Las turbulencias borran dos tercios de la subida de la banca

El arranque de 2019 para la banca de la eurozona comienza a parecerse al de 2018. En ambos casos, el sector comenzó el ejercicio con fuerza, acumulando subidas que rozaban el 10% en el primer mes del año.

El pasado ejercicio, comenzó a desmoronarse a finales de enero y en 2019 se ha producido este mismo desmoronamiento e incluso de manera más fuerte: se ha dejado un 6% en cinco sesiones. Si el 25 de enero el índice Euro Stoxx Banks acumulaba un ascenso del 9,8%, tras la caída de más del 1% de ayer, el sector dejaba la subida anual en el 3,5%, borrando dos terceras partes de todas las ganancias que había acumulado en los primeros compases del año.

Y es que el final de la semana ha sido fatídico para esta industria, que ya el jueves se dejó un 2,6% después de que se conociese una investigación de la UE a ocho bancos acusados de manipular el mercado de bonos públicos y de que creciesen los rumores de una posible fusión forzosa entre Deutsche Bank y Commerzbank -dos de las entidades más débiles de la región- si la situación de la primera no mejora en los primeros meses del año.

La temporada de resultados

En España, los bancos protagonizaron una semana movida con las presentaciones de resultados. A falta de Unicaja que rendirá cuentas el lunes, el resto de entidades ya dieron sus resultados del último trimestre de 2018 y a nivel general no acabaron de convencer al mercado. La peor parte se la han llevado Banco Sabadell y CaixaBank, que el viernes se dejaron un 7% y un 9% tras no cumplir con las estimaciones del consenso. "Ha sido otro trimestre confuso para Sabadell, con un beneficio antes de impuestos de 80 millones, un 30% por debajo de lo esperado", explican en Jefferies. En el caso del segundo, el beneficio neto fue de 217 millones, muy por debajo de los 335 millones que prevían los analistas: "La diferencia está fundamentalmente causada por impactos one off y los ingresos netos de intereses han estado en línea con las expectativas", apuntan desde la entidad estadounidense.

La nota positiva la dio BBVA, logrando superar en un 2% las previsiones del consenso. Esto fue suficiente para esquivar las caídas y acabó con pérdidas del 0,6%. Con un ascenso del 12% en 2019 es la firma con mejor comportamiento del sector

Con los descensos de las últimas jornadas, CaixaBank, Bankinter, Bankia y Sabadell ya cotizan con pérdidas en lo que va de año y se sitúan a la cola de la banca en la eurozona. El último acumula un descenso del 9,2%, convirtiéndose en una de los peores entidades de la región. Mientras, Bankia cede el 3,1%, Bankinter lo hace un 4% y CaixaBank un 3,3%. Por su parte, Unicaja y Liberbank siguen pendientes de su fusión y se dejan un 13% y un 4%, en cada caso. Así las cosas, solo los gigantes Santander y BBVA aguantan en positivo en lo que va de año, con ascensos del 2,4% y del 12,1%, respectivamente.