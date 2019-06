Slack estima el precio de referencia de su salida a bolsa directa en los 26 dólares

Jose Luis de Haro Nueva York

Todo está listo para que Slack Technologies, el servicio de mensajería para empresas, salga a bolsa en la New York Stock Exchange el jueves. No será un estreno bursátil al uso, ya que la compañía ha optado por un listado directo, como hizo Spotify. La diferencia implica que la empresa no emitirá nuevas acciones, por lo que los propietarios de participaciones de Slack, como sus fundadores, inversores privados o empleados, podrán vender sus títulos una vez que comience a cotizar la compañía.

La Bolsa de Valores de Nueva York informó al cierre del miércoles que el precio de referencia por acción se fijó en los 26 dólares, lo que ofrecería una valuación inicial de 15.700 millones de dólares.

Al contrario que en una operación pública de venta al uso, Slack no cuenta con bancos que hayan gestionado su salida a bolsa y por lo tanto no han sido los encargados de fijar el precio de su acción o atraer el interés de posibles inversores institucionales para invertir en la entidad. Dicho esto, Goldman Sachs, Morgan Stanley y Allen & Co han aconsejado a la empresa durante el proceso de poner en marcha su listado directo.

Slack cotizará bajo el ticker "WORK" y según la información proporcionada a la Comisión de Mercados y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) ingresó 400,5 millones de dólares y registrado una pérdida neta de 138,9 millones de dólares en su año fiscal 2019. La compañía proyecta que sus ventas alcancen un rango de entre 590 millones y 600 millones de dólares en su año fiscal en curso (2020), lo que representaría un incremento de alrededor del 50%.

Entre el 1 de febrero y el 30 de mayo, las acciones de Slack cotizaron en el mercado privado entre un rango de 21 y 31,50 dólares, según indicó la propia compañía a la SEC. El 18 de junio la entidad dijo que un total de 194 millones de acciones de clase A estarían disponibles para su desembarco en el NYSE el jueves.