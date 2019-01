Trea AM se pone como objetivo alcanzar 500 millones de euros con fondos de marca propia

La firma dirigida por Antonio Muñoz-Suñe quiere que la marca sea reconocida no solo por sus mandatos de gestión con entidades financieras españolas.

Trea Asset Management quiere dejar de ser conocida como la marca blanca de la gestión de fondos de terceros para posicionarse como una de las principales firmas de gestión independiente en España. Aunque por volumen de activos, 4.400 millones de euros, ya se encuentra en el ranking de las gestoras con mayor patrimonio, en sus fondos propios tan solo cuenta con 140 millones, entre los registrados entre España y Luxemburgo. De ahí que el objetivo sea alcanzar los 500 millones en los próximos cinco años.

Este alto nivel patrimonial lo han conseguido gracias a los mandatos de gestión que tienen firmados con Mediolanum y Cajamar, que les aporta 1.800 y 2.100 millones de euros respectivamente. La gestora también tenía firmado un mandato por valor de 1.100 millones con BMN, pero su absorción por parte de Bankia el año pasado les hizo perder este contrato aunque gestionan para el banco un fondo de deuda corporativa. El grupo también cuenta con un segmento de capital privado que aporta otros 400 millones aproximadamente.

Antonio Muñoz-Suñe, consejero delegado y director de inversiones de la firma, aseguró durante un encuentro con periodistas que su intención es posicionar a Trea como un referente para los inversores españoles de bolsa, que durante los últimos años han podido encontrar en los nuevos proyectos de gestoras independientes una vía alternativa. De ahí que, a su juicio, con los fichajes de Alfonso de Gregorio, Lola Jaquotot y Xavier Brun, la firma se encuentre en forma para competir con los fondos con su propia marca y deje de ser conocida por los productos de renta fija.

Muñoz-Suñe señaló que la gestora ha estado analizando posibles operaciones corporativas con firmas de Francia, Italia, Luxemburgo y Holanda pero que finalmente desecharon por considerar que no se producían las sinergias adecuadas. "No hemos encontrado nada interesante. Nosotros entendemos el negocio de gestión de activos más como una firma anglosajona que europea. Queremos que crezca el ebitda, no tanto el volumen patrimonial. Muchas operaciones que se han producido en España han sido más por el negocio de wealth management, pero eso no tiene sentido para nosotros", subrayó.

El director de inversiones de la gestora explicó que la gestión de activos atravesará un proceso de desbancarización en Europa, al igual que ocurrió en Estados Unidos y Reino Unido, donde las boutiques de inversión comenzarán a tener mayor peso y las compañías aseguradoras tendrán también un papel más relevante. Por el contrario, los mandatos de gestión es un nicho donde, en su opinión, ya es difícil encontrar negocio.