Nissan apuesta por la tecnología ePower como previo al eléctrico

Nissan apuesta por la tecnología ePower como alternativa a la utilización de los vehículos híbridos enchufables como paso intermedio hacia la electrificación. El primer vehículo con esta nueva técnica en el mercado europeo será el nuevo Qashqai, ya la venta, que llegara con esta mecánica a mediados de 2022. Una estrategia arriesgada y muy diferente a todo lo que hacen el resto de fabricantes en el mercado del automóvil.

La electrificación es el futuro de la movilidad, pero todavía queda un tiempo hasta que esta pueda ser total. El elevado coste actual de los vehículos 100% eléctricos y la falta de infraestructura en muchos mercados, incluyendo el español, hace que haya que buscar alternativas intermedias. La mayor parte de los fabricantes están optando por vehículos híbridos y por variantes híbridas enchufables como paso intermedio hacia la electrificación real.

Sin embargo, la apuesta de Nissan es muy diferente y se centra en el uso de tecnología exclusiva ePower. Bajo esta denominación se esconde un vehículo de utilización 100% eléctrica, que se conduce como un eléctrico más, pero que no tiene baterías. En su defecto, lo que incorpora es un motor de gasolina muy eficiente que produce la electricidad necesaria para mover su motor eléctrico de manera permanente. Pero no hay ninguna conexión mecánica entre el motor de gasolina y la ruedas, por lo que el coche siempre se mueve en modo eléctrico. Eso si, la etiqueta que tiene no es cero emisiones, lógicamente puesto que no puede hacer como mínimo 35 km en modo 100% eléctrico que exige la normativa vigente.

Etiqueta Eco

La tecnología ePower de Nissan tiene algunas ventajas y también tiene sus inconvenientes. Quizá el más importante de los últimos es el mencionado de no tener etiqueta "0 emisiones" y ser simplemente un vehículo híbrido a efectos legales. Pero tiene ventajas muy importantes como es su precio más ajustado, al no tener que llevar un gran paquete de baterías que son muy caras.

Otra ventaja importante es que el vehículo tiene un consumo de carburante muy ajustado y la razón es que es un motor de gasolina que funciona a régimen estacionario por lo que no hay acelerones y frenadas y nuevos acelerones. Y estos cambios en el régimen de giro en los motores de combustión son los que hacen que el consumo sea más elevado. Pero tiene otra ventaja aún más importante y es que sirve para que los conductores se acostumbren a la conducción de un vehículo 100 % eléctrico. Y es que este coche, a efectos de su utilización y conducción es un eléctrico puro. Y tiene una ventaja también importante, que no depende de la infraestructura de recarga en ningún caso.

Pero sin duda, como todo el resto de fabricantes de automóviles, el objetivo de Nissan es fabricar coches 100 % eléctricos en el futuro. En este sentido, Nissan fue una marca pionera con el lanzamiento del Leaf en el año 2010 que se convirtió en el coche eléctrico más vendido en el mundo. Este modelo, pese a tener ya 11 años de vida sigue siendo un modelo muy revolucionario e interesante.

El Leaf supuso un antes y un después en la ecomovilidad en Europa.

Nissan Leaf

Una de las cosas que no tienen otros coches del mercado dentro de los vehículos eléctricos es que se que se puede conectar directamente a la red eléctrica con una conexión bidireccional. Es decir, que si la legislación lo permite puede tener una conexión con la red en los dos sentidos. Es decir, que en el caso del Nissan Leaf lo mismo puede recargarse con la red eléctrica que aportar la carga almacenada en su batería a esa red pública o también a la casa en la que está conectado. Pero de momento en España y la mayor parte de los países europeos no está permitido ese tipo de conexión. Tan solo en Suecia, Países Bajos y Dinamarca se hacen pruebas experimentales con esta conexión.

El otro aspecto interesante que aporta el Leaf es su avanzado sistema de conducción autónoma, que ya permite en otras regiones del mundo el nivel de autonomía tres. Este nivel todavía no se permite en Europa y es el que ofrece el cambio de carril automático cuando se circula por una autopista.

Los planes de Nissan en cuanto a la electrificación son muy ambiciosos. Además de mantener el Leaf como su coche más emblemático, pasan por el Ariya un todocamino de aspecto futurista con la máxima tecnología y 100 % eléctrico que llegará al mercado a principios de 2022. Este vehículo se fabricará en la planta británica de Sunderland donde se fabrica desde hace años el Qashqai.

Algo más adelante llegará un nuevo vehículo eléctrico puro de aspecto todocamino y con las dimensiones de un Juke. Será un modelo ideal para aquellas personas que buscan un coche de enfoque urbano pero con una mayor altura libre al suelo y sobre todo con la posibilidad de rodar también por carretera. Todo ello en un vehículo de cero emisiones.

El Nissan Ariya es el siguiente paso de Nissan en la electrificación total.

Tecnología ePower

En cuanto al paso intermedio, la tecnología ePower, ya se comercializa desde hace años en Japón y el Nissan eNote con esta tecnología se ha convertido en el modelo más vendido en aquel mercado en 2020. Pero de cara al mercado europeo el primer Nissan ePower será el Qashqai, cuya comercialización comenzará la próxima primavera. El siguiente modelo con tecnología ePower será el X-Trail, que solo se venderá con esta tecnología. Con ello, la marca japonesa prevé que en 2023 el 70% de sus ventas correspondan a vehículos con tecnología ePower.

Sin duda la apuesta por esta tecnología por parte de Nissan es arriesgada y nadie sabe si realmente va a funcionar bien o no a la marca japonesa. Pero tiene su lógica. Apostar por una tecnología que requiere de una infraestructura de recarga, cuando la razón fundamental por la que no se venden coches eléctricos es la falta de infraestructura parece un poco extraño. La otra es que llevar un coche con dos motores, uno de gasolina y otro eléctrico y una gran batería para poder recorrer al menos 50 km en un coche híbrido enchufable supone un gran sobrepeso y no parece muy eficiente. La decisión final la tendrán los usuarios...

Por otra parte, y como parte de su estrategia de futuro para el mercado europeo, Nissan da un paso importante en el segmento de los vehículos comerciales ligeros gracias a un nuevo vehículo, el Townstar. Se trata de un modelo que viene a competir en un segmento muy interesante en el que los principales fabricantes compiten en estos momentos. Es el segmento del Citroën Berlingo, por citar solo un ejemplo, que vive un buen momento por el incremento del comercio electrónico y las entregas de última milla.

En este caso del modelo de Nissan, ha sido desarrollado sobre la plataforma del Renault Kangoo como parte de la alianza Renault-Nissan. Pero será un modelo completamente diferente al de Rernault, entre otras cosas, porque el Townstar contará más adelante con tecnología ePower, exclusiva de la marca japonesa.