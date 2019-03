La bolsa europea, el 'viejo mercado' que menos se quiere

Los inversores en renta variable se han encontrado con un primer trimestre más positivo de lo que habían imaginado cuando terminó 2018. Índices como el Dax alemán o el Cac francés se han revalorizado un 13% y un 9%, respectivamente, mientras que el EuroStoxx 50 ha logrado un alza del 11,6% en este primer trimestre. Señales optimistas que se han producido con poca participación de los inversores, temerosos de aumentar sus pérdidas y que optaron por buscar refugio en la renta fija o en liquidez. Ahora, con el nivel que ha alcanzado la bolsa europea, muchos inversores se preguntan si es buena idea entrar o esperar a una corrrección, después de que el Banco Central Europeo (BCE) haya decidido posponer la subida de tipos y haya vuelto a abrir el grifo del dinero para reforzar los tímidos datos de crecimiento en la eurozona.

Y sin olvidar que los mismos riesgos que el año pasado atenazaban a los inversores siguen estando presentes e incluso más vivos: un Brexit del que todavía no se vislumbra un final claro; la proximidad de las elecciones europeas, que pueden dar más fuerza a los grupos populistas; la presión de la guerra comercial de Estados Unidos, que puede ofrecer una tregua a China pero introducir más presión a Europa... Factores que siguen pesando mucho a la hora de invertir. "En Europa, hasta que no se dilucide el evento del Brexit, mejor esperar para entrar en el mercado, pues podríamos asistir a caídas por la incertidumbre del modo en que Reino Unido sale de la Unión Europea. Por ello, el segundo trimestre de 2019 puede ser un período complicado. Con todo, la bolsa europea es nuestro mercado preferido para este ejercicio", explica Guillermo Santos, socio de iCapital Eaf.

Con este telón de fondo, algunos analistas se preguntan si es posible que las bolsas europeas mantengan este rebote sin un cambio claro en la tendencia de previsiones de beneficio de las compañías, que van mejorando pero lentamente. "Necesitamos ver un repunte para que el rally pueda continuar, ya que el aumento de multiplicadores da síntomas de agotamiento y los sectores que mejor lo hacen vuelven a ser los defensivos", señalan en Barclays. "En Europa y Reino Unido mantenemos un enfoque cauto. Para Europa continental las revisiones de beneficios han repuntado en fechas recientes pero, en vista de la expectativa de mayores márgenes en las previsiones de beneficios para la región, nos mantenemos prudentes. En cuanto al Reino Unido, consideramos que el repunte de la libra seguirá constituyendo un obstáculo para la renta variable británica, en concreto para los valores de gran capitalización", afirman desde el equipo de Multiactivos de Schroders.

La última encuesta de gestores de Bank of America Merrill Lynch mostraba que el 8% de los profesionales de la firma infrapondera la región, una cautela que mantienen los gestores españoles también pero en distinto grado. "Siendo complicada la estimación de perspectivas para un período tan corto como un trimestre, creemos que el momento negativo de crecimiento económico en la zona euro y la constatación del propio BCE de esa debilidad hace que la bolsa americana presente un mejor perfil en los próximos meses, mientras que en la bolsa española nos genera dudas la evolución de los bancos en este entorno y creemos que el potencial puede venir más por el segmento de compañías de capitalización media", apunta Francisco Saiz, director de inversión de Imantia.

En Mutuactivos consideran que, aunque las bolsas mundiales han comenzado el año con muy buen pie, favorecidas por un cambio de mensaje de la Fed, "los datos macroeconómicos y el mercado de bonos apuntan a un contexto de menor crecimiento y mayor incertidumbre, sobre todo en Europa, razón que nos ha llevado a adoptar una posición de mayor prudencia respecto a los activos de riesgo", aseguran en el equipo de inversión de la firma, que prefiere, no obstante, el mercado europeo por la valoración que presenta en la actualidad.

No todos los analistas tienen una visión tan cautelosa con la renta variable europea. Carsten Hinner, director senior de ventas en DWS Iberia, asegura que ve "un aumento de la volatilidad en las bolsas para los próximos meses y esto puede dar oportunidades interesantes de compra. Adicionalmente, a largo plazo estimamos un retorno de las bolsas europeas de alrededor del 5%".

"Creo que Europa debería hacerlo mejor que Estados Unidos. Dentro de ese margen de lateral que estamos viendo en, por ejemplo, el EuroStoxx, no veo caídas muy pronunciadas de cara al próximo trimestre. Va a haber mucha incertidumbre, con elecciones en España, las europeas, el Brexit, resultados empresariales... Puede pasar cualquier cosa, pero la macro no está tan deteriorada como parece, los fundamentales no son tan malos. Los resultados no han sido una debacle, pero creo que estaría más sobreponderado en Europa y bajaría más peso en Estados Unidos", asegura Óscar Anaya, de Tradition Securities.

Para aprovechar el potencial de la bolsa europea a largo plazo, los inversores disponen de fondos de inversión que han conseguido ofrecer hasta un 15% de rentabilidad anualizada a diez años, como es el caso del Odey European Focus A. Le siguen JP Morgan Europe Equity Plus, con un 14,26%, y Arcadian European Equity, con un 13,98%, según datos de Morningstar. En el año, los mejores fondos por rentabilidad están siendo hasta el momento Fidelity Fast Europe, con más de un 18%, seguido de Parworld Quant Equity Europe Guru P C, con un 16%, y AS Sicav I European (de Aberdeen AM), con un 15% de rendimiento.