Ence buscará con sus resultados ser la firma más rentable del año en el Ibex

La del 26 de febrero será una fecha clave en el devenir bursátil de Ence. La compañía dará a conocer mañana su cuenta de resultados correspondiente al conjunto del ejercicio de 2018. Y lo hará buscando un empujón en el parqué que le permita colocarse como la firma más alcista del Ibex 35.

Las acciones de la compañía papelera se revalorizan más de un 23% en lo que va de año. De hecho, es la segunda firma del selectivo español que más se revaloriza solo por detrás de Siemens Gamesa. Y podría pasar a ser la primera si sus cuentas son del agrado de las firmas de inversión que la siguen, algo que no parece descabellado. Al menos por ahora.

Y es que, desde mediados de enero nueve de las últimas diez firmas que han revisado su valoración han reiterado su consejo de compra sobre sus títulos. Con este avance en bolsa, la rentabilidad de su dividendo, que no llegará hasta el 15 de abril, se queda en el 1,34%.

¿Cuántos dividendos reparte una compañia?:

Según los datos recogidos por el consenso de mercado de Bloomberg, los analistas esperan que su beneficio neto alcance su nivel más elevado de toda su historia al superar los 130 millones de euros. Aunque eso sí, la firma no es precisamente una de las compañías que suela superar las estimaciones de los expertos: en 8 de las últimas 11 ocasiones no lo ha logrado.

De lograr alcanzar las estimaciones, la compañía elevaría en más de un 40% sus ganancias netas respecto a las registradas en 2018

Por técnico, "aquellos que pudieran estar posicionados podrían mantener mientras no pierda los 6,39 euros, puesto que por el momento encaja con una simple consolidación para seguir avanzando en busca de atacar los 7 e incluso no descartaría los 7,45 euros", afirma Carlos Almarza, analista técnico de Ecotrader.

"No obstante, a medio y largo plazo aún debemos de ser conscientes de que no se ha alejado el riesgo de que, en próximos meses, veamos una recaída a los mínimos de diciembre, por lo que a estos niveles no tomaríamos posiciones con vocación de permanencia", concluye el analista.