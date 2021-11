La trágica leyenda de los Hermanos Rodríguez: estrellas mexicanas de la F1 a las que asesinó el asfalto

<p><b>DOS HERMANOS EN LE MANS. </b>Aquel mismo año, 1961, los Hermanos Rodríguez, que alternaban pruebas de velocidad y de resistencia, por fin pudieron tomar parte juntos en las 24 Horas de Le Mans, en las que Ricardo había sido segundo el año anterior. Y aunque fueron favoritos a la victoria durante 22 horas, una avería de su Ferrari les privó de una victoria que hubiera sido épica.</p>

<p><img src="https://s03.s3c.es/imag/_v0/770x495/a/f/d/ricardo-en-ferrari.jpg" /><h5>En 1962, Ricardo Rodríguez fue piloto oficial de Ferrari, el primer y hasta hoy último mexicano que ha vestido de rojo en la F1.</h5></p>

<p><b>RICARDO, PILOTO OFICIAL DE FERRARI. </b>Tras la prueba de Italia en 1961, Ricardo pasó a ser piloto oficial de Ferrari en 1962. Aunque la cosa no le fue muy bien, pues tan solo pudo sumar cuatro puntos en las cinco carreras que disputó.</p>

<p><img src="https://s03.s3c.es/imag/_v0/770x325/2/6/e/Ricardo-Lotus.jpg" /><h5>Ricardo Rodríguez, a bordo del Lotus en el que moriría minutos después en la primera sesión de entrenamientos del G.P. de México de 1962.</h5></p>

<p><img src="https://s03.s3c.es/imag/_v0/770x669/1/b/4/funeral-ricardo.jpg" /><h5>Adolfo López Mateos, presidente de la República de México por aquel entonces, precede a Pedro Rodríguez en la capilla ardiente de su hermano Ricardo.</h5></p>

<p><b>MUERTE DE RICARDO EN 1962.</b> Y no pudo Ricardo Rodríguez conseguir más éxitos en la Fórmula 1 porque el 1 de noviembre de 1962 la muerte se cruzó en el camino de su monoplaza. Aunque Ferrari no participó en el G.P. de México, ya que no daba puntos para el Mundial de 1962, Ricardo pidió permiso al Cavallino para que les dejasen disputar el primer Gran Premio de su país a lomos de un Lotus 24 privado. Pero en la primera jornada de entrenamientos, cuando había conseguido el mejor crono... Ricardo entró, en la última vuelta de la jornada, demasiado rápido en la curva parabólica del Autódromo que entonces se llamaba Magdalena Mixhuca, golpeó contra el guardarraíl y salieron despedidos, el Lotus por un lado y Ricardo por otro. El joven piloto, que solo contaba 20 años de edad, murió en el acto, causando un drama a escala nacional, pues México perdía al que parecía iba a ser su máxima figura deportiva en los siguientes años.</p>

<p><img src="https://s03.s3c.es/imag/_v0/770x514/7/b/a/pedro-rodriguez-sudavrica.jpg" /><h5>El Cooper-Maserati con el que Pedro Rodríguez logró el primer triunfo mexicano en la F1 en 1967.</h5></p>

<p><b>PRIMERA VICTORIA MEXICANA EN F1. </b>Tras la muerte de Ricardo Rodríguez, la vida siguió, especialmente para Pedro, que lejos de amilanarse tras la muerte de su hermano pequeño, siguió compitiendo al máximo nivel, hasta el punto que, el 2 de enero de 1967, se convirtió en el primer mexicano que ganaba una carrera de Fórmula 1, en concreto el Gran Premio de Sudáfrica, la primera carrera del año, con lo cual también alcanzaba el liderato. Al final de aquella temporada, Pedro Rodríguez ocupó el sexto puesto en el Mundial.</p>

<p><img src="https://s03.s3c.es/imag/_v0/770x450/d/f/8/pedro-rodriguez-le-mans-68.jpg" /><h5>El mítico Ford GT con el que Pedro Rodríguez logró el triunfo en Le Mans 1968, junto a un sello conmemorativo del éxito.</h5></p>

<p><b>TRIUNFO EN LAS 24 HORAS DE LE MANS.</b> Pedro Rodríguez siempre alternó la velocidad y la resistencia, y siempre al más alto nivel, y de esta forma en 1968 logró la mejor victoria de su carrera, al adjudicarse, junto al belga Lucien Bianchi, las 24 Horas de Le Mans, y a bordo de uno de los coches míticos de la prueba francesa, el Ford GT.</p>

<p> <iframe width="100%" height="400" src="https://www.youtube.com/embed/c8zm9jbwEtQ" frameborder="0">Youtube Video