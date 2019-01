El primer mes marca la evolución de la bolsa española en el año

Como dice el refranero español, para tener suerte hay que empezar el día, la jornada laboral o cualquier tarea cotidiana con el pie derecho. Y eso es algo que bien puede aplicarse al Ibex 35.

En la historia del selectivo español, en más de un 65% de las ocasiones (ver gráfico) el comportamiento del mes de enero ha marcado la evolución del índice en el resto del ejercicio. De hecho, desde su nacimiento en el año 1987, solo en tres de las ocasiones en las que el Ibex 35 registró alzas en el primer mes del año, el selectivo no acabó el año consiguiendo un bagaje general positivo: ocurrió en 1995, 2009 y 2018. En el último ejercicio, el Ibex 35 se dejó casi un 15%, a pesar de que en enero se anotó unas ganancias del 4%.

Y es que invertir atendiendo a la estacionalidad tiene sus ventajas. "Tener en cuenta el ciclo anual nos da un ratio de acierto más alto", señala Albert Parés, gestor de Annualcycles, quien busca el mejor momento en el que invertir en determinados activos, según el comportamiento que estadísticamente hayan registrado a lo largo de los últimos años.

Estudiar minuciosamente los ciclos y los gráficos históricos a lo largo de los años ha servido para dar validez a los incontables aforismos que hay en el mercado de renta variable y que tratan de explicar el comportamiento de los selectivos en determinadas situaciones o momentos.

En este sentido, el más conocido es el clásico sell in may and go away, o en su versión españolizada el conocido como compra en octubre y vende en mayo.

Sin embargo, este refrán no solo es aplicable al ámbito de la renta variable, en el mercado de materias primas también se puede ver cierta estacionalidad. "La ciclicidad de los índices en los meses del año es evidente", señalan fuentes del mercado. No obstante siempre hay años que no se cumplen.

"Cuando un índice entra en corrección y se encadenan varias causas que hacen entrar en caída fuerte, el análisis estacional, el técnico o el fundamental, dejan de funcionar y podemos ver correcciones similares en empresas totalmente saneadas o en otras más especulativas fundamentales", señalan desde AnnualCycles.

A pesar de ello, tal y como indica el propio Albert Parés, la selección de valores sigue siendo esencial para lograr un resultado positivo.