Beatrice Foucher, CEO de la marca francesa: "DS solo lanzara vehículos eléctricos desde 2025"

Beatrice Foucher, CEO de la marca DS, analiza para 'elEconomista' las claves de la marca en estos momentos tan complicados, en los que a la crisis del coronavirus se ha sumado la de la falta de microchips, y todo ello en un momento en el que la automoción se enfrenta a un gran cambio, la electrificación.

Foucher explica su visión del nuevo modelo de DS, el DS4, que será el primer vehículo de la gama que ofrezca versión híbrida enchufable y otra eléctrica pura. Y también sobre el ambicioso plan de electrificación de la marca francesa. "Con la llegada del nuevo DS 4 tendremos un importante refuerzo en nuestra gama, que se situará como nuestro modelo más vendido. En general, a mí me gustan mucho más los coches más grandes, más altos y por eso mi vehículo preferido era el DS 7 Crossback. Sin embargo, he podido probar el DS4 y en un principio no sabía muy bien cuál me gustaba más de los dos. Pero finalmente prefiero el DS 4, porque tiene ruedas grandes, lo que permite una gran manejabilidad y también una mayor visibilidad. Estar posicionado más alto tiene esas ventajas. Y es que el nuevo DS 4 es como una combinación entre un SUV y una berlina, y resulta muy agradable de conducir".

Y continúa Foucher. "Con este modelo tenemos grandes ambiciones para el próximo año. En las próximas semanas llegarán al menos uno por concesionario para que los clientes españoles puedan verlo físicamente. Las primeras entregas a clientes comenzarán antes de finalizar el año, pero el gran lanzamiento del vehículo será a principios de año, entre enero y febrero. Este vehículo es importante porque se integra en un gran segmento dentro del mercado europeo, que acumula muchas ventas pero que también tiene muchos rivales y debe ser nuestro modelo más vendido".

El DS4 es la gran apuesta de la marca DS para los próximos años, el primero que ofrecerá dos tecnologías enchufables.

Ambicioso plan de electrificación

"En este momento DS es la marca que más porcentaje de vehículos eléctricos vende en el segmento premium. El 30% de nuestras ventas en España son vehículos eléctricos o híbridos enchufables, lo que supone la mejor prestación y la mejor relación de coches electrificados en el segmento premium. Vamos a seguir con esta tendencia y queremos llegar al 40% de electrificados el próximo año en el mercado europeo".

"En este sentido, el DS 4 se lanza inicialmente con versiones térmicas y con una variante híbrida enchufable. Pero más adelante también tendrá una variante 100 % eléctrica que llegará al mercado en 2024. Será, por ello, el primer vehículo de nuestra gama DS que tenga las dos tecnologías electrificadas, híbrida enchufable y eléctrica pura de batería. Hasta ahora, tanto el DS 7 Crossback como el DS 9 solo ofrecen la híbrida enchufable, mientras que el DS 3 solo cuenta con la eléctrica pura. Pero el DS 4 tendrá, desde 2024, las dos opciones enchufables".

"Aún no se puede decir con exactitud cuándo dejaremos de fabricar coches con motor térmico, pero a partir de 2024 no lanzaremos al mercado ningún modelo nuevo que no sea eléctrico puro. A principios de 2024 llegará la versión 100 % eléctrica del DS 4, que será el último modelo que ofrezca DS con otras tecnologías, además de la eléctrica. Pero a finales de 2024 lanzaremos al mercado un nuevo modelo que será solo eléctrico puro. Y cuando renovemos el DS 7 Crossback, en 2026, el sucesor solo será eléctrico, lo mismo que ocurrirá con la renovación del DS 3 Crossback. De acuerdo con estos planes, las motorizaciones térmicas se terminarán para la marca DS entre 2026 y 2028".

El DS 9 se fabrica en China y debe servir para relanzar la marca en aquel mercado.

¿No cree que Europa no está aún bien preparada para un plan tan avanzado con el coche eléctrico y dejar fuera las otras tecnologías?

En este sentido, España es uno de los países menos avanzados en cuanto a electrificación. Pero todos los constructores de automóviles tienen que vender en Europa coches híbridos enchufables y, sobretodo, eléctricos puros. Por ello, España deberá aumentar sus infraestructuras porque los fabricantes no van a hacer coches especiales con motor térmico solo para España. De esta forma, todo lo que no se ha hecho de infraestructuras de recarga hasta ahora, habrá que hacerlo rápidamente. Para ello habrá que contar con presupuesto público y también con apoyo privado. España tiene que acelerar la instalación de puntos de recarga, en particular en las autopistas.

