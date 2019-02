Ferrovial roza máximos de un año tras recibir otro consejo de compra

Carlos Simón García Madrid

El viento está soplando a favor de Ferrovial este año, en el que ya se anota más de un 11%, rozando máximos no vistos desde enero del año pasado. La buena evolución de los activos gestionados por ellos y, sobre todo, la clara disposición a vender el negocio de servicios, el menos rentable para la compañía, ha sido bien recibido por el mercado en las últimas semanas.

Además de los inversores, los analistas también ven atractivo en la firma presidida por Rafael del Pino. La última casa de análisis en hacerlo ha sido MainFirst, que ha comenzado a seguir a Ferrovial y aconsejan tomar posiciones en ella. Con esto, ya son 4 de cada 5 analistas los que recomiendan comprarla, la mayor proporción desde junio del año pasado.

Además, le otorga un potencial alcista del 15%, ligeramente superior al que le da el consenso de analistas que recoge Bloomberg al situar su precio objetivo de cara a los próximos 12 meses en los 22,6 euros.

La compañía, presente tanto en la cartera del Top 10 por Fundamentales como en la de elMonitor de Ecotrader, anunciará sus resultados anuales el próximo 28 de febrero. El mercado espera que ponga sobre la mesa un ebitda (beneficio antes de impuestos, intereses, depreciaciones y amortizaciones) de 580 millones de euros mientras que los ingresos previstos son de 12.150 millones, en línea con los del año pasado.

Además, informará de la cuantía del próximo dividendo, el cual se espera que sea de 0,32 euros, a pagar entre mayo y junio, y que ofrece una rentabilidad al accionista del 1,6%.

Puede atacar los 20,40

También desde el punto de vista técnico está mostrando fortaleza. "Tras superar las importantes resistencias que encontraba en los 18,50/18,70 euros, apunta a que está en disposición de atacar los máximos del pasado año en la zona de los 20,40 euros", explica Carlos Almarza, analista de Ecotrader.

"No obstante, no sería raro que se tomara una pausa en los ascensos antes de superar esas resistencia. No mostrará debilidad mientras no ceda su nuevo entorno de soporte localizado en los 18,50 euros", concluye Almarza.