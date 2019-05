El alcalde de Valencia: Uber no es un servicio público y no estoy nada preocupado

Valencia, 30 may (EFE).- El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha sostenido este jueves que da prioridad a los taxis como servicio público y que Uber no lo es, por lo que "no" está "nada preocupado" por la decisión de la compañía de dejar de operar en la ciudad a partir del próximo 1 de junio.

A preguntas de los periodistas sobre la suspensión de la actividad en Valencia de la plataforma de contacto entre usuarios y vehículos con conductor (VTC) por la obligatoriedad de esperar 15 minutos adicionales en cada servicio, Ribó ha sostenido que su posición es "clara".

"Pensamos que el taxi es un servicio público y Uber no es un servicio público, y por tanto, primero el servicio público y luego, las otras cosas", ha agregado.

El alcalde ha precisado: "si Uber no considera conveniente por sus negocios estar en València, hay muchas más alternativas. No estoy nada preocupado por ese tema", ha finalizado.