¿Cree que Europa ha tomado una buena decisión con exigir la electrificación en este momento?

Si todos los países fueran bien económicamente, esto funcionaría y la transición eléctrica funcionaría bien. Pero con la crisis es necesario un acompañamiento público para la instalación de puntos de recarga, porque la situación ahora es mucho más difícil. En cualquier caso, lo que es necesario es acompañar la transición eléctrica acelerada del sector del automóvil que está viviendo Europa con una energía limpia, renovable y sin emisiones de CO2. Europa ha obligado a los constructores automovilísticos a hacer fuertes inversiones para electrificar toda su gama. Los fabricantes no han tenido otra opción que hacer esos coches cero emisiones. Y lo hemos hecho, pero ahora los estados son los responsables de la calidad de la producción de energía eléctrica.

¿Cuál es la situación comercial de DS actualmente?

En estos momentos hemos vendido en todo el mundo aproximadamente 40.000 vehículos en lo que va de año, un poco más de lo que vendimos en 2020 pero también algo menos que el 2019. Pero estamos más cerca de las logradas en 2019. Creo que estamos en la misma situación que el resto de fabricantes, puesto que el mercado europeo está muy estable. En cuanto a nuestras ventas, en estos momentos más del 85% corresponden al mercado europeo. Somos optimistas de cara a 2022, cuando prevemos superar ampliamente las 40.000 unidades. Para ello contaremos con la llegada del nuevo DS 4.

¿Se podrá producir algún coche de DS en España?

Que en el futuro se pueda producir algún coche de la marca DS en una de las tres factorías españolas del grupo Stellantis aún no está decidido, si no se hace no es porque haya nada contra España. Pero no le puedo asegurar en este momento si se va a fabricar un coche en España o no. Las fábricas españolas son excelentes. La elección de una fábrica es una cuestión muy racional, ya que se toma la decisión en función del mercado y también de la ubicuidad de la producción de un modelo en una factoría. De esta manera cada coche se fabrica en una planta en la que se utiliza la misma plataforma. De esta manera, el nuevo DS 4 se fabrica en la planta de Russelsheim, porque comparte plataforma con el Opel Astra. Lo mismo ocurre con el DS 7 Crossback, que se produce en Mulhouse, donde se hacen coches similares, y con el DS 3 Crossback, que se fabrica en Poissy.

¿Cuál es la evolución de la marca DS en China?

La apuesta de la marca DS por el mercado chino comenzó hace 10 años. Fue un comienzo duro pero tras el lanzamiento en aquel mercado las ventas crecieron y se comenzó a fabricar coches allí. Teníamos una gran fábrica, con una capacidad de producción de 200.000 unidades anuales. Pero las ventas en ese gran mercado no cubrían la producción de la fábrica. Y se tomó la decisión de vender esa factoría a un grupo chino. Entonces, al parar la producción de coches en China también se paró su comercialización.

Ahora, estamos comenzando nuevamente, vendemos vehículos en China, con unas cifras muy bajas, de solo 110 unidades en lo que va de año. Pero hay que tener en cuenta que la red comercial de DS en China se cerró tras parar la factoría. Nuestra situación era muy complicada dentro de un mercado muy competitivo.

Allí hay marcas chinas muy competitivas en el mercado. Marcas muy potentes y por ello es una situación muy complicada. DS ahora ha vuelto allí con una red comercial muy limitada y adaptada. Tenemos una pequeña estructura, pero esto empieza a funcionar poco a poco. La cuestión es saber cómo debemos crecer en China para poder tener un volumen de ventas de entre 5.000 y 10.000 coches al año, que es lo que nosotros buscamos realmente. Esas cifras nos permitirían tener un negocio pequeño, pero que funciona.

¿Cuál es la estrategia de DS en China?

Mi apuesta es por mantener la marca DS en China, porque es un mercado muy competitivo en el que hay marcas muy especializadas en electrónica y en el vehículo eléctrico. Y por ello yo apuesto por mantener nuestra marca y buscar la manera de ser competitivos también en el mercado doméstico. Es un mercado muy diferente, porque es gente joven que adquiere un vehículo para hacer muy pocos kilómetros, porque todos sus viajes los hacen en avión. Quieren coches confortables, grandes, y vehículos blancos o negros, pero siempre con la tecnología más avanzada. Representa un nuevo paradigma de la automoción que va a poner en tela de juicio lo que se buscaba hasta ahora en un automóvil. Éstos conceptos del mercado chino empiezan a llegar también a Europa y los fabricantes de aquel país están haciendo fuertes inversiones en Europa para entrar en este mercado.