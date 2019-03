Janus Henderson: "En algún momento los márgenes de la industria de la gestión caerán"

Víctor Blanco Moro Londres

Dick Weil ocupa en solitario la posición de consejero delegado de Janus Henderson desde que Andrew Formica, con quien compartía el cargo desde la fusión de Janus Capital Group con Henderson Group, dejó el cargo. En el European Press Day que la firma celebra todos los años, el estadounidense repasa la situación de la industria de la gestión de activos y lanza un aviso para el futuro: los márgenes de la industria tendrán que caer en algún momento.

"Durante décadas se ha producido una reducción en las comisiones que se cobran por parte de la industria", explica, "algo muy bueno para los clientes". Este abaratamiento de las comisiones, sin embargo, no se ha llevado por delante los márgenes de las firmas dedicadas a la gestión de activos, gracias al progreso tecnológico que ha permitido una mayor eficiencia del negocio.

"Los márgenes de la industria aún son saludables", señala Weil, quien considera que "todavía hay oportunidades para mejorar la eficiencia del negocio gracias a la tecnología". Eso sí, esta situación no podrá prolongarse para siempre: "No puede ser ilimitado. En algún momento se verán caídas en los márgenes", destacó Weil, quien, eso sí, no se mostró alarmado por este destino al que parece estar orientada la industria. "No será una tragedia", matiza.

El ejecutivo, que cuenta con 25 años de experiencia en la industria de la gestión de activos, esbozó el plan que tiene la firma que dirige para los próximos años. "Mucho está cambiando en la industria con los avances tecnológicos, pero para nosotros es más importante lo que no ha cambiado", señala. Para él, la clave de su negocio es la que siempre fue: "Conseguir una experiencia excelente para los clientes. Nuestro éxito dependerá de cómo gestionamos los 350.000 millones de dólares que se nos han dado para invertir", avisa.

Para estos clientes que han depositado su confianza en la gestora tiene un mensaje respecto de la situación actual que comparte: "Habrá más riesgos. No se debe entrar en pánico; aguantad el tirón, acostumbraos al regreso de la volatilidad y no temáis que cada recesión que se vaya a producir sea como la de 2008", explica.

La vigilancia de los banqueros centrales será una de las claves, según Weil. "Han hecho intervenciones extraordinarias, que han dejado de serlo y ahora son ordinarias. Las medidas que han tomado ya nunca se van a desinventar. Estarán ahí para ayudar a partir de ahora", destaca.

Sobre la gestora que dirige, el experto hizo autocrítica y destalló ciertos aspectos en los que debe mejorar, y cuales son algunos de los siguientes pasos que va a tomar la compañía, como "aumentar su presencia en el negocio de los fondos multiactivos, algo en lo que nos teníamos que poner al día y lo hemos hecho", explica. También están "desarrollando ETFs (fondos cotizados) activos", y la gestora tiene en mente centrar sus esfuerzos en "ampliar más el negocio en Asia, donde ya tenemos presencia", señala Weil.

La incertidumbre del 'Brexit'

La salida del Reino Unido de la Unión Europea es uno de los eventos más importantes para los mercados actualmente, especialmente para una compañía financiera establecida en Londres. En una semana clave para el desarrollo de los acontecimientos, el ejecutivo señaló las enormes incertidumbres que todavía hoy, casi tres años después del referéndum, existen: "No sé qué va a pasar. Nos hemos preparado por si ocurriese lo peor", señala, pero añade que "no diría que la industria está preparada para un hard Brexit. Nadie sabe qué consecuencias puede tener en los mercados de capitales. Se trata de eventos sin precedentes y podría ocurrir algo que nos pillase a todos por sorpresa", destaca Weil.