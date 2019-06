Tressis Eco30: Una rentabilidad estimada del 8,6%

El peor mes del Tressis Cartera Eco30, el fondo asesorado por elEconomista, aprobado por la CNMV a finales del año pasado, obliga a dar la cara sobre lo ocurrido. En mayo se comió la mitad de la rentabilidad ganada hasta abril, al pasar de unas ganancias del 18% al 9%.

La caída refuerza algunos de los atractivos de la tesis de inversión de una cartera cuyo objetivo es que el partícipe acceda a una selección de títulos internacionales de calidad, con una correcta diversificación sectorial (ninguna actividad puede tener más de cuatro títulos en la composición de la cartera) y a un coste razonable (1,35% de comisión de gestión y una de éxito del 9% sobre las ganancias reales generadas).

Tras el cierre del mes de mayo, Tressis Cartera Eco30 se sitúa en el primer cuartil de rentabilidad en su categoría, Morningstar lo incluye en renta variable de gran capitalización con sesgo valor. La defensa de nuestras ideas de inversión se sustenta en que creemos que estamos comprando una selección mucho más barata que lo que cuesta entrar en mercado en los precios actuales. Precios razonables, mientras se dirime el curso de la guerra comercial y, más importante, los bancos centrales abren la puerta a posibles rebajas de tipos por culpa de una evidente desaceleración económica mundial.

Si construyésemos un barómetro de expectativas de la rentabilidad que debe generar una inversión para los próximos años al comprar bolsa en los precios actuales, nos encontraríamos que el objetivo de rentabilidad para una posición a tope de bolsa se situaría en el 5,6% anual para los próximos años. ¿Cómo llegamos a este cálculo? Como resultado del PER (años en los que tardaríamos en recuperar nuestra inversión por la vía de los beneficios) medio del S&P y el Stoxx 600, que actualmente es de 18,3 veces y 17,3 veces.

La ventaja para el Tressis Cartera Eco30 es que la selección de títulos sobre la que está construida la cartera en los precios actuales ofrece teóricamente tres puntos más de rentabilidad que la media del mercado. Con un PER de 11,6 veces, Tressis Cartera Eco30 ofrece una expectativa de rentabilidad del 8,6%, dos décimas por debajo de la de mayo.

En un entorno de desaceleración de la economía mundial no es descartable que la corrección de las estimaciones de beneficio acaben encareciendo el multiplicador de ganancias y reduciendo el cociente de expectativa de rentabilidad. Es un escenario que los inversores debemos tener muy presente. Pero después de la fortísima corrección de mayo, escribo lo que hago. Como promotor del Eco30 y asesor del fondo, la semana pasada aporté algo más de dinero a nuestro fondo. No es el momento idóneo para ello, pero no es un mal momento.