes concretos de electrificación para Mazda, se anunciarán en los próximos meses.

En cuanto al proyecto del coche de hidrógeno, la tecnología está muy avanzada en Mazda, pero el proyecto está parado por la falta de infraestructura de recarga y la falta de planes de ampliación de la misma. Y respecto a los e-fuels, los combustibles sintéticos que se están desarrollando, Martijn se muestra convencido que pueden jugar un papel importante para conseguir una rápida descarbonización. Sin embargo, tiene claro que las decisiones sobre las diferentes tecnologías utilizadas para la movilidad se toman en Bruselas y su opinión es que los políticos europeos están poco abiertos a otras alternativas que no sean la electricidad. Y los fabricantes solo pueden fabricar los nuevos coches en función de las normativas que imponen los políticos.