¿Una opción idónea? Cuándo conviene invertir por dividendos

En un momento en el que la obtención de rentabilidad sin riesgo es un imposible, la inversión en empresas que entregan dividendos y que, por tanto, dan rentas se ha convertido en una de las recomendaciones que más defienden los asesores a la hora de dirigirse a un inversor conservador, que está dispuesto a asumir ciertos riesgos, pero con moderación.

Sin embargo, esta posibilidad, aunque idónea para algunos, no tiene por qué ser apta para todo tipo de inversor conservador. En este número de Inversión a Fondo identificamos para qué tipo de inversores puede resultar conveniente esta alternativa y, sobre todo, en qué hay que fijarse a la hora de contratar una cartera o un fondo de dividendos.

No se equivoque: la inversión en dividendos también conlleva riesgos

Se tiende a pensar que la inversión en empresas que reparten dividendos es una buena vía para que los inversores más conservadores comiencen a asumir algo de riesgo en sus carteras. Sin embargo, no hay que interpretar esta posibilidad como un mantra, ya que con la inversión para obtener dividendos también se corren riesgos que pueden acabar dando grandes sustos a esos inversores que buscaban precisamente lo contrario. Los expertos piden no dejarse llevar por la moda y analizar muy bien qué factores se encuentran detrás de las altas remuneraciones que ofrecen algunas compañías. Las recomendaciones pasan por seleccionar solo aquellas empresas que han demostrando tener dividendos sostenibles en el pasado, que no pagan esos dividendos con deuda, cuyas altas rentabilidades no estén provocadas por el hundimiento de sus cotizaciones o que presenten unos modelos de negocio que puedan perdurar en un contexto económico que se antoja cuanto menos complicado para los próximos años.

Los dos grandes bancos centrales vuelven a jugar en ligas diferentes

La desaceleración económica a la que se enfrenta EEUU empieza a ser tenida en cuenta por su Reserva Federal. La institución que preside Jerome Powell ya ha dejado abierta la puerta a la posibilidad de frenar el endurecimiento de su política monetaria que ha llevado los tipos de interés a niveles del 2,25/2,50 por ciento e incluso hay expertos de mercados que ya hablan de la posibilidad de que llegue a bajar los tipos de interés más pronto que tarde. Este cambio de estrategia se produce apenas un mes después de que el BCE haya empezado a reducir su programa de estímulos como primer paso hacia un endurecimiento de su política que se prevé se materialice con un aumento del tipo de depósito este mismo año. Analizamos cómo esta nueva descorrelación de los dos grandes bancos centrales puede impactar en el mercado.

El feminismo es bueno... también a la hora de invertir

En apenas 10 días, el mundo volverá a celebrar el Día de la Mujer para reclamar esa igualdad de derechos entre ambos géneros, que está tardando en llegar y que tiene en la eliminación de la brecha salarial una de sus grandes luchas. Los inversores deben estar atentos a cómo aplican las empresas esa política de diversidad de género en los puestos altos que tanto reclama la sociedad ya que está demostrado que las que los hacen consiguen mejores rendimientos para las carteras a largo plazo.

Las 'golden visa' disparan los precios de la vivienda en los barrios más ricos

La elevada participación del inversor extranjeros en la compraventa de viviendas en España, movidos por la seguridad jurídica del país, pero también por los visados de oro que se ofrecen para quien invierta grandes sumas de dinero, ha incidido mucho en el alza de los precios de la vivienda. Y esa subida se ha dejado notar sobremanera en los barrios más ricos de las grandes ciudades. De hecho, el precio del metro cuadrado del barrio madrileño de Salamanca ha superado un máximo histórico de 6.000 euros.