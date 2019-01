Buy&Hold: "Si España fuese una empresa su deuda estaría en niveles de bono basura, y no al 1,23%"

Víctor Blanco Moro Madrid

Rafael Valera, CEO de la gestora Buy&Hold, comenta a elEconomista su percepción de los mercados, después de las caídas que se produjeron a final de año. El experto considera que el mercado de renta variable está barato, y explica algunas de sus principales posiciones. En renta fija, la gestora mantiene una posición corta en bonos españoles y alemanes.

Llevan un año muy positivo, con una subida de más del 7% en el fondo de renta variable. En noviembre comentaba que las valoraciones parecían descontar una recesión. ¿Sigue siendo así o se han normalizado las valoraciones?

Sigue habiendo grandísimas oportunidades. Es un mercado que sigue estando muy barato. Hay que tener en cuenta que en diciembre fue salvaje la caída, mientras algunas empresas están publicando resultados muy buenos.

Habían incrementado la posición en Facebook.

Es la mayor posición que tenemos. Creo que cerraremos enero en el entorno del 9% de la cartera, y no nos planteamos cerrar la posición. Nos gusta muchísimo. Tiene unos crecimientos espectaculares. La publicidad pasa por Facebook y por Google. Son compañías que tienen muchas palancas sin explotar, muchos negocios que todavía no han monetizado. Tenemos ahora, en las mal llamadas tecnológicas, un 20% de la cartera. Me refiero a Amazon, a Google, Facebook, a la alemana SAP, que también ha dado unos resultados bastante buenos. A Microsoft, que ha dado buenos resultados, es cierto quealgo peores de lo esperado, pero con crecimientos fantásticos en la nube. Y hemos empezado también a invertir en empresas de outsorcing.

¿En Amazon y Microsoft están por su presencia en la nube?

Es una de las cosas absolutamente diferenciales. En Amazon te justifica bastante la valoración. Es la parte de mayor margen, y tiene crecimientos altísimos y se prevé que los siga teniendo. Amazon es el número 1 en este negocio y Microsoft el número 2. La alemana SAP también tiene nube.

¿Cómo es su posicionamiento en el mercado español de renta variable?

En el mercado español, tenemos básicamente bancos. Todos los que tenemos son Españoles. Luego tenemos CIE Automotive, e IAG.

La semana pasada el BCE lanzó un mensaje pesimista. Teniendo en cuenta este posicionamiento en la banca española, ¿les preocupa un retraso en la subida de tipos?

Banco Santander ha publicado magníficos resultados; Bankinter también, en un contexto de tipos muy adverso. Creo que en precio, estas empresas están recogiendo todas las adversidades posibles. No es que sea una industria que nos guste especialmente, pero a estos precios nos parece extraordinariamente barata.

Los datos de ventas al por menor en Alemania han sido muy flojos; el PMI Compuesto de Alemania se contrae; Italia tuvo una recesión en el final de 2018... ¿Sigue pensando que las valoraciones descuentan un escenario demasiado negativo?

Nosotros no vemos una recesión en el mundo. Podrá crecer en lugar del 3%, al 2%, pero eso sería simplemente una desaceleración global.

En el fondo mixto flexible, ¿cuánto peso supone la renta fija y cuánto la renta variable?

Seguimos con el 46% en acciones y el 52% en bonos.

¿Siguen manteniendo la posición corta en bonos de España y Alemania?

Sí. Han habido compras de bonos en los últimos meses porque no se ve inflación en Europa. Pero, aún con todo, es un exceso. Si hablásemos de una empresa que tuviera los pasivos en pensiones que tiene España, estarían sus bonos cotizando en niveles de bono basura, y no al 1,23%. Me parce una locura.