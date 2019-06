Los concursos de acreedores de empresas aumentan un 17,7 % hasta marzo

Madrid, 10 jun (EFE).- El número de concursos de acreedores (la antigua suspensión de pagos) presentados por empresas en los juzgados de lo mercantil se situó en el primer trimestre de 2019 en 1.683, un 17,7 % más que en el mismo periodo del año anterior, cuando fueron 1.430.

Los concursos presentados por personas físicas en los juzgados de primera instancia e instrucción crecieron un 29,3 %, al pasar de 732 a 1.113.

En total, entre enero y marzo se contabilizaron 2.796 concursos de empresas y personas físicas, lo que supone un 29,3 % más que en el mismo periodo de 2018, en que se registraron 1.407.

El número de concursos de acreedores declarados en el primer trimestre en los juzgados de lo mercantil ascendió a 1.004, un 22,3 % más.

A esa cifra se añaden los 408 concursos declarados y concluidos al amparo del artículo 176 bis 4 de la Ley Concursal, que prevé la conclusión por insuficiencia de masa en el mismo auto de declaración del concurso.

En el primer trimestre llegaron a la fase de convenio 120 concursos e iniciaron la fase de liquidación 678.

Por primera vez, se incluyen en el informe los concursos consecutivos, regulados por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.

Estos concursos pueden afectar a personas físicas (empresarias o no) y a determinadas personas jurídicas (cuando tanto su activo como su pasivo sean inferiores a 5 millones de euros y haya menos de 50 acreedores) que hayan intentado un acuerdo extrajudicial de pagos y no lo hayan conseguido o, si aprobado éste, el deudor no lo cumple.

En los juzgados de lo mercantil se han admitido a trámite 27 concursos consecutivos en el primer trimestre de 2019, mientras que en el mismo trimestre del año anterior fueron 31.

En el primer trimestre de 2019 se han declarado 265 concursos consecutivos, frente a 123 en el primer trimestre de 2018, de ellos 199 en Cataluña.

Por comunidades autónomas, Cataluña fue también la comunidad donde más concursos se presentaron en los órganos mercantiles: en total, 520; lo que supone el 30,9 % del total y casi el doble de la comunidad que ocupa el segundo lugar, que es Madrid, con 265.

A continuación se sitúan la Comunidad Valenciana, con 254, y Andalucía, con 169.

En cuanto a los concursos presentados por personas físicas en los juzgados de primera instancia y primera instancia e instrucción, Cataluña también fue la comunidad autónoma con más concursos presentados en el primer trimestre de 2019, un total de 367, que representan el 33 % del total nacional.

Le siguieron la Comunidad Valenciana, con 171; Madrid, con 163, y Andalucía, con 137.