"Si el mercado solo atendiera a fundamentales, la bolsa europea lo haría mejor que la de EEUU"

Ana Palomares madrid

Anita Barczewski lleva más de 30 años dedicada a la industria de gestión de activos por lo que se puede decir que ha trabajado en todos los ciclos por los que ha atravesado el mercado desde entonces. De ellos, los últimos 20 lo ha hecho para AXA, donde hoy es responsable de la inversión en renta variable que hace la propia aseguradora. Tiene claro que para generar buenas rentabilidades hoy es vital controlar el riesgo.

¿Cuáles son las principales diferencias que ve en los mercados desde que usted empezó en esto y ahora?

El mundo financiero ha cambiado de una manera dramática desde el inicio de la crisis financiera. Antes, todos trabajábamos en un mundo muy abierto y ahora todo está regulado y la gestión del riesgo es ahora mucho más importante. La función de esta gestión de riesgo y del departamento de compliance es cada vez más importante. Todo tiene que estar bien definido, ser muy preciso y estar muy controlado tanto antes como después de que se produzca cualquier operación en la cartera. Hay una mayor asociación entre el analista financiero y el gestor para aportar más claridad a las inversiones, lo que ha cambiado mucho la toma de decisiones. Es algo que entiendo porque antes de la crisis se cometieron muchos excesos, pero como gestora tengo que controlar mucho lo que digo y lo que hago y eso a veces complica mucho la toma de decisiones.

¿Hay algún criterio que tenga ahora más en cuenta a la hora de gestionar que no tuviera antes de la crisis?

No hemos cambiado criterios pero ahora sí estamos en un momento en el que tenemos que ser capaces de explicar a nuestro analista de riesgos todo nuestro proceso en la toma de decisiones, explicar por qué compramos una compañía al precio al que lo hacemos, los criterios que usamos y por qué decidimos vender o comprar una compañía y hay que hacerlo cada vez que te demanden esa información. Esto implica una mayor seriedad de lo que suponía en el pasado y profesionaliza mucho más el trabajo de un gestor de fondos.

¿Cómo ve el mercado europeo en estos momentos? ¿Hay muchas oportunidades que generen valor?

Siempre hay oportunidades a largo plazo, que es como nosotros miramos el mercado. Nos fijamos en aquellas compañías con modelos de negocio muy fuertes que son capaces de sobrevivir a cualquier ciclo de mercado, incluso en tiempos de recesión. Nos fijamos en aquellas que tengan una alta calidad en su modelo de negocio y en la gestión que hacen del mismo, además de en la calidad de sus activos financieros. Miramos mucho a las compañías que consiguen año tras año alcanzar sus estimaciones de BPA, con un crecimiento sostenible que no esté ligado a criterios externos sino internos.

Por lo que comenta, es un estilo de inversión muy value...

Sí, tiene un sesgo value en cuanto a la búsqueda de empresas de calidad pero no tanto en lo referente a las valoraciones, a las que no damos tanta importancia. Nosotros gestionamos el balance de AXA y no podemos esperar a que el mercado recoja una buena valoración de una compañía, necesitamos resultados más inmediatos. No podemos esperar tanto como un inversor value.

¿Hay muchas compañías españolas que cumplan con estos criterios?

En todos los países europeos hay compañías con buenos modelos de negocio y calidad en la gestión e invertimos en todos los mercados de la zona euro sin excepción. Aun así, no hacemos una asignación de activos por país o sector sino que intentamos crear una cartera a partir de historias con una visión de largo plazo. Tenemos el reto de hacerlo teniendo en cuenta además cada momento de mercado. Por ejemplo, el año pasado invertimos en la tendencia de la recuperación económica y ahora estamos moviendo la cartera hacia compañías que puedan comportarse bien incluso en un contexto de desaceleración o de recesión. También miramos compañías que estén ganando en eficiencia y optimización de los procesos como la tendencia de robotics, pagos en Internet y empresas tecnológicas que nos ofrezcan mucha visibilidad a futuro, algo que es complicado porque el mundo ya no ofrece tanta visibilidad como hace dos años.

¿Qué posibilidades da a que se produzca una recesión a corto plazo?

Lo que buscamos son compañías que no guarden mucha relación con los ciclos económicos, lo que en francés llamamos la crème de la crème. Aun así no creo que veamos una recesión a corto plazo. Creo que todo dependerá de China, ya que si hay allí una ralentización muy fuerte sí puede generar un impacto muy rápido en las cuentas de las compañías europeas. No soy economista pero no preveo recesión ni este año ni quizá el que viene. Las compañías siguen ofreciendo buenas previsiones pero habrá que vigilar factores externos como la guerra comercial o las decisiones de los bancos centrales. Creo que se replantearán un poco su hoja de ruta con respecto a los tipos de interés teniendo en cuenta lo que sucedió en diciembre y la reacción que tuvo el mercado.

Si no es la recesión, ¿cuál es el mayor riesgo que ve en este momento en el mercado?

Creo que el mayor riesgo es que continúe la guerra comercial entre China y EEUU. También presenta un riesgo el aumento de la volatilidad en el mercado porque la visibilidad a futuro se está reduciendo y eso puede aumentar la volatilidad de muchos valores como los ligados al lujo o a la tecnología. La manera en la que nosotros estamos reaccionando a estos riesgos es, como he dicho, seleccionar compañías que puedan sobrevivir en cualquier contexto, tengan visibilidad y reducir en aquello que implica mucha volatilidad como pequeñas compañías, biotecnología, tecnología..., para no asumir mucho riesgo en la cartera.

¿Cree que alguien que haya entrado ahora en mercado obtendrá rentabilidades positivas?

En teoría, si el mercado se dejara llevar solo por los fundamentales, Europa sí podría hacerlo mejor que EEUU en términos relativos. Aun así, se pueden esperar rendimientos de entre el 7 y el 10% teniendo en cuenta rentabilidades por dividendo del 3,5%.