Asia: la región que enamora a Cobas y Horos

Los gestores value se han convertido en un buen termómetro para el inversor de los sectores o regiones en los que puede encontrar oportunidades, ya que suelen fijarse en activos que el resto del mercado no ha situado todavía en su radar. Ha ocurrido con las compañías relacionadas con las materias primas, las energías renovables y ahora con las empresas asiáticas, que comienzan a acaparar desde hace tiempo una parte importante de las carteras de los value españoles más reconocidos.

Para Cobas AM en realidad no se trata de una historia nueva. Ya en la época de Francisco García Paramés en Bestinver contrataron un analista en 2008 ubicado en Shanghai, Mingkun Chan, especialista que ahora trabaja en la firma que fundó el reconocido gestor español en 2017. Y el año pasado se ha incorporado el coreano Mingkun Chan, también ubicado en esa ciudad china. Contar con dos analistas de origen asiático y trabajando in situ proporciona sin duda un plus de conocimiento.

La cartera internacional de Cobas ya tenía casi un 22 por ciento de sus posiciones en compañías asiáticas cuando se creo en 2017 y desde entonces la media se ha situado en torno al 15 por ciento. "Son negocios de buena calidad, con ROCE superiores al 40 por ciento, con familias como accionistas mayoritarios y un balance sólido. Nuestras inversiones en Asia emanan de nuestro proceso y filosofía de inversión, no son una cifra que parte de una estrategia de asignación de fondos", señalan en la firma. Entre las empresas donde tienen mayor convicción aparecen Samsung y Hyundai. La primera "tiene una posición de liderazgo tecnológico en una industria oligopolista que goza de oportunidades de crecimiento estructurales. Y se ha comprometido a devolver el 50 por ciento de su flujo de caja libre a los accionistas por medio de dividendos y recompra de acciones", mientras que en Hyundai "se está produciendo una clara mejoría del gobierno corporativo, mediante recompra y cancelación de acciones, así como un cambio de liderazgo que apoya nuestra visión de que las cosas deberían cambiar hacia mejor".

En el caso de Horos AM, el equipo de gestores también cuenta con experiencia invirtiendo en compañías asiáticas. "No seleccionamos un área geográfica con un porcentaje determinado de la cartera, sino que seleccionamos compañía a compañía con mucho detalle. Y Asia cuenta con muchas empresas cotizadas y pocos inversores especializados", explica Javier Ruiz, director de inversiones de la firma. Entre las temáticas que les gustan se encuentran los negocios familiares cotizados en Hong Kong, sin cobertura de analistas y olvidadas por el mercado, como Keck Seng, Asia Standard y Time Watch.

Otra temática son las plataformas tecnológicas. "Aquí incluimos nuestra inversión en Baidu, y también nuestra inversión en la empresa sudafricana Naspers, propietaria del 31 por ciento de Tencent. Una especie de compañía total que incluye los comparables chinos de Netflix, Youtube, WhatsApp, Facebook, Spotify o Paypal en una misma firma", señala Ruiz.