Jose Luis de Haro Nueva York

Después de aprobar holgadamente la prueba cuantitativa de los test de estrés la semana pasada, los 18 bancos estadounidenses más importantes han conocido los resultados de la segunda fase. Credit Suisse ha sido la úncia entidad que no superó completamente la prueba de resistencia mientras que los demás bancos, entre los que se incluyen J.P. Morgan Chase y Bank of America, han contado con el visto bueno de los reguladores para implementar los planes de retribución a sus accionistas.

De esta forma, la división estadounidense de Credit Suisse, tendrá que revisar y dar solución a los problemas que la Fed encontró en sus procesos de planificación de capital antes del 27 de octubre. La Fed no quedó convencida tras encontrar debilidades vinculadas a las suposiciones que el banco hizo en las pérdidas en su negocio de trading en un escenario de estrés. Es por ello que Credit Suisse tendrá que mantener sus planes de retribución de capital en el nivel de 2018 hasta que cumpla con la Reserva Federal.

En la conocida como Análisis y Revisión de Capital Integral, la Reserva Federal realiza un test similar al de la primera parte pero esta vez teniendo en cuenta cuánto quiere gastar cada banco en dividendos y compras de acciones propias, así como factores "cualitativos" como la calidad de los datos internos de un banco o la gestión de su junta directiva. Si la revisión de un banco es insuficiente en la segunda ronda, la Fed puede pedirle a la firma que revise sus planes de capital.

Salvo a las condiciones para Credit Suisse, el consejo de la Fed encargado de supervisar a la banca no se ha opuesto a los planes de capital del resto de 17 bancos. "Las pruebas de estrés han confirmado que los bancos más grandes están bien capitalizados y dan alta prioridad a las sólidas prácticas de planificación de capital", dijo el vicepresidente de supervisión de la Fed, Randal K. Quarles, en un comunicado. "Los resultados demuestran que estas compañías y nuestro sistema financiero son resistentes tanto en periodos normales como en momentos de estrés", añadió.

Durante la última edición, el banco central estadounidense, encargado de supervisar a la gran banca del país, ha dejado de dar calificaciones de aprobado o suspenso en la parte "cualitativa" de sus pruebas anuales a los bancos estadounidenses que se hayan sometido al examen durante al menos cuatro años y hayan aprobado los más recientes. Los bancos extranjeros, algunos de los cuales solo han estado sujetos a estos tests durante dos años, podrán librarse del aprobado-suspenso a partir de 2020.

En esta última edición, JPMorgan Chase, Bank of America, Capital One Financial, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley, PNC Financial Services, Northern Trust, State Street, US Bancorp, Wells Fargo, Bank of New York Mellon, Credit Suisse Holdings, UBS Americas Holdings, HSBC North American Holdings, Deutsche Bank USA Corporation y Barclays US se han sometido a este exámen, en comparación con las 35 entidad del año pasado.

El banco central estadounidense ha permitido así que las entidades bancarias con activos entre 100.000 millones y 250.000 millones de dólares puedan omitir las pruebas de este año bajo un nuevo calendario para dichos bancos. A partir de ahora se someterán a estos exámenes cada dos años.

BBVA Compass Bancshares y Santander Holdings USA se encuentran entre este grupo de entidades que no forman parte de las pruebas este año. Tampoco lo hacen Ally Financial, American Express, BB&T Corp, BMO Financial Corp, BNP Paribas USA Inc, Citizens Financial Group, Discover Financial Services, Fifth Third Bancorp, Huntington Bancshares, KeyCorp M&T Bank Corp, MUFG Americas Holdings Corp, RBC US Group Holdings LLC, Regions Financial Corporation y SunTrust Banks Inc.

La semana pasada, En el escenario hipotético más grave planteado por la Fed, las pruebas de esfuerzo del banco central proyectan una pérdida total de 410.000 millones de dólares para los 18 bancos participantes. Las entidades examinadas este año representan aproximadamente el 70% de los activos de todos los bancos que operan a este lado del Atlántico.

El ratio agregado de capital común Tier 1, que compara el capital de alta calidad con los activos de riesgo, caería desde un nivel actual del 12,3% en el cuarto trimestre de 2018 a un nivel mínimo de 9,2% bajo el peor escenario planteado por la Fed. Desde 2009, el capital común en los 18 bancos ha aumentado en más de 680.000 millones de dólares.

Según explicó la Fed, el capital es fundamental para las organizaciones bancarias, el sistema financiero y la economía, ya que actúa como un amortiguador para absorber pérdidas y ayuda a asegurar que las pérdidas sean enfrentadas por los accionistas.