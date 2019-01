Los trabajadores de VTC afirman que son "trabajadores y no multinacionales"

Madrid, 28 ene (EFE).- Los trabajadores de vehículos de transporte con conductor (VTC) han insistido hoy en que ellos son "trabajadores, no multinacionales" y han anunciado que mañana convocarán una concentración frente a la sede de Podemos en Madrid para pedir que "no se les deje a un lado".

En una rueda de prensa celebrada en la sede de UGT, varios trabajadores de los VTC han señalado que esta concentración que se celebrará a las doce de la mañana -y que ha sido notificada a la Delegación de Gobierno-, será "legal y pacífica, no como otros".

En declaraciones a Efe, Guillermo Cobos, trabajador de Vector Ronda Teleport, empresa que opera con flotas de coches para Uber o Cabify, ha recalcado que son "miles de trabajadores que pagan el IRPF y trabajan en empresas españolas".

Cobos ha asegurado que la concentración de los VTC se realizará frente a la sede de Podemos porque "parece que no les quieren ver" y ha recalcado que será una manifestación "pacífica" porque creen que ese es "el mejor camino y la sociedad les entenderá".

Ha afirmado que al sector del VTC "le duele" que no estén formando parte de las negociaciones y ha reprochado que los taxistas "están coaccionado para que se haga lo que a ellos le interesa".

Asimismo, ha asegurado que las VTC están dispuestos a sentarse en una mesa de negociación en la que se dialogue el marco en el que "puedan mejorar el sector y el servicio".

Los trabajadores del taxi "nos están poniendo como demonios" y ha asegurado que en el sector no pueden hacer servicio cuando no son solicitados a través de la aplicación móvil, como están denunciando los taxistas que están captando clientes en la calle porque eso "es ilegal".

Por parte de Eduardo García, otro trabajador de Vector Ronda Teleport, ha asegurado que los ciudadanos tienen el "derecho a decidir en qué medio de transporte quieren desplazarse" y ha asegurado que si las VTC están en auge frente a los tradicionales taxis es porque "son mejores coches, mejor trato, más económico y más rápido".

"Yo no le quito el trabajo ni la comida a nadie, lo que quiero es seguir trabajando", ha asegurado García y ha recalcado que las instituciones no deberían ceder ante los taxistas porque "sólo quieren imponer restricciones y que otras personas no trabajen".