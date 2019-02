Banca March lanza 'Next Generation' para invertir en las tendencias del futuro

La firma acaba de registrar una cartera de gestión discrecional que invierte en fondos temáticos de gestoras especializadas como Pictet, Robeco, Invesco, Fidelity o Nordea.

La sostenibilidad y el medio ambiente, la demografía y el estilo de vida y la revolución 4.0 son las tres grandes tendencias que han identificado en Banca March como vectores de los cambios que está experimentando la sociedad en aspectos tan variados como la inteligencia artifical, la automatización, los hábitos de consumo y los servicios relacionados con las personas mayores, el agua, el cambio climático o la agricultura.

Y para aprovechar las oportunidades de revalorización de las compañías involucradas en esta 'cuarta revolución' acaban de lanzar una cartera de gestión discrecional que invierte en una veintena de fondos de renta variable especializados en estas temáticas. Dirigidos a clientes con un perfil tolerante al riesgo, a partir de una inversión inicial de 50.000 euros, la comisión de gestión se mantiene en línea con las tarifas de la casa en esta línea de productos, en torno al 1% que cobra como máximo.

"No incluimos ningún fondo generalista de estas tendencias, solo fondos temáticos que estén gestionados por equipos especializados", explica Carlos Carlos Andrés, director de Gestión y Asesoramiento de Inversiones de Banca March, quien resalta que la cartera se dirige a un tipo de cliente que "no es fácil de atraer en el sector financiero tradicional" y que tendrá acceso a eventos exclusivos relacionados con las tendencias del fondo.

'Next Generation' cuenta por el momento con una veintena de fondos de firmas reconocidas como Nordea, Pictet, Robeco, Invesco o Fidelity. Dentro de la cartera global, casi el 36% son compañías de mediana y pequeña capitalización y el 54% son consideradas growth. Además, cuentan con una valoración de PER de 20 veces y una rentabilidad por dividendo del 1,6%.

"Las gestoras ya no organizan sus áreas en renta variable y en renta fija, sino que se fijan más en áreas completas asociadas a estos cambios revolucionarios", señala Juan Antonio Roche, director de Productos de la firma. Unos cambios que, a juicio de Roche, son diferentes a otros procesos similares del pasado porque "ya no hay que esperar décadas para ver cómo una empresa irrumpe en un sector y lo transforma". De ahí que Next Generation pretenta "monetizar" esa transformación del mundo y acompañar a los clientes en la "comprensión" de esos cambios.