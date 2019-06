Thomas A. Russo: "Buffett es el inversor con más talento porque Berkshire no paga bonus"

En una soleada mañana en la azotea del prestigioso Yale Club frente a la Grand Central Station de Manhattan (Nueva York, EEUU), Tom Russo, socio y miembro gerente de Gardner Russo & Gardner, recibe a este periódico. Con una cartera de inversiones por valor de 13.320 millones de dólares (11.749 millones de euros al cambio actual) y casi 2.000 millones de ellos invertidos en Berkshire Hathaway, Russo es conocido como el discípulo de Warren Buffett que ha aplicado los principios de inversión del Oráculo de Omaha en el mercado internacional. Con amplia exposición en Europa, a través de Nestlé o Unilever (la dueña de marcas como Dove, Axe, Ben & Jerry's o Magnum) el fondo Semper Vic Partners que gestiona personalmente ofrece un retorno anual compuesto del 14,2% desde 1984.

Los resultados de Berkshire Hathaway han generado cierto desconcierto y parece que Buffett queda rezagado con su promesa de superar al S&P 500. ¿Le preocupa?

Berkshire cuenta con retornos ajustados al riesgo. Lo opuesto a la mayoría de las empresas cotizadas. Eso les permite operar con una capacidad alarmante en momentos de estrés financiero. Estoy completamente feliz con un negocio que ha generado un crecimiento sostenido del 15,1% desde 2010. El S&P quizás ha devuelto el 15,3% pero eso para mí no es preocupante. Le puedo asegurar que del lado del S&P, la mayor parte de las compañías están gestionadas por directivos cuyas compensaciones están impulsadas por opciones de compra de acciones. Esto les favorece más a ellos que a sus accionistas.

¿Cuál diría entonces que es el secreto de Buffett para ser, según usted, "el inversor más inteligente y con más talento de todos los tiempos"?

Buffett tiene un objetivo claro y único, que es incrementar el valor intrínseco de Berkshire por acción. No tiene ningún otro. Ni Buffett ni el fondo Berkshire ofrecen opciones de compra de acciones. Tampoco bonificaciones que suban si se compra cualquier otra compañía. Siempre están centrados en una sola cosa, que es lo que compartimos. Lo que tenemos son acciones de Berkshire. Es el inversor con más talento porque trabaja a diario para incrementar el valor de lo que él y el resto de inversores de Berkshire comparten, que son sus títulos.

Uno de los factores que podría elevar dicho valor es una gran compra. ¿Por qué está tardando tanto en encontrar "el elefante" del que ha hablado en sus últimas cartas a sus accionistas?

No hay una compañía en venta con el precio adecuado. Es tan simple como eso. Necesita encontrar un gran negocio con una ventaja competitiva, que permita que su inversión se revalorice y crezca. Esto es lo que realmente marca la diferencia. Si se compra una compañía que no es capaz de absorber el capital invertido y que suponga un superávit al resto de Berkshire, entonces no es un negocio tan bueno. Pero si la empresa tiene apetito y necesidad de generar retornos a través de reinvertir su capital, entonces la rentabilidad es compuesta y atractiva.

A falta de elefantes, ¿favorece usted las recompras de acciones?

Por supuesto. Pero no el tipo de recompras que hacen las compañías del S&P 500, que sólo buscan elevar el beneficio por acción en el plazo más inmediato. Hablo de las recompras basadas exclusivamente en el valor intrínseco por acción. Buffett se preocupa por sus accionistas. Cuando quiere recomprar acciones proporciona información que me ayuda a valorar mi participación. En el caso de buena parte de las compañías cotizadas si tienen la capacidad de recomprar acciones y obviar información que legalmente no tienen que divulgar, lo hacen, en detrimento de sus accionistas.

Entonces, ¿considera que este tipo de operaciones deberían ser reguladas como proponen algunos legisladores?

No creo que deba ser así porque la regulación no logrará captar la realidad del asunto. En ocasiones es absolutamente brillante comprar acciones propias. En la mayoría de las veces es horrible. Buena parte de las recompras de acciones se llevan a cabo para gestionar su efecto en el beneficio por acción. Simplemente esto significa que se quiere mostrar más hoy de lo que realmente se podría.

¿Le preocupa qué ocurrirá cuando Buffett ya no esté al frente de Berkshire?

La transición ya está en marcha. Ya se han nombrado dos nuevos vicepresidentes, Greg Abel y Ajit Jain. La principal tarea de Buffett es establecer los incentivos para compensar a los consejeros delegados de las más de 80 compañías de Berkshire. Siempre lo hace en base a su análisis de que estos logran exprimir lo mejor del negocio. No quiere pagar a alguien solo para aumentar su cuota del mercado porque eso suele reducir el precio generando pérdidas subyacentes. Siempre busca gestores que sepan cómo aumentar la cuota de mercado y reducir la proporción combinada, es decir, que logren que la compañía opere de la forma más rentable pero a su vez obtengan un precio completo sin perder volumen. En estos momentos, Abel tiene el derecho de tomar también este tipo de decisiones. Además tiene a dos grandes estrategas que están demostrando ser grandes gestores como son Ted Weschler y Todd Combs. Todo ello contando con el resto de personas en Berkshire que van a trabajar todos los días, con un mandato bastante claro para hacer lo que siempre han hecho.