La bolsa de Rusia alcanza máximos históricos pese a las sanciones de EEUU

No son pocos los prejuicios que debe superar un inversor a la hora de pensar en tomar posiciones en Rusia. Entrar en el mercado euroasiático no es sencillo, teniendo en cuenta los fuertes vaivenes que ha registrado su principal bolsa de referencia -el Imoex- al calor de las continuas sanciones que EEUU ha ido imponiendo al Gobierno presidido por el controvertido Vladímir Putin, y a las compañías del país. De hecho, la geopolítica juega un papel fundamental (más si cabe que en los selectivos desarrollados) en el comportamiento del índice ruso y, evidentemente, en su divisa.

Sin embargo, durante los últimos meses, se ha podido constatar un cambio de tendencia en este sentido, que favorece que se pueda mirar a la bolsa rusa con unas lentes que permiten un mayor optimismo. Un cambio que comenzó a principios de diciembre con la retirada de la lista de sociedades sancionadas por el Tesoro estadounidense a la empresa United Company Rusal (algunos analistas piensan que las sanciones han alcanzado techo), y que ha tenido como punto culmen la publicación del último dato de Producto Interior Bruto (PIB). Tras superar en hasta 3 décimas las estimaciones que el Servicio Federal de Estadísticas Estatales había emitido, el Kremlin confirmaba este lunes que Rusia había encadenado su tercer ejercicio consecutivo acelerando su crecimiento. El incremento anual de su producción se situaba en el 2,3%, el mayor de los últimos 6 ejercicios, algo que, además, suponía un hito en la economía del país del Este.

No en vano, Rusia no había conseguido hasta entonces tres ejercicios consecutivos en los que el crecimiento de su PIB se había acelerado. Y no se espera que se estanque en los siguientes ejercicios. El Banco de Rusia contempla una expansión de entre el 1,2% y el 1,7% para 2019, en línea con las proyecciones del FMI, que auguran un alza de su actividad económica del 1,6%.

Eso sí, este crecimiento no ha venido exento de polémica. "Ni la actividad empresarial, ni la económica sugieren un incremento por encima del 2% en ningún caso", aseguraban desde el grupo financiero BCS en declaraciones a Bloomberg.

Invertir en el intento

Sea como sea, el Imoex ruso ha celebrado dichos datos marcando nuevos máximos históricos. Y los inversores de ese país no son los únicos que pueden beneficiarse de este positivo comportamiento. Aquellos accionistas que hayan decidido tomar posiciones en el selectivo en euros, llevan acumuladas unas ganancias superiores al 15% desde que dio comienzo el ejercicio. Es decir, más que con cualquier otro selectivo de Europa y de EEUU en el mismo periodo. Con el añadido de que, en esta divisa, aún tienen un recorrido del 5%, hasta alcanzar los máximos del último lustro.

El mercado de acciones de Rusia "cuenta con grandes empresas con fundamentales sólidos que ofrecen rentabilidades por dividendo de doble dígito", asegura Hugo Bain, gestor del Pictet Russian Equities, quien además añade que estas pueden verse favorecidas por "el positivo panorama económico interno, que han creado las políticas fiscales y monetarias excepcionalmente prudentes lanzadas desde el Ministerio de finanzas y desde el banco central, que continuará con la flexibilización monetaria a medio plazo".

Para sacar el mayor partido posible a esta situación, la clave es encontrar la mejor vía al alza. En este sentido, los ETFs que han ofrecido una rentabilidad anualizada más elevada en los últimos tres años -cercana al 25% anual- han sido el ComStage Dow Jones Russia GDR ETF, el Lyxor PEA Rus MSCI Rus IMI S, el GDR ETF C y el iShares MSCI Russia ADR/GDR.

Otra vía para tomar partido es hacerlo a través de los fondos que se pueden comprar en euros, que no requieren una inversión mínima y que, además, cuentan con más estrellas Morningstar. En este sentido, el que mejor puntuación obtiene es el Parvest Equity Russia Opps, de BNP. Por su parte, el que más rentabilidad ofrece es el HSBC GIF Russia Equity ACEUR que ha rentado un 85% anualizado en los últimos tres ejercicios.

En este sentido, si algo tienen en común ambos fondos es que se nutren de compañías con sólidos fundamentales, como Sberbank, la entidad financiera que tiene una mejor recomendación del selectivo ruso. La compañía, que se espera que obtenga unas ganancias superiores a los 10.000 millones, es la firma a la que los expertos más señalan en Rusia como una oportunidad. Entre los expertos que la incluyen en sus carteras se encuentra Hugo Bain, gestor del Pictet Russian Equities, quien asegura que "las firmas rusas cuentan con abundante efectivo y considerable rentabilidad por dividendo y están baratas".