El representante comercial de EEUU: "Hemos visto una erosión en los compromisos de China"

Jose Luis de Haro Nueva York

El representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, han ofrecido explicaciones sobre el cambio de postura de Washington que motivó los tuits del presidente de EEUU, Donald Trump, el domingo donde el mandatario anunció que su país elevará del 10% al 25% los aranceles a un grupo de productos chinos por valor de 200.000 millones de dólares.

"Durante la última semana hemos visto una erosión en los compromisos de China", ha señalado Lighthizer, quien indicó que los gravámenes se activarán el viernes. Por su parte, Mnuchin ha incidido en que Pekín ha intentado "alejarse" del lenguaje en el acuerdo "que lo habría cambiado sustancialmente".

En este sentido, Lighthizer, el negociador jefe durante la tregua comercial que comenzó el pasado 1 de diciembre, ha sido claro al afirmar que "China estaba incumpliendo sus compromisos". Según su explicación, el comportamiento del gobierno del gigante asiático durante la última semana fue lo que propició la impaciencia de Trump, que el domingo no solo anunció el incremento de los aranceles sino que amenazó con tasar en un 25% el resto de importaciones chinas por valor de 325.000 millones de dólares que todavía no se han visto perjudicadas por el pulso arancelario entre las dos economías más grandes del mundo.

No obstante, los dos altos funcionarios de la administración Trump han confirmado que las conversaciones siguen su curso y que el viceprimer ministro chino, Liu He, así como el resto de la delegación continuarán con las negociaciones el jueves y el viernes. Tras el anuncio de Trump el domingo no había quedado claro si Liu acabaría por trasladarse a la capital estadounidense junto al resto del equipo negociador chino.

El secretario del Tesoro de EEUU aseguró que sería "desafortunado" que el acuerdo no llegue a buen puerto pero determinó que se espera concluir las negociaciones a finales de esta semana "de una forma u otra", implicando que podrían no culminar con un resultado positivo, como ya descontaba buena parte del mercado.