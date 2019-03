Álex Fusté (Andbank): "Tras el anuncio de la Fed, quizá bajaría mi exposición a emergentes, pero seguiría en ellos"

Álex Fusté, economista jefe global de Andbank, no teme a la ralentización de China ni tampoco a un Brexit duro, y cree que el hecho de que la Reserva Federal descarte subir tipos este año no sólo es una buena noticia para los emergentes.

¿Cómo valora que la Fed haya descartado subir tipos en 2019 y que sólo prevea un alza el próximo?

La Reserva Federal ha planchado las condiciones monetarias a 3 años vista, y recalco la palabra planchar, porque es lo que ha hecho. Las expectativas de condiciones monetarias van a ser muy favorables, especialmente para los activos de riesgo. De hecho, el anuncio supone un respiro importante para activos emergentes que ya venían subiendo con fuerza descontando esto es el famoso comprar con el rumor y vender con la noticia. Es favorable, por ejemplo, para las bolsas que venían sufriendo más por su deuda en dólares, como Turquía, India e incluso los más castigados, como Argentina.

Después del recorrido que llevan, ¿es hora de ir retirándose de los emergentes?

Yo mantendría mis posiciones. Quizá reduciría algo, pero seguiría expuesto. El Shenzen Composite Index, uno de los índices de referencia en China, lleva un 35% en el año. Las ventas de sus compañías pueden crecer por encima del 8%, los márgenes mantenerse sobre el 6% y el beneficio por acción elevarse un 15%.

Entonces, usted no comparte la postura de los gestores, que según la última encuesta de BofAML, sitúan la ralentización de China como su principal preocupación.

Todo el mundo sabe que, como China está en un proceso de desapalancamiento, su economía se resiente. Pero el Gobierno ha puesto en marcha rebajas fiscales para individuos y empresas, así como estímulos monetarios: por un lado, ha dado una orden directa a los bancos para que disparen crédito a las pequeñas empresas, lo que ha detenido los default (impagos) de forma abrupta. Por otro lado, han rebajado las exigencias de liquidez al sector financiero, lo que les permite poner más liquidez en el mercado. El crecimiento del país no caerá por debajo del 6%.

¿Qué otros emergentes ve interesantes?

En Asia, India y Vietnam; en este último país prevemos un crecimiento económico del 8,4%. En Latinoamérica, vemos un potencial cercano al 6% en el Bovespa, y en México damos un 7% al índice de referencia, el IPC.

Volviendo a la decisión de la Fed, ¿es favorable también para las bolsas occidentales, no sólo para las emergentes?

Sí, porque cuando EEUU retira de las mentes de los inversores la posibilidad de seguir subiendo tipos está anclando los tramos cortos de la curva, y al hacerlo la pendiente deja de aplanarse. Al poner en pausa el proceso de endurecimiento monetario, de forma gradual se construirá una expectativa de inflación, lo que hará que la curva de tipos se empine muy gradualmente. Esto, a su vez, hará que los bancos tomen riesgo. Nunca lo hacen con las pendientes planas. Por eso creo que veremos una reaceleración de la economía y eso alarga el ciclo económico.

En Europa, ¿hacia dónde cree que nos aboca la farragosa negociación del 'Brexit'?

Estoy tranquilo porque creo que nos encontramos exactamente en el punto en el que la primera ministra, Theresa May, quería estar. Una de sus estrategias, en mi opinión, era arrebatar a sus enemigos, especialmente a los de su propio partido, un arma que venían utilizando, y que consistía en amenazar con un Brexit duro. En una de las múltiples votaciones que se han llevado a cabo, el Parlamento británico votó que la salida sin acuerdo no era una opción, se descartó. Aquello fue una victoria para May pero se habló poco de ello. A día de hoy, ese hard Brexit es el escenario al que menos posibilidades otorgo.