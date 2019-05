Un juzgado rechaza suspender las obras del Edificio España como pidió Baraka

Madrid, 8 may (EFE).- El Juzgado de Primera Instancia número 67 de Madrid ha rechazado la suspensión de las obras del Edificio España (Madrid), donde la cadena Riu construye un hotel, al considerar que el grupo Baraka, que lo había solicitado, no está legitimado para pedirlo al no ser copropietario del inmueble.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, concluye que Baraka, sociedad del empresario Trinitario Casanova, carece de "legitimación activa" y que, por ello, no es posible entrar en el fondo de la cuestión y "no ha lugar a acordar la suspensión" de la obra.

Baraka había planteado una demanda contra la sociedad Plaza de España 19 Development en la que solicitaba la suspensión de la obra que se está desarrollando en el Edificio España. El juzgado admitió a trámite la demanda en noviembre del año pasado.

Según la sentencia, dictada por la magistrada-juez Marta Díez Pérez-Caballero, Baraka aseguraba estar legitimada para pedir la suspensión de las obras al haber comprado la parte comercial del Edificio España.

Sin embargo, la juez considera que el contrato suscrito entre las partes solo encomienda a Baraka los trabajos de comercialización de la parte comercial a cambio de una comisión.

La sentencia recalca que Baraka no ha aportado prueba alguna que justifique la posesión de la parte comercial ni un derecho de uso.

La juez admite que el contrato permitía que la venta de esa parte del edificio se hiciera a favor de una empresa del grupo Baraka, pero subraya que no consta que la sociedad Hotel San Francisco, matriz de Plaza de España 19 Development, hubiera aceptado la transacción.

En noviembre del año pasado, este mismo juzgado suspendió las obras del Edificio España a raíz de una denuncia presentada por Baraka, que alertaba de posibles riesgos y aseguraba que la cadena hotelera no estaba realizando las obras "conforme al proyecto pactado".

Sin embargo, unos días después, la juez decidió que se reanudaran los trabajos al estimar un recurso de Riu, que sostenía que la seguridad del edificio nunca había estado comprometida.

En junio de 2017, Riu llegó a un acuerdo para adquirir el Edificio España al grupo Baraka, que se lo había comprado a su vez a la empresa china Delian Wanda.

Este rascacielos de 27 plantas inaugurado en 1953, obra de los hermanos Otamendi y cerrado durante los últimos 12 años, reabrirá con 585 habitaciones, una azotea con vistas 360º y un espacio de negocios de 3.000 metros cuadrados, que llega a 5.000 al sumar las zonas de hostelería.

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, visitó ayer la reforma del inmueble, que Riu prevé concluir en el mes de julio.