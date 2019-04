Buy&Hold: "Quien deje la bolsa en mayo se pierde el grueso de los dividendos"

Víctor Blanco Moro Madrid

Rafael Valera, CEO de la gestora Buy&Hold, explica el error en el que puede caer el inversor que haga caso del famoso dicho sell in may and go away, y da sus perspectivas sobre la renta fija después de un mes de caídas para el soberano y de subidas en los precios de las categorías de más riesgo, como el high yield.

En bolsa, con las rentabilidades que se han conseguido hasta ahora en el año, ¿crees que ahora tiene más sentido que nunca el "sell in may and go away"?

Hay que tener en cuenta que el grueso de los dividendos en bolsa se pagan entre mayo y octubre. Si vendes en mayo te perderás estos dividendos. Aena, por ejemplo. En el año, sin dividendos lleva una rentabilidad del 20%, pero es que ha pagado un 4% la pasada semana, que no se tiene en cuenta. Esto es como la agricultura, hay que ser paciente. Quién nos iba a decir que los mercados se iban a recuperar con tanta fuerza. El buen año que se está viendo viene muy acompañado por los resultados. En el fondo de renta variable nuestras firmas están publicando magníficos resultados. SAP, Microsoft, Amazon, Facebook...

Facebook sigue siendo una de las compañías que más pondera en algunos de vuestros fondos. Ya sube casi un 50%. Está por encima del precio que tenía cuando el escándalo de Cambridge Analytica en 2018 ¿Crees que se puede considerar que ya se ha dejado atrás esa crisis reputacional? ¿Tenéis un precio objetivo marcado?

Sobre el precio objetivo, nosotros tenemos compañías en las que invertimos muy a largo plazo. En Facebook, junto con Google, invertimos porque son las mayores empresas de publicidad del mundo. Son los mayores soportes publicitarios, con crecimientos bárbaros. Y sin tener en cuenta, como es el caso de Google, que tiene otras actividades que hoy en día no valoramos, como el desarrollo del coche autónomo. En el caso de Microsoft y Amazon es un tema del almacenamiento de datos en la nube donde vemos más potencial.

En renta fija en abril ha habido apetito por la deuda de más riesgo ¿crees que esta tendencia va a continuar, o es probable que los soberanos vuelvan a subir de precio durante un tiempo?

Normalmente, cuando los mercados de renta variable suben, los diferenciales de crédito se reducen. De cara al futuro, no estoy seguro de si esta tendencia que hemos visto en abril va a continuar. Hay activos en los que los diferenciales se han quedado bastante comprimidos, pero también hay algunos a los que todavía les queda recorrido.

¿Habéis movido mucho vuestras carteras en el último mes y medio?

No, no hemos hecho casi cambios.