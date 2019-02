El salmón noruego también nada a contracorriente en bolsa: subió más de un 50% en 2018

2018 fue uno de los años más complicados en bolsa de la última década. Sin embargo, hubo un sector que nadó a contracorriente del mercado y fue precisamente el de los productores de salmón noruego, cuyas principales firmas, de media, se anotaron casi un 50% en el año. En 2019, su ascenso continúa. Su principal referente, Marine Harvest, que cambió de nombre a comienzos de este año para denominarse Mowi, está presente en casi 40 vehículos de inversión en el mercado español, por lo que su atractivo, y el de su sector, no han pasado desapercibidos entre los gestores nacionales.

Algunos de estos fondos pertenecen a la gestora Value Tree, desde la que apuntan que "la demanda de salmón a largo plazo crece anualmente entre el 3 y el 7%", explica Jaime Sémelas, analista jefe de la firma. "El salmón es un producto extraordinariamente elástico [hay capacidad de fijar precios sin que la demanda se contraiga], de tal manera que con subidas de precios de más del 7% anual, la demanda, ahí sí, podría verse perjudicada", añade.

"Este sector es el segundo por peso en el PIB noruego, detrás del petróleo. Por tanto, es lógico pensar que el Gobierno concede los permisos para nuevas granjas con cuentagotas, para no perjudicar los precios", inciden desde Value Tree. Sémelas apunta que, "todo el riesgo no se puede eliminar, porque la temperatura del mar es cambiante y es un factor de riesgo importante [a más temperatura, más riesgo de enfermedades, lo que afecta a los pesos del producto y, en consecuencia, a su precio]".

Atendiendo a los números de las cinco firmas más importantes del sector, todas noruegas, los expertos prevén, de media, un incremento de los beneficios de casi el 40% entre 2018 y 2021. La que más destaca, en este sentido, es Grieg Seafood, que doblará sus ganancias en el periodo. Además, pese al fuerte rebote en bolsa que han protagonizado recientemente, cotizan a múltiplos moderados. De media, se compran a un PER (veces que el beneficio se recoge en el precio de la acción) de 11,9 veces.

¿Por qué ha sido tan bueno 2018 para este sector? El experto explica que "existía el riesgo de que la recuperación de los volúmenes en Chile perjudicase los precios y, por tanto, los márgenes; sin embargo, esto no se ha visto, ya que la demanda ha estado muy fuerte". Dentro de esta industria, desde Value Tree destacan a Mowi porque "está muy diversificada y por lo tanto tiene menos riesgo de sufrir brotes de enfermedades".

Por último, hay otra circunstancia que puede servir como un nuevo catalizador para los productores de salmón y es que hace poco se levantó el veto de China a las importaciones de este producto, "lo que puede hacer que el precio suba de forma abrupta, convirtiendo al salmón en un producto menos elástico, concluye Jaime Sémelas, de Value Tree.