Kia EV6, la revolución eléctrica desde 34.000 euros

Ya está a la venta en el mercado español el Kia EV6, un modelo compacto, con cierto aire de todocamino, pero sobre todo 100% eléctrico. Con este vehículo, innovador por su tecnología de 800 voltios, hemos hecho una primera toma de contacto que demuestra lo avanzada que está Kia, y el grupo Hyundai, hacia la electrificación del automóvil.

Hay muchos datos importantes sobre el EV6, sobre su habitabilidad, su gran espacio en las plazas traseras o su amplio maletero, que llega hasta 520 litros sumando el delantero de 52 litros y el trasero. También sobre su aspecto exterior, realmente rompedor, gracias su frontal afilado, su gran distancia entre ejes y un aspecto similar al de un modelo compacto, pero ligeramente más alto que ese tipo de vehículo.

El diseño contenido del EV6 le aleja de estéticas futuristas y le integra mucho más con el mercado de hoy mismo.

También muy importante su interior, muy moderno, con la zona entre los asientos delanteros muy despejada. Pero sobre todo por, lo es por su gran despliegue de tecnología. Cuenta con sus pantallas de 12,3 pulgadas cada una y unidas mediante un cristal curvado que le da un aspecto espectacular. Y también su head up display, el sistema de proyección de datos sobre el parabrisas, que dispone de realidad aumentada. Con ello., la conducción resulta mucho más sencilla y tranquila.

Pero les decía que hemos hecho una toma de contacto con el vehículo y resulta un coche sorpréndete. Lo es por su gran silencio interior que se debe no solo a su mecánica eléctrica sino también a su buen aislamiento acústico. Con ello, la sensación que se vive en el interior es de una gran serenidad.

Levas en el volante

El conductor tiene en la mano, y de forma muy sencilla y accesible, todo lo necesario para circular. Lógicamente, no hay palanca de cambios, porque no hay marchas. Pero si hay levas en el volante para subir o bajar el grado de retención. Son cuatro opciones, desde 0 con la que funciona a vela, sin ninguna retención, hasta el nivel Max, con la máxima retención. En este caso el coche tiene mucha capacidad de retención, y por ello también de regenerar energía. Pero también se queda parado en seguida. En este modo Max funciona con la técnica "One pedal " ya que salvo en una emergencia que sea necesario usar el pedal del freno, siempre funcionará solo con acelerador. En función de la zona por la que circulemos, deberemos ir jugando con las levas para optimizar la autonomía.

El interior del EV6, presidido por una espectacular pantalla doble horizontal.

El conductor también tiene en el volante, en el interior, un selector de modos de conducción, con cuatro opciones, Eco, Normal y Sport, a las que se añade un modo "snow" para conducir cuando estamos en un suelo muy deslizante, como nieve o hielo, pero tambi+én con arena. En este caso se reduce el par enviado a las ruedas para mejorar la tracción.

La gama de modelos del Kia EV6 se centra en dos versiones de batería, con 58 o 77kWh y también con opciones de tracción, trasera o a las cuatro ruedas. Las potencias para las diferentes versiones son las siguientes:

La versión de acceso, con batería de 58 kWh y una potencia de 170 caballos, con propulsión trasera, cuya autonomía alcanza los 394 km según el ciclo WLTP. La variante de batería más grande, de 77 kWh con el motor pequeño tiene en este caso 225 caballos, propulsión trasera y su autonomía llega hasta los 528 km, la más grande de toda la gama.

En cuanto a la versión de tracción las cuatro ruedas, la de acceso incorpora la batería más grande, de 77 kWh y en cuanto a su potencia, dispone de 325 caballos, el mismo motor de la versión de 225 CV en el eje trasero pero con un segundo motor para asegurar la tracción 4x4 en el eje delantero de otros 100 CV.

Y en cuanto a sus terminaciones, hay tres acabados, el de acceso llamado Air, por encima el GTLine y como tope de gama la versión GT, con la mecánica más potente de 585 CV y tracción total, que no llegará hasta el último trimestre del año 2022.

Plan Moves III

Un dato muy importante sobre la aplicación del Plan Moves III, salvo la versión tope de gama, que llegará el año que viene, todas las demás pueden incluirse en el Plan Moves III. Con ello y con la campaña de lanzamiento y de financiación, el Kia EV 6 parte en España de los 34.300 euros. Un precio muy razonable para un coche tan especial, que deslumbra por su avanzada tecnología.

Y algunos detalles que conviene destacar de este nuevo modelo. Gracias a su tecnología de 800 voltios, el vehículo se puede cargar hasta a 350 kW, lo que permite poder recargar, cuando encontramos el punto de carga adecuado, en 18 minutos para pasar de 10 al 80% de la carga o un dato más sencillo de visualizar, en 4,5 minutos puede recargar para recorrer 100 km adicionales.

La clave de este nuevo modelo es su plataforma modular, completamente nueva, desarrollada solo para vehículos eléctricos y con tecnología de 800 voltios. Una plataforma que es clave para el futuro de la electrificación de la gama de Kia. Hasta 2026, la marca coreana lanzará al mercado 11 modelos nuevos solo eléctricos. De ellos siete contarán con la plataforma e-GMP estrenada en el EV6 y que se integrarán en diferentes segmentos del mercado.

En cuanto a sus precios recomendados por el fabricante, son los siguientes:

*Kia EV6 58 kWh 2WD 170 CV, 46.450 euros

*Kia EV6 77 kWh 2WD 225 CV, 50.350 euros

*Kia EV6 77 kWh 4WD 325 CV GT Line , 59.150 euros

*Kia EV6 GT 77 kWh 4WD, 66.150 euros.