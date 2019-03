El inversor huye de la banca a las eléctricas ante el nuevo escenario marcado por el BCE

C. Jaramillo elEconomista

El Banco Central Europeo sorprendió al mercado el jueves anunciando una nueva ronda de liquidez para la banca mucho antes de lo esperado. Las primeras noticias fueron recibidas de manera positiva por la banca, que llegó a subir un 1,1% con respecto al nivel previo al anuncio.

Sin embargo, la alegría duró poco para el sector a medida que Draghi desgranaba las perspectivas del BCE para la eurozona y daba otra patada hacia delante a la subida de tipos, que no se verá al menos hasta 2020. De hecho, el sector bancario de la Eurozona acabo la jornada con una caída del 3,3%.

Con una subida de tipos que cada vez parece más desdibujada, los inversores huyeron -una vez más- del sector bancario y se refugiaron en aquellos más defensivos y, en el caso del mercado español, especialmente en las eléctricas. Las entidades financieras del Ibex sufrían desplomes que iban del 7,2% del Sabadell al 2,8% que cedía BBVA. Bankia se dejaba el 5,3%, CaixaBank un 3,9% y Santander y Bankinter el 3,5 y 3%, en cada caso. Por contra, Iberdrola subía el 3,5%, Endesa se apuntaba un 3,3% y Naturgy un 2,8%.

Lo cierto es que Draghi no ha dado todos los detalles sobre el nuevo manguerazo de liquidez para la banca, lo que sumado al retraso en la subida de tipos ha puesto en alerta a unos inversores que ya vislumbran un alza del precio del dinero mucho más tarde de lo que pronostica el BCE. "Los términos del TLTRO no son particularmente atractivos y parecen estar enfocados a prevenir una caída abrupta de la liquidez más que a generar más estímulos", explican desde Nordea. Con respecto a la demora en el alza del precio del dinero, Nuria Álvarez, de Renta 4, cree que "tampoco ha ayudado" al sector: "Cuando anunció anteriormente que no se subirían al menos hasta después de verano el mercado también reaccionó muy mal. Esto provoca que las expectativas de subidas se retrasen y que el consenso revise a la baja las expectativas de beneficio del sector".

Cuando el BCE ha retrasado el posible repunte de tipos no ha hecho nada distinto de lo que ya habían descontado analistas e inversores, pero el mensaje ha hecho que el mercado desplace su expectativa aún más lejos, lo que golpea a la banca y beneficia a sectores endeudados y defensivos como las utilities. "Los mercados parecen haberse centrado enteramente en las noticias negativas, con el timing de la primera subida de tipos desplazado hasta 2021. Diríamos que no ha sido el mejor día del BCE en términos de comunicación (...), pero lo que es importante es que la economía parece bien posicionada para sorprender al alza en la segunda mitad del año, por lo que los inversores tendrán que reconsiderar sus expectativas de subida de tipos y adelantarlas", señalan en Jefferies.