La rentabilidad del bono británico supera a la del español

El comienzo de año está siendo cuanto menos convulso en Reino Unido. Después del masivo rechazo que obtuvo en el Parlamento británico el acuerdo para el Brexit ofrecido por su Primera Ministra, Theresa May, el ruido que se ha generado en torno a la dirección en la que puede ir la solución que se acabe alcanzando se ha dejado sentir en sus mercados financieros. Y sobre todo, en el mercado secundario de la deuda.

Allí, la rentabilidad del Gilt británico, el bono con vencimiento a 10 años del país, ha registrado un fuerte repunte desde que en los primeros compases del ejercicio marcó su nivel más bajo desde julio.

"El Brexit que se avecina pesa sobre la demanda de crédito tanto de los hogares como del sector corporativo no financiero, y hay un elevado riesgo de una fuerte interrupción en la actividad, sobre todo a sabiendas de que el plan B de Theresa May no está claro", aseguran desde Ostrum.

Este repunte ha provocado que su rendimiento ascienda hasta el 1,326%, un porcentaje que ya es superior incluso al del papel español con vencimiento también a una década, que renta un 1,313%. Un hito que no se veía desde mediados del pasado mes de octubre de 2018

Y es que el bono español vive una situación radicalmente opuesta. Su rentabilidad se ha visto reducida de manera drástica en los últimos tres meses al calor de un rally que ha favorecido que su precio se haya disparado en el mercado secundario cerca de un 3,7% en el mismo periodo de tiempo.

"España sigue siendo un mercado atractivo para los inversores, debido a las reformas emprendidas desde la crisis y al firme compromiso del país con la UE", explica Nick Wall, co-manager del fondo Merian Strategic Absolute Return Bond Fund, de Merian Global Investors. "España goza de credibilidad para los inversores y resulta atractiva dado el bajo rendimiento que ofrecen los bonos alemanes en la actualidad. Además, no vemos un riesgo excesivo de que el país vuelva a caer en un programa de déficit excesivo", asegura.

En este sentido, la prima de riesgo española (el diferencial entre la rentalidad del bono español y el Bund alemán) se ha visto también reducida en 20 puntos básicos en las últimas 11 jornadas hasta quedarse de nuevo en el entorno de los 109 puntos, con la deuda alemana en el 0,22%.